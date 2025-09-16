English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?

xAI Removed 500 Staff: xAI நிறுவனம் Grok chatbot பயிற்சி குழுவில் இருந்து 500 ஊழியர்களை திடீரென நீக்கியது. எலான் மஸ்க் இதனால் என்ன நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறார்?

xAI Removed 500 Staff: இந்த நீக்கம் xAI நிறுவனத்தின் அமைப்பு மறுசீரமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும். பொதுவான tutoring பணிகளை குறைத்து, துறை நிபுணர்கள் பயிற்சியாளர்களை முன்னுரிமை அளிப்பதே நோக்கம்.
xAI பணியிடை நீக்கம்: Elon Musk-ன் xAI நிறுவனம் சுமார் 500 ஊழியர்களை நீக்கியுள்ளது. முக்கியமாக Grok chatbot பயிற்சியை செய்யும் annotation குழுவில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் பாதிக்கபட்டுள்ளனர். இது ஒரு திட அமைப்பு மறுசீரமைப்பு முயற்சியின் பகுதி.

முக்கிய காரணம்: xAI பொதுவான பயிற்சிப் பணிகளை குறைத்து, ‘துறை நிபுணர்கள்’ பயிற்சியாளர்களில் கவனம் செலுத்த விரும்புகிறது. புதிய தொழிலாளர்கள் அறிவியல், coding, finance, சட்டம் மற்றும் மீடியா போன்ற துறைகளில் வல்லுநர்கள் இருக்க வேண்டும்.

பணியிடை நீக்கம் விவரம்: பணியிடை நீக்கம் 13 செப்டம்பர் அன்று நடந்தது. ஊழியர்கள் அந்த நாளே system access இழந்தனர். சில மூத்த மேலாளர்களும் Slack அணுகலை இழந்தனர். ஒரே நேரத்தில் பலர் தனிப்பட்ட மதிப்பாய்வு கூட்டங்களில் அழைக்கப்பட்டனர்.

குழு தகவல்: xAI annotation குழு ஒரே நேரத்தில் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்டிருந்தது. அவர்கள் Grok-க்கு தரவை லேபிள் செய்யும் மற்றும் உள்ளடக்கத்தை (Content) புரிந்துகொள்ள உதவும் பணிகளை செய்தனர். ஸ்லாக் குழுவில் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 1,000-க்கும் மேற்பட்டது.

புதிய நோக்கம்: xAI இப்போது generalists பதிலாக specialist tutors-க்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறது. Text, audio, video ஆகிய பல வடிவங்களில் பணிபுரிந்த generalists பதிலாக, துறையில் வல்லுநர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

Social Media அறிவிப்பு: xAI, X பக்கத்தில் அறிவித்தது: “Specialist AI tutors குழு 10 மடங்கு விரைவில் விரிவடையும். அவர்கள் அதிக மதிப்பு சேர்க்கின்றனர்.” இது restructuring நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

Reorganization: பணியிடை நீக்கம் முன்பு 200 மேலான ஊழியர்கள் அறிவியல், finance, coding, internet safety போன்ற சோதனைகளை நிறைவேற்றினர். இதன் முடிவின் அடிப்படையில் retained ஆனவர்கள் தீர்மானிக்கபட்டனர். சில ஊழியர்கள் இதை நியாயமற்றது என்று கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

