டாக்சிக் படத்தில் இடம் பெற்ற பிரபல நடிகை! யார் இவர்? முழு விவரம்!

நடாலி பர்ன் (natalie burn): யஷ்ஷின் 'டாக்சிக்' படத்தில் கவனத்தை ஈர்க்கும் ஹாலிவுட் நடிகை. யார் இவர்? இவரை பற்றிய முழு விவரங்கள் இதோ!

 
கன்னட நடிகர் யஷ் நடித்துள்ள 'டாக்சிக்' படத்தின் 2.51 நிமிட டீசர் இன்று அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியாகி உள்ளது. இதில் யஷ்ஷுடன் ஒரு கவர்ச்சிகரமான நடிகை நடாலி பர்ன் 18+ காட்சிகளில் நடித்துள்ளார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

டீசரில் யஷ்ஷுடன் நடித்துள்ள கிளாமர் நடிகையின் பெயர் நடாலி பர்ன் (Natalie Burn). இவர் உக்ரைன்-அமெரிக்க நடிகை மற்றும் மாடல் ஆவார்.  

நடாலி பர்னின் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் அக்கவுண்டில் The Actors Studio மற்றும் The Television Academy உறுப்பினர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.   

டாக்சிக் டீசர் வெளியான பின்னர், நடாலி பர்ன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் டீசர் வெளியீட்டு போஸ்டரை பகிர்ந்து கொண்டார், மேலும் சில நாட்களுக்கு முன்பே இந்த படத்தில் நடிப்பது குறித்த தகவலை வெளியிட்டிருந்தார்.  

நடாலி பர்ன் நடிப்பு மட்டுமின்றி, பல பிரபலமான சர்வதேச பத்திரிகைகளுக்கு மாடலாகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.  

டாக்சிக் படத்தில் இவரை தாண்டி தாரா சுதாரியா, ருக்மிணி வசந்த், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி மற்றும் ஹுமா குரேஷி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

Toxic Natalie Burn Natalie Burn Instagram Yash Toxic Movie

