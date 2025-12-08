மறக்க முடியாத முகங்கள்: 2025-ல் மறைந்த தமிழ் திரை நட்சத்திரங்கள்

2025 ஆம் ஆண்டில் மறைந்த தமிழ் திரையுலக நட்சத்திரங்களின் இழப்பு, திரையுலகம் மற்றும் ரசிகர்களிடையே ஒரு பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு குறிப்பிடத்தக்க இழப்பு நிறைந்த ஆண்டாக இருந்தது. பல்வேறு காலகட்டங்களில் தங்கள் தனித்துவமான நடிப்பால் ரசிகர்களை கவர்ந்த சில முக்கிய ஆளுமைகளை திரையுலகம் இழந்தது.
சரோஜா தேவி: தமிழ், கன்னட, தெலுங்கு, இந்தி ஆகிய நான்கு மொழிகளில் 200க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்த தென்னிந்திய சினிமாவின் பழம்பெரும் நாயகி. எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி கணேசன், ஜெமினி கணேசன் போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் பல சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். 14 ஜூலை 2025 அன்று பெங்களூருவிலுள்ள வீட்டில் வயதுச்சம்பந்தமான உடல்நலப் பிரச்சினையால் காலமானார்; வயது 87.
சூப்பர்குட் சுப்ரமணி: முதலில் உதவி இயக்குனராகத் துவங்கி பின்னர் நடிகராக மாறினார். பிசாசு (2014), பரியேறும் பெருமாள் (2018), ஜெய் பீம் (2021) போன்ற படங்களில் நடித்துள்ளார். 10 மே 2025 அன்று புற்றுநோய் காரணமாக 58 வயதில் மரணம்.
ரவி குமார் மேனன்: தமிழ் மற்றும் மலையாள சினிமாவில் 100க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்தவர். 1970களில் ஹீரோவாக ஆரம்பித்து பின்னர் பல குணசித்திர வேடங்களில் நடித்தார். 4 ஏப்ரல் 2025 அன்று சென்னை நகரில் நுரையீரல் புற்றுநோய் காரணமாக 71 வயதில் காலமானார்.
மனோஜ் பாரதிராஜா: நடிகர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர், பாடகர். இயக்குனர் பாரதிராஜாவின் மகன். மார்ச் 2025ல் இதயநோய் காரணமாக 48 வயதில் திடீர் மரணம். ஒரு மாதத்திற்கு முன் இதய அறுவைச் சிகிச்சை செய்திருந்தார்.
அபிநய் கிங்கர்: துள்ளுவதோ இளமை (2002) படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர். ஜங்ஷன், சிங்கார சென்னை, பொன் மேகலை போன்ற படங்களில் நடித்தார். பின்னர் பல துணைப் பாத்திரங்களில், மேலும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆகவும் பணியாற்றினார். கடுமையான கல்லீரல் நோயால் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்; பொதுமக்களிடம் நிதி உதவி கோரியிருந்தார். 10 நவம்பர் 2025 அன்று 44 வயதில் கல்லீரல் நோயால் மரணம்.
ரோபோ சங்கர்: 46 வயதிற்கு மரணமடைந்தார். அவர் 2025 செப்டம்பர் 18 அன்று உயிரிழந்தார். ஒரு படப்பிடிப்பு ஸெட் (film set)-ல் திடீரென்று கால்வாய்ச்சியுற்று ஏப் 16 அன்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மருத்துவ அறிக்கையின் படி, “மாபெரும் gastrointestinal bleed (வயிற்று இரத்த சரிவு) மற்றும் பல உறுப்பினர்கள் செயலிழப்பு (multi-organ dysfunction)” காரணமாக அவர் உயிரிழந்தார்.
ஏவிஎம் சரவணன்: பிரபல AVM புரொடக்ஷன்ஸின் தயாரிப்பாளர். 'நாணலும் ஒரு பெண்', 'சம்சாரம் அது மின்சாரம்', 'சிவாஜி: தி பாஸ்' போன்ற பல படங்களைத் தயாரித்தவர். டிசம்பர் 8, 2025 அன்று காலமானார்.
பிரபல இயக்குநர் வி.சேகர்: இயக்குனர் வி சேகர் (74) காலமானார். கடந்து பத்து நாட்களுக்கு மேலாக ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் கடந்த நவம்பர் 14 ஆம் தேதி மாலை காலமானார்.
நடிகர் கோட்டா சீனிவாச ராவ்: சாமி, திருப்பாச்சி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த பிரபல நடிகர் கோட்டா சீனிவாச ராவ் கடந்த ஜூலை 13 அன்று காலமானார்.
நடிகர் மதன்பாப்: 1984ல் திரையுலகில் அறிமுகமானவர், மதன்பாப். அஜித், விஜய், ரஜினி, சூர்யா உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றார். இவர் 71 வயதில் காலமானார்