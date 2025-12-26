2025 Year Ender: உலகத்தையே வைப் செய்ய வைத்த டாப் தமிழ் ஹிட்ஸ் இதோ

2025ஆம் ஆண்டு தமிழ் திரையிசை வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்தது. சமூக ஊடகங்களின் ஆதிக்கமும், முன்னணி இசையமைப்பாளர்களின் புதுமையான படைப்புகளும் இணைந்து இந்த ஆண்டை உலக அளவில் கவனிக்க வைத்தன.
மோனிகா: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான 'கூலி' (Coolie) திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல் 'மோனிகா' (Monica). இந்தப் பாடல் 2025-ம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய ஹிட்டுகளில் ஒன்றாகும்.
கோல்டன் ஸ்பாரோ: கோல்டன் ஸ்பாரோ (Golden Sparrow) பாடல் நடிகர் தனுஷ் இயக்கிய நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம் படத்தில் இடம்பெற்ற மிகவும் பிரபலமான பாடலாகும்.
கனிமா: கனிமா (Kanimaa) பாடல் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில், கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவான 'ரெட்ரோ' (Retro) திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு சூப்பர் ஹிட் பாடலாகும். இந்த பாடல் 2025-ம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வெளியாகி, சமூக வலைதளங்களில் குறிப்பாக Instagram Reels இல் மிகப்பெரிய அளவில் வைரலானது.
பொட்டல முட்டாயே: பொட்டல முட்டாயே (Pottala Muttaaye) பாடல் தலைவன் தலைவி (Thalaivan Thalaivi) என்ற திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு வைரல் பாடலாகும். இந்த பாடல் குறிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் மிகக் குறுகிய காலத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் பிரபலமடைந்தது.
முத்த மழை: உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் நடிப்பில், மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'தக் லைஃப்' (Thug Life) திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'முத்த மழை' (Mutha Mazhai) பாடல் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே இணையத்தில் மிகப்பெரிய சாதனைகளைப் படைத்தது.
ஊரும் ப்ளட்: டியூட் படத்தின் ஊரும் ப்ளட் (Oorum Blood) பாடல் இளைஞர்களின் வாழ்க்கை உணர்வுகளை பிரதிபலித்து, ரிங்டோன் மற்றும் ரீல்ஸ் கலாச்சாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.