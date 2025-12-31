English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  2025இல் தமிழ்நாட்டில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய 8 சம்பவங்கள்...

2025இல் தமிழ்நாட்டில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய 8 சம்பவங்கள்...

Shocking Incidents Happened In 2025 In Tamil Nadu: 2025ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய 8 சம்பவங்களை இங்கு காணலாம்.

மகளிர் மற்றும் சிறார்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்தாண்டில் அதிகம் நடந்தேறியது. சாலை விபத்துகளும் எண்ணிலடங்காதவை. அந்த வகையில் இந்த 8 சம்பவங்களும் மிக அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியதாகும்.
1 /8

ரிதயன்யா தற்கொலை: ஜூன் 28ஆம் தேதி திருப்பூர் அருகே திருமணமான 77 நாள்களிலேயே வரதட்சணை கொடுமையால் ரிதன்யா என்ற இளம்பெண் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதில் கைதான கணவர் கவின்குமார், மாமனார் ஈஸ்வரமூர்த்தி, மாமியார் சித்ரா தேவி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு, பின்னர் நிபந்தனை ஜாமீன் பெற்றனர். வழக்கு விசாரணை தொடர்கிறது.

2 /8

அஜித்குமார் லாக்கப் மரணம்: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் அருகே உள்ள மடப்புரம் கோயிலுக்கு வந்த பக்தர் நிகிதா என்பவரின் காரில் இருந்த நகை காணாமல் போன வழக்கில் அக்கோயிலின் காவலாளி அஜித்குமார் போலீசாரால் விசாரணைக்கு அழைத்துச்செல்லப்பட்டார். விசாரணையில் அஜித்குமாரை போலீசார் தாக்கியதில் அவர் ஜூன் 28ஆம் தேதி அன்று உயிரிழந்தார். இந்த லாக்கப் மரணம் அரசியல் ரீதியாக பெரும் அதிர்வலைகளை எழுப்பியது. தற்போது சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

3 /8

கடலூர் ரயில் விபத்து: கடலூர் மாவட்டம் செம்மங்குப்பத்தில் கடந்த ஜூலை 8ஆம் தேதி அன்று ரயில்வே கேட்டை கடக்க முயன்ற தனியார் பள்ளி வேன் மீது, விழுப்புரத்தில் இருந்து மயிலாடுதுறை நோக்கி வந்த பயணிகள் ரயில் மோதிய விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். மொத்தம் 5 பேர் பயணித்த நிலையில் 6ஆம் வகுப்பு மாணவன் நிமலேஷ், 11ஆம் வகுப்பு மாணவி சாருமதி மற்றும் செழியன் என மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். அந்த ரயில்வே கேட் பகுதியில் பணியில் இருந்த கேட் கீப்பர் பங்கஜ் சர்மா பணியிட நீக்கம் செய்யப்பட்டார். போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரித்ததில் அவரின் அலட்சியத்தால்தான் இந்த விபத்து நடந்தது என்பது உறுதியானது. 

4 /8

10 வயது பள்ளி மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்: ஜூலை 12ஆம் தேதி அன்று திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே உள்ள ஆரம்பாக்கம் பகுதியில் பள்ளி முடித்து வீட்டுக்குச் சென்றுகொண்டிருந்த 10 வயது சிறுமியை, வடமாநில இளைஞர் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய சம்பவமும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து, 14 நாள்கள் தேடுதலுக்கு பிறகு குற்றவாளி ராஜூ பிஸ்வ கர்மா கைது செய்யப்பட்டார். இவர் ஒடிசாவை சேர்ந்தவர் என தெரியவந்தது. இந்த வழக்கில் கடந்த டிசம்பர் 24ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. குற்றவாளி ராஜூ பிஸ்வ கர்மாவுக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும், ரூ.2 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. 

5 /8

கவின் ஆணவப்படுகொலை: ஜூலை 27ஆம் தேதி காதல் விவகாரத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் கவின் செல்வகணேஷ் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார். கவின் காதலித்த பெண்ணின் தம்பி சுர்ஜித்தால் நெல்லை மாவட்டம் கேடிசி நகரில் இந்த கொலை சம்பவத்தை நிகழ்த்தினார். சுர்ஜித் கைதான நிலையில், அவர் மீது குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டது. வழக்கில் சுர்ஜித் தந்தையும், உதவி சார்பு காவல் ஆய்வாளரான சரவணன் மற்றும் சுர்ஜித்தின் பெரியம்மா மகன் ஜெயபாலன் என்பவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.

6 /8

கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம்: செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி அன்று கரூரில் விஜய்யின் தவெக மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை நடத்தியது. அப்போது அளவுக்கு அதிகமாக கூட்டம் சேர்ந்ததில் திடீர் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது. 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இவ்வழக்கு தற்போது சிபிஐ விசாரணையில் உள்ளது. 

7 /8

கோவை பெண் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்: நவம்பர் 2ஆம் தேதி நள்ளிரவில் கோவை விமான நிலையம் அருகே உள்ள பிருந்தாவன் நகர் அருகே தனியார் கல்லூரி மாணவியை மூன்று பேர் கூட்டு பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கினர். மூவரையும் போலீசார் சுட்டு பிடித்தனர். 

8 /8

திருத்தணி மாணவன் சம்பவம்: இது ஆண்டின் இறுதியில், அதாவது சமீபத்தில் நடந்த சம்பவம். தமிழ்நாட்டில் போதை கலாச்சாரம் மலிந்திருப்பதை இந்த நிகழ்வு மீண்டும் எச்சரிக்கை மணியை அடித்திருக்கிறது. டிசம்பர் 27ஆம் தேதி அன்று திருத்தணியில் ஒடிசாவைச் சேர்ந்த இளைஞரை, சிறார்கள் இணைந்து கொடூரமாக தாக்கினர். தாக்கப்பட்ட இளைஞர் உடல்நலன் சீராகி ஒடிசாவுக்கு திரும்பிவிட்டார். கைதான நால்வரில் மூவர் சிறார் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்டனர். மற்றொருவர் சிறார் நீதிக்குழு அறிவுறுத்தலின்படி பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். 

