வெறும் ரூ.300 செலவில் ஏற்காடு டூர்! தமிழக அரசின் சூப்பர் பேக்கேஜ் திட்டம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Yercaud Tourism: ஏற்காட்டில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்ல தமிழக அரசு சார்பில் பேக்கேஜ் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த பேக்கேஜ் மூலம் ரூ.300 செலவில் ஏற்காட்டை சுற்றி பார்க்கலாம்.
Tamil Nadu Government Yercaud Tour Rs 300 Package: 300 ரூபாய் ஏற்காடு சுற்றுலா பேக்கேஜில் எப்படி பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என்பது குறித்த விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சேலம் மாவட்டத்தில் இருந்து சுமார் 30 கி.மீட்டர் தூரத்தில் ஏற்காடு அமைந்துள்ளது. ஏற்காட்டின் இயற்கை அழகை பார்க்க சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள். கோடைக் காலத்தில் சுற்றுலா செல்லவும், குளிர்ச்சியான சூழலை அனுபவிக்கவும் ஏற்ற இடமாக ஏற்காது திகழ்கிறது. ஏற்காடுக்கு தொடர் விடுமுறை நாட்களில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதும்.
அதுவும் தற்போது கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு, அரையாண்டு விடுமுறை என தொடர்ந்து இருப்பதால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்தே காணப்படுகிறது. ஏற்காடுக்கு சிலர் இருசக்கர வாகனம், கார்களில் வருகை தருகின்றனர். மேலும், சிலர் பேருந்துகளில் பயணம் செய்கின்றனர். பேருந்துகளில் ஏற்காடுக்கு வருகை தரும் சுற்றுலா பயணிகளுககு ரூ.300 பேக்கேஜை திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதன் மூலம், சுற்றுலா பயணிகள் ரூ.300 செலவில் ஏற்காட்டில் பேருந்தில் சுற்றி பார்க்கலாம். சேலம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ரூ.300 கட்டணத்தில் ஏற்காடு முழுவதும் சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த பேக்கேஜ் பேருந்து பல்வேறு முக்கிய சுற்றுலா தலங்களுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல முடியும்.
இந்த ரூ.300 பேக்கேஜ் மூலம் கரடியூர் காட்சி முனை, சேர்வராயன் கோயில், மஞ்சக்குட்டை காட்சி முனை, பக்கோடா பாயிண்ட், படகு இல்லம், அண்ணா பூங்கா, மான் பூங்கா, தாவரவியல் தோட்டம் ஆகிய ஏற்காட்டின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறது. இந்த இடங்களை சுற்றி பார்ப்பதற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.300 வசூலிக்கப்படுகிறது.
இந்த ரூ.300 பேக்கேஜ் மூலம் கரடியூர் காட்சி முனை, சேர்வராயன் கோயில், மஞ்சக்குட்டை காட்சி முனை, பக்கோடா பாயிண்ட், படகு இல்லம், அண்ணா பூங்கா, மான் பூங்கா, தாவரவியல் தோட்டம் ஆகிய ஏற்காட்டின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறது. இந்த இடங்களை சுற்றி பார்ப்பதற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.300 வசூலிக்கப்படுகிறது.
ஏற்காடு சுற்றுலா பேக்கேஜ் பேருந்தானது தினமும் காலை 8.30 மணிக்கு சேலம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புறப்படுகிறது. ஏற்காட்டின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களை சுற்றி பார்க்க அழைத்து செல்லப்பட்டு, மாலை 7 மணிக்கு சேலம் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்தடைகிறது.
எனவே, சுற்றுலா பயணிகள் இந்த ரூ.300 பேருந்து பேக்கேஜ் திட்டம் மூலம் ஏற்காட்டை சுற்றி பார்க்கலாம். இதில் குழந்தைகளுக்கு அரை டிக்கெட்டாக ரூ.150 வசூலிக்கப்பட உள்ளது. எனவே, இந்த அரையாண்டு விடுமுறை இப்படியாக கொண்டாடுங்கள். இந்த பேக்கேஜ் திட்டத்தில் பயணிக்க TNSTC செயலி அல்லது இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.