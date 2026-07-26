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பெண்ணை கொலை செய்து விட்டு..ஜனநாயகன் படத்துக்கு போன இளம் ஜோடி!

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:53 PM IST

கொடூரமாக ஒரு கொலையை செய்து விட்டு, இளம் தம்பதி ஜனநாயகன் படத்துக்கு சென்ற விவகாரம் குறித்து ஊரே பேசி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

கொலை அல்லது ஏதேனும் க்ரைம் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்கள், தங்களின் தவறு வெளியில் தெரிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தாங்கள் சகஜமாக இருப்பது போன்று காண்பித்துக்கொள்வர். அப்படித்தான் இங்கும் ஒரு இளம் தம்பதி, ஒரு பெண்ணை நகைக்காக கொடூரமாக கொலை செய்து விட்டு ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை தியேட்டருக்கு சென்று பார்த்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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ஜனநாயகன்

முதல்வர் விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படம், ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்த படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியன்று வெளியானது. கடந்த மூன்று நாட்களாக இப்படம் தியேட்டரில் ஓடி வருகிறது.

 

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புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில், ஒரு இளம் தம்பதி 6 பவுண் தங்க நகைக்காக, பெண்ணை கொன்றுவிட்டு ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க கேஷுவலாக சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

 

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தம்பதி

புதுச்சேரியின் லாஸ்பேட்டையில்தான் அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இங்கிருக்கும் ரமணி என்கிற பெண் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்திருக்கிறார். இவர் வீட்டை சோதனையிட்டதில் 6 பவுண் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறையினர் இளம் தம்பதியான ஈஸ்வரி மற்றும் பிரவீன் ஆகியோரை விசாரித்திருக்கின்ரனர்.

 

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கொள்ளை

பெண்ணிடம், பரிசு தருவதாக கூறி அவரை தாக்கிய தம்பதி, நகைகளை கொள்ளையிட்டுள்ளது விசாரணையில் தெரிந்தது. இதில் அந்த பெண் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்திருக்கிறார். 

 

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விசாரணை

இதன் பின்னர் எதுவுமே நடக்காதது போல, அந்த தம்பதி ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தது தெரிய வந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு தொடர் விசாரணைகளுக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர்.

TAGS:
Crime News
Jana Nayagan

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