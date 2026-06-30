/காதலனை அறிமுகப்படுத்திய ‘பவி டீச்சர்’! யார் தெரியுமா? வைரல் போட்டோஸ்..

Brigida Saga boyfriend Ananth Ram : யூடியூபில் ஒளிபரப்பான பிரபலமான வெப் தொடர் மூலம் மக்களால், ‘பவி டீச்சர்’ஆக அறியப்பட்டவர் பிரிகிடா சாகா. இவர், தன்னுடைய நீண்ட வருட காதலரை தன் சமூக வலைதள பக்கத்தின் மூலம் உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார். அவர் யார், எந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார் என்பது குறித்த விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழில், இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் பார்ப்பது பிரபலமாவதற்கு முன்பு, மக்கள் மத்தியில் யூடியூப் தளம்தான் வீடியோக்கள் பார்க்க பெரிதாக உபயோகிக்கப்பட்டது. அந்த சமயத்தில் ஒளிபரப்பான ஒரு பிரபலமான வெப் தொடரில் பிரிகிடா சகா, ‘பவி டீச்சர்’ எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து மக்கள் மத்தியில் பிரபலானவராக இருந்தார். அந்த தொடரில் அவர் நடித்து பல வருடங்கள் ஆகியிருந்தாலும், இன்னும் ‘பவி டீச்சர்’ஆகவே அறியப்படுகிறார்.
நடிகை பிரிகிடா, ‘இரவின் நிழல்’ தி ரைப்படத்தில் பார்த்திபனுடன் நடித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து அவருக்கு படங்களில் நடிக்க வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நிலையில், இவர், தன்னுடைய நீண்ட வருட காதலனை இந்த உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்.
அவர் வேறு யாருமில்லை, மீசைய முறுக்கு படத்தில் ஹிப் ஹாப் ஆதிக்கு தம்பியாக நடித்த அனந்த் ராம்தான். இவரது பிறந்தநாளையொட்டி, பிரிகிடா இவரை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார். இவர்கள் இருவரும் இந்த புகைப்படங்களில், குழந்தைத்தனமாக நடந்துகொள்ளும் தருணங்கள் பதிவாகியிருக்கின்றன.
இதுக்குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், தன் காதலனை அவர் ‘எனக்கானவர்’ என்றும், ‘என்னுடைய வாழ்வின் காதல்’ என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து, இவர்களின் ரசிகர்கள் இந்த புகைப்படங்களை இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
அனந்த் ராம், நடிகர் மட்டும் கிடையாது, இயக்குநரும் கூட. மீசைய முறுக்கு படத்தில் நடித்ததோடு, நண்பன் ஒருவன் வந்த பிறகு, பொன்மாலை பொழுது உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். ஒரு சில படங்களில் உதவி இயக்குநராகவும் இருந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.