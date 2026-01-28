ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!

List Of Politicians Who Died In Plane Crash: கடந்த பல ஆண்டுகளில் அரசியல்வாதிகள் பலர் விமான விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சஞ்சய் காந்தி (1980): இந்தியாவின் அப்போதைய பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்த்தியின் மகன் சஞ்சய் காந்தி. இவர் 1980, ஜூன் 23 அன்று நடந்த விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார்.
மாதவ்ராவ் சிந்தியா (2001): காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சருமான மாதவ்ராவ் சிந்தியா கடந்த 2001, செப்டம்பர் 30ஆம் தேதியன்று கான்பூரில் ஒரு அரசியல் பேரணிக்கு செல்லும்போது ஏற்பட்ட விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார்.
ஜிஎம்சி பாலயோகி (2002): தெலுங்கி தேசம் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர் ஜிஎம்சி பாலயோகி. இவர் கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு மார்சி 03ஆம் தேதியன்று ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார்.
சைப்ரியன் சங்மா (2004): மேகாலயாவில் அப்போதைய அமைச்சராக இருந்த சைப்ரியன் சங்மா மற்றும் 9 பேர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவர்ம் 2004ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
ஓ.பி. ஜிண்டால் மற்றும் சுரேந்தர் சிங் (2005): ஹரியானாவின் அப்போதைய அமைச்சராக இருந்த ஓம் பிரகாஷ் ஜிண்டால் மற்றும் அமைச்சர் சுரேந்தர் சிங் ஆகியோர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தனர். டெல்லியில் இருந்து சண்டிகருக்கு செல்லும் வழியில் இந்த விபத்து நடந்தது.
ஒய்.எஸ். ரெட்டி (2009): ஆந்திராவின் அப்போதைய முதலமைச்சர் ஒய்.எஸ்.ரெட்டி (YSR) 2009ஆம் ஆண்டில் நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உய்ரிழந்தார்.
டோர்ஜி காண்டு (2011): அருணாச்சல பிரதேச முதலமைச்சர் டோர்ஜி காண்டு மாற்றும் நான்கு பேர் 2011ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தனர்.
விஜய் ரூபானி (2025): குஜராத் முன்னாள் முதலைச்சர் விஜய் ரூபானி, கடந்த ஆண்டு அகமதாபத் அருகே நடந்த விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார்.
அஜித் பவார் (2026): தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் மகராஷ்டிராவின் துணை முதல்வருமான அஜித் பவார் இன்று (ஜனவரி 28, 2026) ஏற்பட்ட விமான விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார்.