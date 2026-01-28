English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!

ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!

List Of Politicians Who Died In Plane Crash: கடந்த பல ஆண்டுகளில் அரசியல்வாதிகள் பலர் விமான விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
1 /9

சஞ்சய் காந்தி (1980): இந்தியாவின் அப்போதைய பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்த்தியின் மகன் சஞ்சய் காந்தி. இவர் 1980, ஜூன் 23 அன்று நடந்த விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார்.   

2 /9

மாதவ்ராவ் சிந்தியா (2001): காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சருமான மாதவ்ராவ் சிந்தியா கடந்த 2001, செப்டம்பர் 30ஆம் தேதியன்று கான்பூரில் ஒரு அரசியல் பேரணிக்கு செல்லும்போது ஏற்பட்ட விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார்.   

3 /9

ஜிஎம்சி பாலயோகி (2002): தெலுங்கி தேசம் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர் ஜிஎம்சி பாலயோகி. இவர் கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு மார்சி 03ஆம் தேதியன்று ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார்.   

4 /9

சைப்ரியன் சங்மா (2004): மேகாலயாவில் அப்போதைய அமைச்சராக இருந்த சைப்ரியன் சங்மா மற்றும் 9 பேர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவர்ம் 2004ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி நடைபெற்றது.   

5 /9

ஓ.பி. ஜிண்டால் மற்றும் சுரேந்தர் சிங் (2005): ஹரியானாவின் அப்போதைய அமைச்சராக இருந்த ஓம் பிரகாஷ் ஜிண்டால் மற்றும் அமைச்சர் சுரேந்தர் சிங் ஆகியோர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தனர். டெல்லியில் இருந்து சண்டிகருக்கு செல்லும் வழியில் இந்த விபத்து நடந்தது.   

6 /9

ஒய்.எஸ். ரெட்டி (2009): ஆந்திராவின் அப்போதைய முதலமைச்சர் ஒய்.எஸ்.ரெட்டி (YSR)  2009ஆம் ஆண்டில் நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உய்ரிழந்தார்.   

7 /9

டோர்ஜி காண்டு (2011): அருணாச்சல பிரதேச முதலமைச்சர் டோர்ஜி காண்டு மாற்றும் நான்கு பேர் 2011ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தனர்.   

8 /9

விஜய் ரூபானி (2025): குஜராத் முன்னாள் முதலைச்சர் விஜய் ரூபானி, கடந்த ஆண்டு அகமதாபத் அருகே நடந்த விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார்.   

9 /9

அஜித் பவார் (2026): தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் மகராஷ்டிராவின் துணை முதல்வருமான அஜித் பவார் இன்று (ஜனவரி 28, 2026) ஏற்பட்ட விமான விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார்.   

Plane Crash Ajit Pawar YS Reddy helicopter crash

Next Gallery

பெயரை மாற்றும் முடிவில் நடிகை சமந்தா! புதிய பெயர் என்ன தெரியுமா?