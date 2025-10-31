வெளியேறும் ஹெட் கோச்... பயிற்சியாளராகும் யுவராஜ் சிங் - எந்த அணிக்கு தெரியுமா?

Yuvaraj Singh: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இந்த அணிக்கு யுவராஜ் சிங் தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Yuvaraj Singh IPL Head Coach: ஐபிஎல் தொடரில் யுவராஜ் சிங் 6 அணிகளில் விளையாடியிருக்கிறார். 2019இல் கடைசியாக யுவராஜ் சிங் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடியிருந்தார். அதற்கு பின் தற்போது அவர் பயிற்சியாளராக உருவெடுக்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஐபிஎல் 2026 சீசன் அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதம் தொடங்கி மே மாதம் வரை நடைபெறும். இதை முன்னிட்டு, வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது.
டிசம்பர் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் மினி ஏலம் மும்பையில் நடைபெறும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை வரும் நவம்பர் 15இல் வெளியிடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு அணிகளில் பல்வேறு வகையில் மாற்றங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. பயிற்சியாளர்கள் குழுவில் மாற்றம், கேப்டன்ஸி மாற்றம் என பல மாற்றங்களை அடுத்தடுத்து எதிர்பார்க்கலாம்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து ராகுல் டிராவிட் விடுவிக்கப்பட்டார். கேகேஆர் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து சந்திரகாந்த் பண்டிட் விடுவிக்கப்பட்டு, அபிஷேக் நாயர் அப்பொறுப்பை தற்போது ஏற்றுள்ளார்.
ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்குள் இத்தகைய மாற்றங்கள் சில நடக்கலாம். அந்த வகையில், தற்போது யுவராஜ் சிங்கும் ஒரு அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பை பெறப் போகிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில்தான் யுவராஜ் சிங் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பை ஏற்கப்போகிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தற்போது அந்த அணியில் தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய அணி வீரரான ஜஸ்டின் லாங்கர் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னாள் இந்திய ஆல்-ரவுண்டரான யுவராஜ் சிங் தற்போது இளம் வீரர்களான அபிஷேக் சர்மா, சுப்மான் கில், பிரப்சிம்ரன் சிங் உள்ளிட்டோருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பயிற்சி கொடுத்து வருகிறார். அவர்கள் தற்போது சிறப்பாக விளையாடி வருவதையும் பார்க்க முடிகிறது.
ஏற்கெனவே, ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ அணியின் ஆலோசகராக ஜாகிர் கான் செயல்படும் நிலையில், தற்போது யுவராஜ் சிங் வருவது அந்த அணியை பலம் சேர்க்கும். யுவராஜ் சிங் ஐபிஎல் தொடரில் 126 இன்னிங்ஸில் 2750 ரன்களை அடித்துள்ளார். யுவராஜ் சிங் பஞ்சாப், புனே, ஆர்சிபி, டெல்லி, மும்பை, எஸ்ஆர்ஹெச் என மொத்தம் 6 அணிகளில் விளையாடி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.