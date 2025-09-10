யுவராஜ் சிங் டூ அஸ்வின்: ஓய்வுக்குப் பின் வெளிநாட்டு லீக்குகளில் விளையாடிய 7 இந்திய வீரர்கள்!

Indian cricketers overseas leagues: ஓய்வு பெற்ற பிறகு வெளிநாட்டு லீக் தொடர்களில் விளையாடிய 7 இந்திய வீரர்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், தற்போது புதிய கிரிக்கெட் முயற்சிகளை ஆராய்ந்து வருகிறார். ஆஸ்திரேலிய பிக் பாஷ் லீக்கில் (பிபிஎல்) சேர மூத்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.
ஆர். அஸ்வின் ஓய்வு: ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு பெற்று, தற்போது புதிய கிரிக்கெட் முயற்சிகளை ஆராய்ந்து வருகிறார். ஆஸ்திரேலிய பிக் பாஷ் லீக்கில் (பிபிஎல்) சேர மூத்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு வெளிநாட்டு லீக்குகளில் விளையாடிய மற்ற இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களைப் பார்ப்போம்.
முனாஃப் படேல் (எல்பிஎல்): 2011 உலகக் கோப்பை வென்ற முனாஃப் படேல் 2018 இல் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார். லங்கா பிரீமியர் லீக்கில் (2020) கண்டி டஸ்கர்ஸ் அணியால் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் இந்தியா மற்றும் ஐபிஎல் வாழ்க்கைக்குப் பிறகு வெளிநாட்டு அனுபவத்தைச் சேர்த்தார்.
யுவராஜ் சிங் (GT20 கனடா): யுவராஜ் சிங் 2019 ஆம் ஆண்டு இந்திய கிரிக்கெட்டை விட்டு வெளியேறி, ஒரு புகழ்பெற்ற சகாப்தத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். அவர் 2020 ஆம் ஆண்டு குளோபல் டி20 கனடாவில் டொராண்டோ நேஷனல்ஸ் அணியில் இணைந்தார். யுவராஜ் ஆறு போட்டிகளில் 153 ரன்கள் எடுத்தார் மற்றும் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினார்.
ராபின் உத்தப்பா (ILT20): 2022 ஆம் ஆண்டு இந்திய மற்றும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ராபின் உத்தப்பா விலகினார். ஐஎல்டி20 2023 சீசனுக்காக துபாய் கேபிடல்ஸ் அவரை ஒப்பந்தம் செய்தது. இந்த ஸ்டைலிஷ் பேட்ஸ்மேன் யுஏஇ லீக்கில் தொடர்ந்து திறமையைக் கொண்டு வந்தார்.
யூசுப் பதான் (ILT20): யூசுப் பதான் 2021 ஆம் ஆண்டு இந்திய கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார். பின்னர் உத்தப்பாவுடன் இணைந்து ஐஎல்டி20 அணிக்காக துபாய் கேபிடல்ஸ் அணியில் இணைந்தார்.
அம்பதி ராயுடு (சிபிஎல்): அம்பதி ராயுடு 2023ஆம் ஆண்டு அனைத்து வகையான கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறார். பின்னர் உடனே அவர் சிபிஎல் 2023 இல் செயிண்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் பேட்ரியாட்ஸ் அணியில் சேர்ந்தார். அவர் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸுக்குப் பதிலாக சிபிஎல்லில் இரண்டாவது இந்தியரானார்.
ஷிகர் தவான் (NPL): ஷிகர் தவான் 2024 ஆம் ஆண்டு அனைத்து வகையான இந்திய கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெற்றார். பின்னர் தொடக்க ஆட்டக்காரர் நேபாள பிரீமியர் லீக் 2024 பதிப்பில் விளையாடினார். இதன் மூலம் நேபாளத்தின் டி20 லீக்கில் இடம்பெற்ற முதல் இந்திய நட்சத்திரம் என்ற பெருமையை தவான் பெற்றார்.
தினேஷ் கார்த்திக் (SA20): விக்கெட் கீப்பர் தினேஷ் கார்த்திக் 2024 இல் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார். இதையடுத்து 2025 இல், அவர் தென்னாப்பிரிக்காவின் SA20 லீக்கில் பார்ல் ராயல்ஸ் அணியில் சேர்ந்தார். அனுபவமிக்க ஃபினிஷரான தினேஷ் கார்த்திக் வளர்ந்து வரும் பிரான்சைஸ் லீக்கில் தனது திறமைகளைச் சேர்த்தார்.