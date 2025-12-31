English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Puducherry
  • New Year கொண்டாட்டம்! புதுச்சேரிக்கு போற பிளானா? அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

New Year கொண்டாட்டம்! புதுச்சேரிக்கு போற பிளானா? அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

2026 New Year Celebration: 2026 புத்தாண்டை கொண்டாட புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்து வரும் நிலையில், அம்மாநில அரசு பல்வேறு வசதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 31, 2025, 09:29 AM IST
  • 2026 புத்தாண்டு கொண்டட்டம்
  • புதுச்சேரியில் கடும் கட்டுப்பாடு
  • முழு விவரம்

New Year கொண்டாட்டம்! புதுச்சேரிக்கு போற பிளானா? அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

2026 New Year Celebration in Puducherry: 2025ஆம் ஆண்டு முடிய இன்று ஒரு நாளே உள்ளது. நாம் அனைவரும் 2026ஆம் ஆண்டில் காலடி எடுத்துவைக்கும் நிலையில், அதனை இன்று நள்ளிரவு கொண்டாட பலரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். சிலர் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே கேட் வெட்டி, வெடி வெடித்து புத்தாண்டை வரவேற்பார்கள். சிலர் அவர்களுக்கு பிடித்த இடத்திற்கு அல்லது கோவா, புதுச்சேரி போன்ற இடங்களுக்கு சென்று அங்கு நடக்கும் புத்தாண்டு நிகழ்வில் பங்கேற்று கொண்டாட நினைப்பார்கள். அந்த வகையில் 2026 புத்தாண்டை வரவேற்க சுற்றுலா பயணிகள் பலரும் புதுச்சேரியை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கி உள்ளனர். 

Puducherry Government: புதுச்சேரி அரசு முன்னெச்சரிக்கை 

புதுச்சேரியில் நடக்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களில் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாமல் பிற மாநிலங்களை சேர்ந்த ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகளும் கலந்து கொள்வார்கள். இன்று நள்ளிரவு கொண்டாட்டங்களுக்கு நேற்றிருந்தே புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தொடங்கி உள்ளனர். இந்த நிலையில், அதிக மக்கள் கூடுவார்கள் என்பதால் அம்மாநில அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். 

2026 New Year Celebration Puducherry: முக்கிய சாலைகள் மூடல் 

இன்று நள்ளிரவு புதுச்சேரியில் அதிக அளவு கூடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று பிற்பகல் முதல் நாளை காலை அதாவது புத்தாண்டு காலை 9 மணி வரை புதுச்சேரியின் ஒயிட் டவுன் பகுதிகளில் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ஆம்பூர் சாலையில் இருந்து கிழக்கு நோக்கி செல்லும் அனைத்து சாலைகளும் தற்காலிகமாக மூடப்பட உள்ளன. அவசர சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு செல்பவர்களுக்கு செயிண்ட் ஆக்னஸ் மற்றும் குர்கூப் வீதி வழியாக செல்ல அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2026 New Year Celebration Puducherry: 10 இடங்களில் வாகனம் நிறுத்தும் வசதி 

2026 புத்தாண்டை வரவேற்க புதுச்சேரி வரும் சுற்றுலா பயணிகள் தங்கள் வாகனங்களை நிறுத்த 10 இடங்கள் பார்க்கிங் வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, உப்பளம், உப்பளம் துறைமுகம், பாண்டி மெரினா, ஓதியஞ் சாலை பழைய பேருந்து நிலையம், இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானம், பாரதிதாசன் மகளிர் கல்லூரி, பழைய சிறைச்சாலை, முத்தியால்பேட்டை, பழைய சட்டக் கல்லூரி, வாசவி பள்ளி மற்றும் கருவடிக்குப்பம் பாத்திமா பள்ளி என மொத்தம் 10 இடங்களில் வாகனம் நிறுத்தும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

Puducherry Free Bus: காவல் பாதுகாப்புடன் இலவச பேருந்து 

வாகனம் நிறுத்தும் இடங்களில் இருந்து கடற்கரை பகுதிக்கு அழைத்து செல்ல 30 மின்சார பேருந்துகள் காவல் பாதுகாப்புடன் இயக்கப்பட உள்ளன. இதனை அம்மாநில போக்குவரத்து துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதில் மக்கள் இலவசமாக பயணித்துக் கொள்ளலாம். 

2026 New Year Celebration Puducherry: கூடுதல் வசதி 

புதுச்சேரி மாநில எல்லைகளில் வழிகாட்டுவதற்காக கியூஆர் குறியீட்டு வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வெளியூர்களில் இருந்து  வரும் பயணிகள் எந்த பகுதிக்கு செல்வது என்பதை ஸ்மார்ட்போன் மூலமாக எளிதாக அறிந்து கொள்ள முடியும் என காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். புத்தாண்டை கொண்டாட புதுச்சேரி வரும் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோரின் செல்போன் எண் கொண்ட பேண்ட் ஒட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

2026 New Year Celebration Puducherry: கடும் கட்டுப்பாடுகள் 

நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் வரும் வாகனம் உடனடியாக பறிமுதல் செய்யப்படும். அதேபோல் மது அருந்திவிட்டு வாகனங்களை இயக்கினார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் : முதலமைச்சர் கையில் அறிக்கை - அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் எப்போது?

மேலும் படிக்க: மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை : ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

New Year Puducherry 2026 new year celebration puducherry free bus

