/8-வது ஊதியக் குழு: சென்னை, புதுச்சேரியில் செப்டம்பரில் முக்கியக் கூட்டம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

8th Pay Commission Latest Updates: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வரும் 8வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission) தொடர்பாக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர் அமைப்புகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வரும் 8வது ஊதியக் குழு, செப்டம்பர் மாதத்தில் சென்னை மற்றும் புதுச்சேரியில் நேரடி ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்த உள்ளது.
இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை 8வது ஊதியக் குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்தக் கூட்டங்களில் பங்கேற்க விரும்பும் தகுதியான அமைப்புகள் 2026 ஆகஸ்ட் 18-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|நகரம்
|கூட்டம் நடைபெறும் நாட்கள்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|யார் பங்கேற்கலாம்?
|டெல்லி
|ஆகஸ்ட் 7 மற்றும் 10, 2026
|ஜூலை 31, 2026
|டெல்லியில் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்கள் மட்டும்
|சென்னை
|செப்டம்பர் 7 மற்றும் 8, 2026
|ஆகஸ்ட் 18, 2026
|தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் / அமைப்புகள்
|புதுச்சேரி
|செப்டம்பர் 9, 2026
|ஆகஸ்ட் 18, 2026
|புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அமைப்புகள் மட்டும்
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அமைப்புகள் சென்னை கூட்டத்திலும், புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த அமைப்புகள் புதுச்சேரி கூட்டத்திலும் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதி உண்டு. பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சங்கங்கள் இந்தக் கூட்டங்களில் பங்கேற்க வேண்டுகோள் விடுக்க வேண்டாம் என்றும், அவர்களுக்கான தனிப்பட்ட கூட்டங்கள் அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் நடத்தப்படும் என்றும் ஊதியக் குழு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழுவின் அறிவிப்பின்படி, செப்டம்பர் 7 மற்றும் 8 ஆகிய இரண்டு நாட்களில் சென்னை நகரில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியர்கள் மற்றும் அவர்களது சங்கங்களுடன் விரிவான ஆலோசனைகள் நடைபெறுகின்றன.
இந்தக் கூட்டங்களில் பங்கேற்க விரும்பும் அமைப்புகள் முதலில் ஊதியக் குழுவின் இணையதளத்தில் தங்களது Memorandum (கோரிக்கை மனு)-ஐ பதிவேற்ற வேண்டும். அதன் பிறகு உருவாகும் Unique Memo ID-யுடன் ஆகஸ்ட் 18-க்குள் நேர்காணல் (Appointment) கோரிக்கை அனுப்ப வேண்டும்.
சென்னைக்குப் பிறகு செப்டம்பர் 9, 2026 அன்று புதுச்சேரியில் மத்திய அரசு ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியர் சங்கங்களுடன் 8வது ஊதியக் குழு ஆலோசனை நடத்துகிறது.
புதுச்சேரி அமைப்புகளுக்கும் இதே நடைமுறை பொருந்தும். Memorandum சமர்ப்பித்து கிடைக்கும் Unique Memo ID-யுடன் ஆகஸ்ட் 18-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாடு அல்லது புதுச்சேரிக்கு வெளியே உள்ள மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஊழியர் சங்கங்கள் தற்போது Appointment கோர வேண்டாம் என்று 8வது ஊதியக் குழு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
ஏனெனில், அடுத்த கட்டமாக மற்ற மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் தனித்தனியாக ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன. அதற்கான தேதிகள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.
சென்னை, புதுச்சேரிக்கு முன்பாக ஆகஸ்ட் 7 மற்றும் 10, 2026 ஆகிய தேதிகளில் டெல்லியில் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன.
இதில் டெல்லியில் பதிவு செய்யப்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச ஊழியர் அமைப்புகள் பங்கேற்க உள்ளன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு, பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor), ஓய்வூதியப் பலன்கள், பதவி உயர்வு மற்றும் பணிச் சூழல் தொடர்பான கோரிக்கைகளை ஊதியக் குழு கேட்டறிந்து வருகிறது. ஏற்கெனவே லே, லக்னோ, புவனேஸ்வர், கொல்கத்தா உள்ளிட்ட நகரங்களில் முதல்கட்டக் கலந்தாய்வு முடிவடைந்துள்ளது.
2025 நவம்பரில் அமைக்கப்பட்ட இந்த ஊதியக் குழுவுக்கு அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து மாநிலங்களிலும் கலந்தாய்வு முடிந்த பிறகு, 2027-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் தனது பரிந்துரை அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.