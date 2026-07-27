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8-வது ஊதியக் குழு: சென்னை, புதுச்சேரியில் செப்டம்பரில் முக்கியக் கூட்டம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Puducherry 8th Pay Commission News: 8வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission) தனது அடுத்த கட்ட ஆலோசனைக் கூட்டங்களை சென்னையில் செப்டம்பர் 7 மற்றும் 8-ஆம் தேதிகளிலும், புதுச்சேரியில் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதியும் நடத்தவுள்ளது. தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த மத்திய அரசு ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியர் சங்கங்கள் மட்டும் இதில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 27, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:49 PM IST
8-வது ஊதியக் குழு: சென்னை, புதுச்சேரியில் செப்டம்பரில் முக்கியக் கூட்டம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: AI Generated | Puducherry 8th Pay Commission

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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