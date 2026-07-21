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புதுச்சேரி அமைச்சரவை இலாக்கா ஒதுக்கீடு: 2 மாதம் 16 நாட்கள்.. முடிவுக்கு வந்த குழப்பம்!

புதுச்சேரியில் புதிய அரசு அமைந்து 77 நாட்கள் கடந்த நிலையில், அமைச்சர்களுக்கான இலாக்காக்கள் ஒதுக்குவதில் நிலவி வந்த கூட்டணி முரண்பாடுகளுக்கு சுமுகத் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் என்.ரங்கசாமி, துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதனை நேரில் சந்தித்து அமைச்சர்களுக்கான துறைகள் அடங்கிய பட்டியலை வழங்கியுள்ளார். ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும்.  

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 21, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:20 PM IST
புதுச்சேரி அமைச்சரவை இலாக்கா ஒதுக்கீடு: 2 மாதம் 16 நாட்கள்.. முடிவுக்கு வந்த குழப்பம்!
Image Credit: Representational ImageSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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