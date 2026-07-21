/புதுச்சேரி அமைச்சரவை இலாக்கா ஒதுக்கீடு: 2 மாதம் 16 நாட்கள்.. முடிவுக்கு வந்த குழப்பம்!

புதுச்சேரியில் புதிய அரசு அமைந்து 77 நாட்கள் கடந்த நிலையில், அமைச்சர்களுக்கான இலாக்காக்கள் (துறைகள்) ஒதுக்குவதில் நீடித்து வந்த இழுபறி தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. முதலமைச்சர் என்.ரங்கசாமி, துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதனை நேரில் சந்தித்து அமைச்சர்களுக்கான துறைகள் அடங்கிய அதிகாரப்பூர்வ பட்டியலை வழங்கியுள்ளார்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்குப் பிறகு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA) மீண்டும் ஆட்சியை அமைத்தது. என். ரங்கசாமி ஐந்தாவது முறையாக முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். இருப்பினும் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் மற்றும் துறைகள் ஒதுக்கீடு தாமதமானதால் பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தன.
அமைச்சர்கள் பதவியேற்றிருந்தாலும், எந்த அமைச்சர் எந்த துறையை கவனிப்பார் என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகாததால், அரசின் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் குறித்தும் எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனங்களை முன்வைத்தன.
கூட்டணிக்குள் நிலவி வந்த முரண்பாடுகளுக்கு சுமுகத் தீர்வு கண்டதை அடுத்து, முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஆளுநர் மாளிகைக்குச் சென்று துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதனைச் சந்தித்தார். இந்தச் சந்திப்பின் போது, அமைச்சர்களுக்குப் பங்களிக்கப்பட்ட துறைகள் அடங்கிய இறுதிப் பட்டியலை ஆளுநரிடம் அவர் முறைப்படி சமர்ப்பித்தார்.
முதலமைச்சர் அளித்த பட்டியலுக்கு துணைநிலை ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்படும். மத்திய அரசிடமிருந்து முறைப்படியான அரசாணை (Notification) வெளியானதும், எந்தெந்த அமைச்சருக்கு எந்தெந்தத் துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரம் முறைப்படி அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும்.
77 நாட்களாக நீடித்து வந்த இந்த விவகாரம் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியிருப்பது புதுச்சேரி அரசியலில் முக்கிய முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. புதுச்சேரி அரசு நிர்வாக பணிகள் இனி வேகம் பெறத் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியான பிறகே யார் எந்த துறையை கவனிக்கப் போகிறார்கள் என்பது தெளிவாகும்.