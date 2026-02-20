புதுச்சேரி மக்களே உஷார்! வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 77,000 பேர் நீக்கம்.. உங்கள் பெயர்?

Puducherry News In Tamil: குஜராத், லட்சத்தீவு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் (SIR) நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்பட்டுள்ள நிகர மாற்றங்கள் குறித்த தகவலை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (ECI) இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது சொல்லப்போனால், குஜராத், லட்சத்தீவு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகள் (Special Intensive Revision) மூலம் அந்தந்தப் பகுதிகளின் நீங்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற SIR பணிகள் மற்றும் நீங்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகள் (SIR)
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள இந்த சமீபத்திய அறிவிப்பு, நம்முடைய ஜனநாயகக் கட்டமைப்பில் எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் திரைமறைவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை மிகத் தெளிவாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியலைத் தூய்மையாகவும், துல்லியமாகவும் உறுதி செய்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட தரமான சரிபார்ப்பு நடைமுறைகளின் காரணமாகவே இந்தப் பெயர் நீக்கங்கள் நடைபெற்றதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விளக்கமளித்துள்ளது.
குஜராத் மாநில SIR பணிகள்: வாக்காளர்கள் பட்டியல் நிலவரம்
தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வரும் SIR பணிகள் மூலம், தற்போதைய நிலவரப்படி குஜராத்தில் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகளுக்கு முன்பு மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5,08,43,436 ஆக இருந்தது. SIR திருத்தப் பணிகளுக்குப் பிறகு, இந்த எண்ணிக்கை 4,40,30,725 ஆகக் குறைந்துள்ளது. அதாவது 68,12,711 பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக 13.40 சதவீத மாற்றம் நிகழ்ந்திருப்பது என்பது சாதாரண விஷயமல்ல.
SIR-க்கு பிறகு புதுச்சேரி வாக்காளர்கள் பட்டியல் நிலவரம்
யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில், வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை SIR திருத்தப் பணிகளுக்கு முன்பு 10,21,578 வாக்களார்கள் இருந்தனர். SIR திருத்தப் பணிகளுக்குப் பிறகு, இந்த எண்ணிக்கை 9,44,211 ஆகக் குறைந்துள்ளது. சுமார் 7.57 சதவீதம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
SIR-க்கு பிறகு லட்சத்தீவு வாக்காளர்கள் பட்டியல் நிலவரம்
அதேபோல மற்றொரு யூனியன் பிரதேசமான லட்சத்தீவில், வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை திருத்தப் பணிகளுக்கு முன்பு 57,813 ஆக இருந்தது. தற்போது SIR பணிகளுக்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையம் வெயிட்டுள்ள தரவுகளின் படி, 57,607 ஆகக் குறைந்துள்ளது. இது 0.36 சதவீதம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வாக்காளர் பெயர்கள் நீக்க என்ன காரணம்? -தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்
இவ்வளவு பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறதே, இது எதனால்?" என்று நமக்குத் தோன்றுவது இயல்புதான். இதற்குத் தேர்தல் ஆணையம் மிகத் தெளிவான விளக்கத்தை முன்வைத்துள்ளது. கள ஆய்வின் போது கண்டறியப்பட்ட உயிரிழந்தவர்களின் பெயர்கள், நிரந்தரமாக வேறு இடங்களுக்குக் குடிபெயர்ந்தவர்கள், மற்றும் ஒரே நபர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பதிவு செய்திருக்கும் இரட்டைப் பதிவுகள் போன்ற சட்டப்பூர்வமான காரணங்களால் மட்டுமே இந்தப் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது ஒரு வகையில் போலி ஓட்டுகளைத் தடுத்து, உண்மையான வாக்காளர்களின் பட்டியலைத் தயார் செய்ய எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை என இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை எப்படி சேர்ப்பது?
தேர்தல் ஆணையம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மீண்டும் நினைவுபடுத்தியுள்ளது. அதாவது வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான நடைமுறைதான், அதனால் பொதுமக்கள் பதற்றப்படத் தேவையில்லை. , தகுதியுள்ள குடிமக்கள் திருத்தங்கள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
படிவம் 6: புதிய வாக்காளராகப் பெயர் சேர்க்க.
படிவம் 7: பெயர்களை நீக்கம் செய்ய.
படிவம் 8: முகவரி மாற்றம் அல்லது திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள.
வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசித் தேதி வரை இந்த வசதிகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பது ஒரு நல்ல விஷயம்.
வாக்காளர்களுக்கான அறிவுரை
உங்களுடைய பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை இப்போதே சரிபார்த்துக்கொள்வது, வருங்காலத் தேர்தல்களில் உங்கள் ஜனநாயகக் கடமையைச் செய்ய உறுதுணையாக இருக்கும்.
