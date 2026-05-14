/Puducherry Power Cut | மின்தடை எச்சரிக்கை: புதுச்சேரி மக்களே கவனத்திற்கு..!

Puducherry Power Cut: புதுச்சேரி மின்துறை தேத்தாம்பாக்கம் மின் பாதையில் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள உள்ளது. இதனால் மே 15, வெள்ளிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை துத்திப்பட்டு மற்றும் சுற்றியுள்ள தொழிற்சாலை பகுதிகளில் மின்சாரம் இருக்காது.
நாளை மே 15 (வெள்ளிக்கிழமை) புதுச்சேரியின் சில முக்கிய பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேதி: மே 15, 2026 (வெள்ளிக்கிழமை)
நேரம்: காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 03:00 மணி வரை (5 மணி நேரம்)
காரணம்: மின் பாதையில் மேற்கொள்ளப்படும் சுழற்சி முறை பராமரிப்பு பணிகள்.
தேத்தாம்பாக்கம் மின் பாதைக்கு உட்பட்ட பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் இருக்காது.
தற்போது கோடை வெயில் அதிகமாக இருப்பதால், பொதுமக்கள் இந்த 5 மணி நேர மின் தடையை கருத்தில் கொண்டு, தங்களுக்குத் தேவையான மாற்று ஏற்பாடுகளை (தண்ணீர் சேமிப்பு, இன்வெர்ட்டர் சார்ஜ் செய்தல் போன்றவை) முன்கூட்டியே செய்து கொள்ளுமாறு மின் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பராமரிப்பு பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்பட்டால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னதாகவே மின் விநியோகம் சீரமைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
தேதி
|மே 15 (வெள்ளிக்கிழமை).
நேரம்
|காலை 10:00 AM முதல் மாலை 3:00 PM வரை.
பாதிக்கப்படும் இடங்கள்
|துத்திப்பட்டு, தேத்தாம்பாக்கம் மின் பாதை, உயர் அழுத்த தொழிற்சாலைகள்.
காரணம்
|சீரான மின் விநியோகத்திற்கான மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி.