பள்ளி மாணவர்கள் கவனத்திற்கு! விடுமுறை தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், அதற்கு முன்னதாகவே புதுச்சேரியில் வரும் ஏப்ரல் 9ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதனால் தற்போது அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் புதுச்சேரியை மையமாக கொண்டு தேர்தல் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. புதுச்சேரியில் உள்ள மொத்த 30 தொகுதிகளில் யார் வெற்றி பெற போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதை முன்னிட்டு தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளை கருத்தில் கொண்டு, புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கும் ஏப்ரல் 7ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 10ம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு இறுதி தேர்வுகள் நடைபெற்று வந்தாலும் தேர்தலை காரணம் காட்டி இந்த விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் சற்று மன நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.
பள்ளி விடுமுறைக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய ஐந்து முக்கியமான மாநிலங்களில் தேர்தல்கள் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரியில் உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 9ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. வாக்குப்பதிவு மற்றும் தேர்தல் பணிகளுக்காக அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் பயன்படுத்தப்படுவது வழக்கம். வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பாதுகாப்பாக கொண்டு வருவது, வாக்குச்சாவடிகளில் சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்துவது, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஏற்பாடுகள், குடிநீர், கழிப்பறை, மின்சார வசதிகள் போன்ற அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைப்பதற்கு பள்ளி கட்டிடங்களே உதவுகின்றன. எனவே தான், தேர்தல் சமயங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 9ம் தேதி நடைபெற்றாலும், அதற்கு முன்னதாகவே இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய குறிப்பிட்ட இடங்கள் தேவைப்படும். எனவே தான் இந்த வேலைகளால் மாணவர்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காகவும், தேர்தல் பணிகள் எந்தவிதத் தடையுமின்றி நடைபெறுவதற்காகவும் அதற்கு முன்னதாகவே ஏப்ரல் 7 முதல் ஏப்ரல் 10ம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆசிரியர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி
வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பது மட்டுமின்றி, பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிப்பதற்கு வேறு சில காரணங்களும் உள்ளன. முக்கியமாக வாக்குப்பதிவு மையங்களில் பணியாற்றும் தலைமை அதிகாரி மற்றும் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வித்துறை ஊழியர்களாகத் தான் இருப்பார்கள். தேர்தலுக்கு முந்தைய நாட்களான ஏப்ரல் 7 மற்றும் 8ம் தேதிகளில் இவர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படும். அதன் பின்னர், அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் அவர்கள் முன்கூட்டியே பணிபுரிவார்கள். எனவே, இந்த சமயத்தில் பள்ளிகள் செயல்பட்டால் தேர்தல் பணிகளில் முழுமையாக ஈடுபட முடியாது என்பதால் பள்ளிகளுக்கு இந்த விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கும் பொருந்துமா?
மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த விடுமுறை முழுமையாக பொருந்தும். இருப்பினும் சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கும் இந்த விடுமுறை பொருந்துமா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது. தேர்தல் பணிகளுக்காக அரசு பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந்தாலும், ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டிருந்த சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் எந்தவித மாற்றமும் இன்றி திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிபிஎஸ்இ தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தேர்வு மையங்களுக்கு சென்று வழக்கம்போல் தேர்வுகளை எழுதலாம். அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. தேர்தல் நேரம் என்பதால் மாநிலம் முழுவதும் பறக்கும் படையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் பல்வேறு சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் தேர்வு எழுத செல்லும் மாணவர்கள் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாகவே வீட்டிலிருந்து புறப்படுவது நல்லது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் எந்த ஒரு காலதாமதமும் இன்றி தேர்வை எழுதலாம்.
ஆண்டு இறுதி தேர்வுகளில் மாற்றங்கள் இருக்குமா?
பொதுவாக மார்ச் மாத இறுதி மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் பள்ளி இறுதி தேர்வுகள் நடைபெறும். தற்போது புதுச்சேரியில் நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த தேர்வுகள் நடைபெறும் தேதிகளிலும் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வு பதற்றத்தில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த விடுமுறை சற்று ஆறுதல் அளித்துள்ளது. கடைசி நேரங்களில் திருப்புதல் செய்வதற்கும் இந்த விடுமுறை மாணவர்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கடந்த மார்ச் 15ம் தேதியன்று இந்தத் தேர்தல் அட்டவணையை வெளியிட்டது. மார்ச் 16 முதல் 23 வரை வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெற்று, தற்போது பிரச்சாரங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. ஏப்ரல் 9 அன்று வாக்குப்பதிவும், அதனை தொடர்ந்து மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெற உள்ளது. ஒரு மாநிலத்தின் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கும் மிக முக்கியமான நிகழ்வு சட்டமன்ற தேர்தல். அந்த வகையில், எந்தவிதமான சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையும் இன்றி, அமைதியான முறையில் தேர்தலை நடத்தி முடிக்க தேர்தல் ஆணையம் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
அதற்கு ஏதுவாகவே கல்வித்துறையும் இந்த விடுமுறையை அளித்து முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கியுள்ளது. மாணவர்கள் இந்த விடுமுறையை தங்களது தேர்விற்கான தயாரிப்புகளுக்கு பயன்படுத்தி கொள்வதுடன், பெற்றோர்கள் தங்களது ஜனநாயக கடமையை உணர்ந்து ஏப்ரல் 9ம் தேதி தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்தத் தேர்தல் பணிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அதிகாரிகளும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ