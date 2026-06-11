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தட்டாஞ்சாவடியில் ட்விஸ்ட்.. தனித்து களம் இறங்கும் திமுக! புதுவையில் மும்முனைப் போட்டி!

Thattanchavady By Election: புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து அங்கு இடைத்தேர்தல் வரவுள்ளது. கடந்த தேர்தலில் ரங்கசாமி வெற்றி பெற்ற நிலையில், தற்போதைய அரசியல் சூழலில் கட்சிகளின் கூட்டணிகள் மாறியுள்ளன. ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி, தவெக-காங்கிரஸ் கூட்டணி மற்றும் திமுக என மும்முனைப் போட்டி உருவாகி புதுவை அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 11, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:22 PM IST
தட்டாஞ்சாவடியில் ட்விஸ்ட்.. தனித்து களம் இறங்கும் திமுக! புதுவையில் மும்முனைப் போட்டி!
Image Credit: Shiva Murugesan (Zee Media)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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