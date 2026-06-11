/தட்டாஞ்சாவடியில் ட்விஸ்ட்.. தனித்து களம் இறங்கும் திமுக! புதுவையில் மும்முனைப் போட்டி!

Puducherry Thattanchavady Constituency: புதுச்சேரி அரசியலில் எப்போதுமே அதிரடிகளுக்குப் பஞ்சம் இருக்காது. அந்த வகையில் தற்போது தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு அறிவிக்கப்பட உள்ள இடைத்தேர்தல் புதுவை அரசியலில் பெரும் பரபரப்பையும், அரசியல் கட்சிகளிடையே கடுமையான காய்நகர்த்தல்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கூட்டணி, தவெக-காங்கிரஸ் கூட்டணி மற்றும் திமுக என மூன்று அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதும் "மும்முனை போட்டி" உருவாகும் சூழல் நிலவுகிறது.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடை தேர்தலில் மும்முனை போட்டி நிலவும் நிலையில் அங்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனித்து களம் காண்கிறது. நடந்து முடிந்த புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தலில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தட்டாஞ்சாவடி மங்கலம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அதன் பின்னர் தட்டாஞ்சாவடை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார். இதனை தொடர்ந்து தட்டாஞ்சாவடை தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இங்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தற்போது நடந்த தேர்தலில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி 1024 வாக்குகள் பெற்றார். தமிழக வெற்றி கழக ஆதரவுடன் போட்டியிட்ட நேயம் மக்கள் கழகம் (NMK) வேட்பாளர் விநாயகம் 5583 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாவது இடத்தையும், சுயேச்சை வேட்பாளர் சேது செல்வம் 3984 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வைத்தியலிங்கம் 2990 வாக்குகள் பெற்று நான்காவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்.
இந்நிலையில் தட்டாஞ்சாவழை தொகுதி இடை தேர்தலில் ஆளும் கட்சியான என்ஆர் காங்கிரஸ் மீண்டும் போட்டியிட உள்ளது. இதற்காக அந்த கட்சியில் வேட்பாளர் தேர்வு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. அதே நேரத்தில் தேர்தலுக்கு பிறகு அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டணியில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்திய கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருந்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணியில் இணைந்துள்ளன. ஆனால் புதுவையில் அக்கட்சிகளின் நிலை என்னவென்று தெரியவில்லை.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் மீண்டும் காங்கிரஸ் அல்லது தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழகம் போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பாக அந்த கட்சி நிர்வாகிகள் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே இதற்காக தமிழக வெற்றிக்கழக கூட்டணியில் உள்ள நேயம் மக்கள் கழகம் மீண்டும் போட்டியிட காய்நகர்த்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்காக அதன் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான நேரு தமிழக வெற்றிக்கழக பொது செயலாளரும் தமிழக அமைச்சருமான புஸ்ஸி ஆனந்தை சந்தித்து பேசியிருக்கிறார்.
மறுபுறம் புதுச்சேரியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வலுவை நிரூபிக்கும் வகையில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடை தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட விரும்புகிறது. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கூட்டணி குழப்பத்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோற்றதாக அக்கட்சி குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில், கட்சியின் மாநில அமைப்பாளர் சிவா சென்னை சென்று திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஸ்டாலினை சந்தித்து இடைத்தேர்தல் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார். அதன் பின்பு இந்த முறை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டணி இன்றி தனித்து களம் காண உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
திமுகவின் இந்த தனித்து போட்டியிடும் முடிவால் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தல் களம் மும்முனைப் போட்டியாக மாறியுள்ளது.
இதனால் தாட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடை தேர்தல் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா ஒரு அணியாகவும், தமிழக வெற்றி கழகம் காங்கிரஸ் ஒரு அணியாகவும், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனித்து களம் காண உள்ளதால் அங்கு மும்முனை போட்டி உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. இது புதுவை அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.