/புதுச்சேரி - காரைக்கால் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல், LPG, CNG, PNG விலை நிலவரம் இதுதான்

New Fuel Rates in Puducherry: மே 15 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள விலை மாற்றத்தின்படி பெட்ரோல், டீசல் விலை ₹3 உயர்ந்துள்ளது. புதுச்சேரியில் பெட்ரோல் ₹99.25 ஆகவும், டீசல் ₹89.39 ஆகவும் மாறியுள்ளது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் மற்றும் சிஎன்ஜி விலையில் மாற்றமில்லை.
Check New Fuel Rates Today Puducherry: இந்தியா முழுவதும் மே 15 முதல் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் லிட்டருக்கு ₹3 உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், புதுச்சேரி மக்களுக்கும் இது நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது புதுச்சேரியில் பெட்ரோல் விலை ₹99.25 ஆகவும், டீசல் விலை ₹89.39 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வு என்பது பல மாதங்களாக எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் நிலைத்திருந்த பிறகு, திடிரென அதிகரித்து இருப்பதால், பொதுமக்கள் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் சிறு தொழில் செய்பவர்கள் வரை அனைவரிடமும் இது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு இந்தியாவில் சுமார் நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு செய்யப்பட்ட முக்கியமான திருத்தங்களில் ஒன்றாகும்.
புதுச்சேரியில் LPG சிலிண்டர் விலையும் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. குடும்ப பயன்பாட்டுக்கான 14.2 கிலோ எரிவாயு சிலிண்டர் தற்போது ₹925 ஆக உள்ளது. கடந்த மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது மாற்றம் இல்லை என்றாலும், கடந்த ஒரு வருடத்தில் ₹60 வரை உயர்வு பதிவாகியுள்ளது.
வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ சிலிண்டர் விலை தற்போது ₹3,236 ஆக உள்ளது. இது ஹோட்டல், டீ கடை, சிறிய உணவகங்கள் போன்றவற்றுக்கு கூடுதல் செலவாக மாறுகிறது. கடந்த மாத விலை ₹2,245-லிருந்து இந்த மே மாதத்தில் ஒரே அடியாக ₹991.00 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
CNG விலையைப் பார்க்கும்போது புதுச்சேரியில் கிலோவுக்கு ₹74.60 என்ற நிலை தொடர்கிறது. கடந்த 12 மாதங்களாக இதில் பெரிய மாற்றம் இல்லை.
வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் வழங்கப்படும் பிஎன்ஜி எரிவாயு விலை மாற்றமின்றி ₹50.00 ஆக உள்ளது. அக்டோபர் 2025 முதல் இதே விலை நீடித்தாலும், கடந்த ஓராண்டில் ₹1 வரை உயர்ந்துள்ளது.
|எரிபொருள்
|அளவு
|இன்றைய விலை
|முந்தைய மாதத்துடன் ஒப்பீடு
|பெட்ரோல்
|1 லிட்டர்
|₹99.28
|₹3.02 வரை அதிகரித்துள்ளது (மே 15 முதல்)
|டீசல்
|1 லிட்டர்
|₹89.53
|₹3.06 வரை அதிகரித்துள்ளது (மே 15 முதல்)
|வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர்
|14.2 கிலோ
|₹925.00
|மாற்றமில்லை (மார்ச் முதல் இதே விலை)
|வணிக பயன்பாட்டு LPG சிலிண்டர்
|19 கிலோ
|₹3,236.00
|₹991.00 அதிரடி உயர்வு
|சிஎன்ஜி (CNG)
|1 கிலோ
|₹74.60
|கடந்த 12 மாதங்களாக நிலையாக உள்ளது
இந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு அடுத்த சில வாரங்களில் காய்கறி போக்குவரத்து செலவு, ஆன்லைன் டெலிவரி கட்டணம், பேருந்து கட்டணம், டாக்ஸி சேவை, லாரி போக்குவரத்து போன்ற பல துறைகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். குறிப்பாக தனியார் வாகனங்களை தினமும் பயன்படுத்தும் நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு மாதாந்திர செலவு கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
இந்த விலை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணம் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் சந்தையின் நிலை. கடந்த சில வாரங்களாக மேற்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்ட பதற்றம், குறிப்பாக ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதியில் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து சிக்கல்கள் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை திடீரென உயர்ந்தது. இந்தியா தனது எண்ணெய் தேவையின் பெரும்பகுதியை இறக்குமதி செய்கிறது. அதனால் உலக சந்தையில் ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் இந்திய நுகர்வோரின் தினசரி செலவில் பிரதிபலிக்கிறது.
இதற்கு கூடுதலாக டாலருக்கு எதிராக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறைந்ததும் இறக்குமதி செலவை அதிகரித்துள்ளது. எண்ணெய் வாங்கும் போது இந்திய நிறுவனங்கள் அதிக தொகை செலுத்த வேண்டிய நிலை உருவாகியதால், அந்த அழுத்தத்தை முழுமையாக தாங்க முடியாமல் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் விலை உயர்வை அறிவித்துள்ளன.
இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை நிர்ணயிப்பதில் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள் உள்ளன. முதலில் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை. இரண்டாவது ரூபாய் – டாலர் மாற்று விகிதம். மூன்றாவது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் விதிக்கும் வரிகள்.
பல மாநிலங்களில் மக்கள் செலுத்தும் இறுதி விலையின் பாதிக்கும் மேற்பட்ட பகுதி வரியாகவே செல்கிறது. மத்திய அரசின் கலால் வரி (Excise Duty) மற்றும் மாநில அரசுகளின் விற்பனை வரி அல்லது வாட் வரி (VAT) ஆகியவை நாம் செலுத்தும் பணத்தில் பாதியளவை ஆக்கிரமிக்கின்றன. மாநிலத்திற்கு மாநிலம் இந்த வரிகள் மாறுபடுவதாலும், போக்குவரத்துச் செலவுகளாலும் நகரங்களுக்கு இடையே (சென்னை, மும்பை, டெல்லி, புதுச்சேரி) விலை வித்தியாசம் ஏற்படுகிறது.
இந்தியாவின் அரசு எண்ணெய் நிறுவனங்களான Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum மற்றும் Hindustan Petroleum ஆகியவை இப்போதைய உயர்வு தற்காலிக அழுத்தத்தை குறைக்க மட்டுமே போதுமானது என்றும், சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்தால் மேலும் திருத்தங்கள் வர வாய்ப்பு இருப்பதாக சந்தை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதனால் வாகன உரிமையாளர்கள் தேவையற்ற பயணங்களை குறைப்பது, கார்பூலிங் பயன்படுத்துவது, பொதுப் போக்குவரத்துக்கு மாறுவது போன்ற மாற்று வழிகளை இப்போது பலர் பரிசீலிக்க தொடங்கியுள்ளனர். Fuel price update குறித்து அடுத்த சில நாட்களும் சந்தை கவனத்தில் இருக்கும்.