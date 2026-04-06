இளைஞர்களுக்கு ரூ.3,000... மகளிருக்கு இலவச பேருந்து - புதுச்சேரியில் ராகுல் காந்தி அறிவிப்பு!

Puducherry Assembly Election 2026, Congress Key Announcements: தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் ஒருபக்கம் சூடுபிடித்திருக்க, நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் கிளைமேக்ஸ் கட்டத்தை நெருங்கிவிட்டது.
புதுச்சேரியில் நாளை (ஏப். 7) மாலையுடன் பரப்புரை நிறைவடைய இருக்கிறது. வரும் ஏப். 9ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட சட்டப்பேரவைகளுடன் வரும் மே 4ஆம் தேதிதான் வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரி தேர்தலுக்கும் நடத்தப்பட இருக்கிறது.
மூன்று முனை போட்டி
புதுச்சேரியில் ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, திமுக - காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி களத்தில் முன்னணியில் உள்ளனர். விஜய்யின் தவெகவும் புதுச்சேரியின் 30 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது, முன்னாள் எம்எல்ஏ ஜி.நேருவின் நேயம் மக்கள் கட்சி உடன் தவெக கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. தவெக 28 தொகுதிகளிலும், நேயம் மக்கள் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறது.
திமுக கூட்டணியில் நிலவும் குழப்பம்
புதுச்சேரியை பொருத்தவரை ஆளும் கூட்டணி சற்று பலமாக காணப்படுகிறது. இதற்கு காரணம், திமுக கூட்டணியில் நிலவும் குழப்பம்தான். திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி புதுச்சேரியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கும்போதே, யார் யாரின் அலுவலகத்திற்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது என்ற சிக்கல் வந்தது. அடுத்து அதில் தீர்வு ஏற்பட்டு தற்போது கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 17 தொகுதிகளிலும், திமுக 13 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன. இந்த கூட்டணியில் விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ கட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. விசிக போட்டியிடும் ஒரு தொகுதியிலும் காங்கிரஸின் உறுப்பினர்கள், கூட்டணி தர்மத்தை மீறி போட்டியிட்டனர். ஆனால், தேர்தலை தனியே சந்திப்பதாக கூறி திருமாவளவன் 4 வேட்பாளர்களை அறிவித்தார், ஆனால் காங்கிரஸ் மேலிடம் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க, உழவக்கரை தொகுதியை தவிர்த்து மற்ற 3 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் விசிகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டாம் என்றும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வாக்களிக்கும்படியும் திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
ராகுலும், ஸ்டாலினும் தனித்தனியே பரப்புரை
ஒரு வழியாக தொகுதி பங்கீடு முடிந்துவிட்டது என பார்த்தால் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலும் திமுக - காங்கிரஸ் ஒற்றுமையை பார்க்க முடியவில்லை. இன்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் முன்னாள் தேசிய தலைவருமான ராகுல் காந்தி புதுச்சேரியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் இன்று மாலை பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார். ராகுலும், ஸ்டாலினும் தனித்தனியே பிரச்சாரம் மேற்கொள்வது புதுச்சேரி களத்தில் மட்டுமின்றி, தமிழ்நாட்டு களத்திலும் எதிரொலிக்கும்.
புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து
இது ஒருபுறம் இருக்க, புதுச்சேரியின் லாஸ்பேட்டை பகுதியில் இன்று காலை காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் ராகுல் காந்தி, பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். குறிப்பாக, புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்தை கொடுப்பதில் காங்கிரஸ் உறுதியாக உள்ளது என ராகுல் காந்தி உறுதிப்பட தெரிவித்தார். மேலும், தற்போதைய என்டிஏ கூட்டணி மக்களின் விருப்பத்தை புரிந்துகொள்ளாமல், டெல்லியில் இருந்து திணிக்கப்பட்டதையே இங்கு செயல்படுத்துகின்றனர் என்றும் ராகுல் குற்றஞ்சாட்டினார்.
The Congress alliance government in Puducherry will be built on guarantees that support the people:
• ₹2000/month support for unemployed youth
• 30,000 new jobs in public & private sectors
• Free bus travel for women
• Govt job age limit relaxed up to…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 6, 2026
காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்
- புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தலையொட்டி, காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து சில வாக்குறுதிகளையும் ராகுல் காந்தி அறிவித்தார். அவை கீழ்வருமாறு:
- புதுச்சேரியில் வேலைவாய்ப்பை அதிகப்படுத்தவும், அன்றாட பொருளாதார பிரச்னைகளை போக்கும் விதமாகவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
- புதுச்சேரியில் வேலையின்றி தவிக்கும் இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.2 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
- புதுச்சேரியில் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறையில் சுமார் 30 ஆயிரம் புதிய வேலைகள் உருவாகப்படும்.
- புதுச்சேரியில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணத்தை வழங்குவதாக காங்கிரஸ் உறுதியளித்துள்ளது.
- வேலைவாய்ப்புகளை விரிவுப்படுத்தும் நோக்கில், அரசு வேலைகளுக்கான அதிகபட்ச வயது வரம்பை 40 ஆக உயர்த்தப்படும்.
- ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டம் கொண்டுவரப்படும்.
- ஆட்சிக்கு வந்த ஆறு மாதங்களுக்குள் உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் நடத்தப்படும்.
- புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும்.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் மொத்தம் 33 தொகுதிகள் உள்ளன. மக்களால் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தொகுதிகள் 30 மற்றும் இதுதவிர, மத்திய அரசால் 3 உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். எனவே, பெரும்பான்மை நிரூபிக்க 16 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை. அதுவும் தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களின் ஆதரவு அவசியாமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
