  • Tamil News
  • Puducherry
  • விஜய் பொதுக்கூட்டத்தில் சர்ச்சை: வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட புஸ்சி ஆனந்த்! எச்சரித்த பெண் காவலர்

விஜய் பொதுக்கூட்டத்தில் சர்ச்சை: வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட புஸ்சி ஆனந்த்! எச்சரித்த பெண் காவலர்

தனது அரசியல் பயணத்தை தீவிரப்படுத்தி உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு, சத்தமில்லாமல் அமைதியாக இருந்த அவர், தற்போது மீண்டும் மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தை ஆரம்பித்துள்ளார். கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்குப் பிறகு கலந்து கொண்ட முதல் பொதுக்கூட்டம் என்பதால், புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (த.வெ.க.) தலைவர் விஜய் அவர்களின் பொதுக்கூட்டம் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. அனைவரின் கவனமும் திரும்பி இருக்கிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 9, 2025, 02:01 PM IST
  • விஜய் மக்கள் சந்திப்பு: அனுமதி சர்ச்சை - புதுச்சேரியில் காவல்துறை எச்சரிக்கை!
  • புதுச்சேரியில் விஜய் பொதுக்கூட்டம்: காவல்துறை அதிகாரியுடன் புஸ்சி ஆனந்த் வாக்குவாதம்; பரபரப்பு!
  • பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதில் உள்ள சிக்கல்கள், கட்சிக்கும் காவல்துறைக்கும் இடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

விஜய் பொதுக்கூட்டத்தில் சர்ச்சை: வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட புஸ்சி ஆனந்த்! எச்சரித்த பெண் காவலர்

Vijay's Meet in Puducherry: தனது அரசியல் பயணத்தை தீவிரப்படுத்தி உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு, சத்தமில்லாமல் அமைதியாக இருந்த அவர், தற்போது மீண்டும் மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தை ஆரம்பித்துள்ளார். கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்குப் பிறகு கலந்து கொண்ட முதல் பொதுக்கூட்டம் என்பதால், புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (த.வெ.க.) தலைவர் விஜய் அவர்களின் பொதுக்கூட்டம் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. அனைவரின் கவனமும் திரும்பி இருக்கிறது.

புதுச்சேரியில் பிரம்மாண்டமான சாலை பேரணி நடத்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் முடிவு செய்திருந்தனர். ஆனால் கரூர் சம்பவத்தை காரணம் காட்டி, பொதுக்கூட்டம் நடத்த மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும், சாலை பேரணிக்கு அனுமதி இல்லை என புதுச்சேரி அரசு கூறியதை அடுத்து, உப்பளம் எக்ஸ்போ மைதானத்தில் (Uppalam Expo Ground) பொதுக்கூட்டம் (டிசம்பர் 9, 2025) நடந்த ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இதனையடுத்து, இன்று புதுச்சேரி மக்கள் சந்திப்பு நீதிப் பயணம்' (Puducherry Makkal Santhippu Needhi Payanam) என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் புதுச்சேரி பொதுக்கூட்டத்தில்  தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பேச வருகிறார். 

அப்பொழுது புதுச்சேரியில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு போதிய அளவில் கூட்டம் சேராததால், QR-CODE அனுமதி சீட்டு இல்லாதவர்களை அனுமதிக்ககோரி, அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்சி ஆனந்த் உள்ளிட்ட தவெக நிர்வாகிகள் காவல்துறை முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் ஈஷா சிங்கிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். 

இதனால் ஆத்திரமடைந்த பெண் காவல் அதிகாரி, உங்களால் ஏற்கனவே நிறைய பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர். யாரேனும் உயிர் இழந்தால் நாங்கள்தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். காவல்துறை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் என புஸ்சி ஆனந்தை எச்சரித்தார்.

மேலும் படிக்க - புதுச்சேரியில் விஜய் பிரச்சாரம்! இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க!

மேலும் படிக்க - அவ்ளோ வெறி மாப்பிள்ளைக்கு! போலீஸ் கையை கடித்து குதறிய தவெக தொண்டர்.. வைரல் வீடியோ

மேலும் படிக்க - திருப்பரங்குன்றம் பிரச்னை... விஜய் பேசாமல் இருப்பது நல்லது - தவெக நாஞ்சில் சம்பத் பேச்சு

