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காரை துடைச்சு ரெடியா வைங்க மக்களே! இனி சென்னை to பாண்டிச்சேரி வெறும் 2.5 மணி நேரம்தான்

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI) ஈசிஆர் சாலையை ரூ.2,477 கோடி மதிப்பில் நான்கு வழிச்சாலையாக மேம்படுத்தி வருகிறது. அடுத்த 20-30 மாதங்களில் இப்பணிகள் நிறைவடையும் போது சென்னை - புதுவை பயண நேரம் இரண்டரை மணி நேரமாகக் குறையும். மேலும் புதுச்சேரி நகருக்குள் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கும் இது முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 13, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:21 PM IST
காரை துடைச்சு ரெடியா வைங்க மக்களே! இனி சென்னை to பாண்டிச்சேரி வெறும் 2.5 மணி நேரம்தான்
Image Credit: AI Generated | Chennai to Pondicherry ECR 4 lane projectSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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