/காரை துடைச்சு ரெடியா வைங்க மக்களே! இனி சென்னை to பாண்டிச்சேரி வெறும் 2.5 மணி நேரம்தான்

சென்னை மற்றும் புதுச்சேரி இடையே அடிக்கடி பயணிப்பவர்களுக்கும், வார இறுதி நாட்களில் 'லாங் டிரைவ்' செல்ல விரும்பும் வாகன ஓட்டிகளுக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் (ECR) நடைபெற்று வரும் பிரம்மாண்ட சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் நிறைவடையும் போது, சென்னை - புதுவை இடையேயான பயண நேரம் வெறும் இரண்டரை மணி நேரமாகக் குறையவுள்ளது. புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் (NHAI) சென்னை மண்டல அதிகாரி வீரேந்திர சாம்பியால் இந்த முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
புதுச்சேரி பகுதிக்கு உட்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மேம்படுத்த மட்டும் சுமார் 1,619 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மாமல்லபுரத்திலிருந்து புதுச்சேரி வரை உள்ள 108 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கிழக்கு கடற்கரை சாலை (NH 332A) தற்போது நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது.
இந்த 108 கி.மீ தூர நான்கு வழிச்சாலை திட்டத்திற்காக 2,477 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, பணிகள் அதிவேகமாக முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.
புதுச்சேரி பிராந்தியத்திற்குள் வரும் NH 32, NH 332 மற்றும் NH 332A ஆகிய மூன்று முக்கிய நெடுஞ்சாலைகளின் கீழ் வரும் 38 கிலோமீட்டர் சாலைப் பகுதி இந்த மெகா திட்டத்தின் மூலம் சர்வதேச தரத்திற்கு மேம்படுத்தப்படுகிறது.
தற்போது சென்னையிலிருந்து ஈசிஆர் வழியாக புதுச்சேரி செல்ல 4 மணி நேரம் வரை ஆகும் நிலையில், பணிகள் முடிந்தவுடன் இந்த பயண நேரம் 2.5 மணி நேரமாகக் குறையும்.
சாலைகளை அகலப்படுத்துவதுடன், விபத்துகளைக் குறைப்பதற்கான பிரத்யேக பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் இந்த வழித்தடம் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
வார இறுதி நாட்களிலும், அரசு விடுமுறை நாட்களிலும் சென்னை மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து புதுவைக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையால் ஏற்படும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் இதன் மூலம் முழுமையாகத் தவிர்க்கப்படும்.
புதுச்சேரி நகருக்குள் நுழையும் புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் இந்தத் திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியின் மிக முக்கிய சந்திப்புகளான இந்திரா காந்தி சதுக்கம் மற்றும் ராஜீவ் காந்தி சதுக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் இந்த சாலைத் திட்டத்தை ஒட்டி பல்வேறு மேம்பாட்டு மற்றும் உள்கட்டமைப்புப் பணிகள் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகின்றன.
தேசிய நெடுஞ்சாலை 32-ல் நகரப் பகுதியில் உள்ள 3 கிலோமீட்டர் தூரத்தை அழகுபடுத்தும் பணிகளும் இதனுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தகவலின்படி, அடுத்த 20 முதல் 30 மாதங்களுக்குள் இந்த ஈசிஆர் நான்கு வழிச்சாலை பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவடைந்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தாம்பரம், திண்டிவனம் வழியாக புதுச்சேரி செல்லும் பழைய வழித்தடத்தை விட, இனி பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த இந்த ஈசிஆர் சாலை சென்னை மற்றும் புதுவை வாசிகளின் மிக வேகமான, பாதுகாப்பான பயணத்திற்கான பிரதான தேர்வாக மாறப்போகிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை.