/புதுச்சேரி எம்பிபிஎஸ் மாணவர்களுக்கு நற்செய்தி! மருத்துவ இடங்கள் அதிகரிப்பு -விரைவில் கலந்தாய்வு

Big News for Puducherry MBBS: புதுச்சேரியில் மருத்துவ படிப்பை கனவாகக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு முக்கியமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் கிடைக்கும் எம்பிபிஎஸ் (MBBS) இடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், மருத்துவக் கல்வியில் சேரும் வாய்ப்பு மேலும் விரிவடைந்துள்ளது. அதேநேரத்தில், மாவட்ட நிர்வாகம் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் அருகே போதைப்பொருள் விற்பனையை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியில் மருத்துவப் படிப்புக்கான மாணவர் சேர்க்கை ஒவ்வொரு ஆண்டும் CENTAC (Centralised Admission Committee) மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களை உறுதி செய்வதற்காக அரசு பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியது.
முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் அரசுக்கு அதிகளவில் இடங்களை ஒதுக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளன.
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மருத்துவக் கல்லூரி
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அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள்
|கதிர்காமம் இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி
|131
|பிம்ஸ் (PIMS)
|108
|ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவக் கல்லூரி
|95
|மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லூரி
|95
|மொத்தம்
|429
இதில் கடந்த ஆண்டை விட 43 கூடுதல் அரசு ஒதுக்கீட்டு MBBS இடங்கள் கிடைத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் 50 சதவீத அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களை வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையில், சுகாதாரத்துறை இயக்குநர், சிறப்பு பணி அதிகாரி மேரி ஜோசபின் சித்ரா, மூன்று தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி நிர்வாகிகள், இரண்டு தனியார் பல் மருத்துவக் கல்லூரி நிர்வாகிகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு இறுதி ஒப்பந்தத்தை உறுதி செய்தனர்.
MBBS மட்டுமின்றி பல் மருத்துவப் படிப்பிலும் அரசு ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
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கல்லூரி
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அரசு ஒதுக்கீடு
|தனியார் பல் மருத்துவக் கல்லூரி – 1
|50
|தனியார் பல் மருத்துவக் கல்லூரி – 2
|50
|மொத்தம்
|100
அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால், CENTAC மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு விரைவில் தொடங்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
புதுச்சேரி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில், போதை மற்றும் புகையிலை பொருட்கள் தடுப்பு குறித்த மாதாந்திர ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பல்வேறு அரசுத் துறைகளின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
காவல்துறை நடவடிக்கை: கடந்த மாதத்தில் மட்டும் போதைப்பொருள் தொடர்பாக 13 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 1.7 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகள் அருகில் கண்காணிப்பு: பள்ளி மற்றும் கல்லூரி வளாகங்களுக்கு அருகில் உள்ள கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள், குட்கா அல்லது புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என்பதை அதிகாரிகள் நேரில் சென்று தீவிரமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார்.
மருந்தகங்களில் சோதனை: மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை மூலம் மருந்தகங்களில் காலாவதியான, போலி அல்லது தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என்பதைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விழிப்புணர்வு முகாம்கள்: கல்வித்துறை மற்றும் சமூக நலத்துறை இணைந்து மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களிடையே போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.