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புதுச்சேரி எம்பிபிஎஸ் மாணவர்களுக்கு நற்செய்தி! மருத்துவ இடங்கள் அதிகரிப்பு -விரைவில் கலந்தாய்வு

Puducherry MBBS Admission 2026: புதுச்சேரியில் மருத்துவப் படிப்பிற்கான அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் இந்த ஆண்டு அதிகரித்துள்ளன. அரசு மருத்துவக் கல்லூரியின் 131 இடங்களுடன், மூன்று தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இருந்து 298 MBBS இடங்கள் அரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால், மொத்தம் 429 இடங்கள் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ளன. மேலும், இரண்டு தனியார் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளும் தலா 50 BDS இடங்களை வழங்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 30, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:07 PM IST
புதுச்சேரி எம்பிபிஎஸ் மாணவர்களுக்கு நற்செய்தி! மருத்துவ இடங்கள் அதிகரிப்பு -விரைவில் கலந்தாய்வு
Image Credit: File | Puducherry MBBS Admission 2026: 298 Private College Govt Seats Secured, Collector Orders Anti-Drug Drive

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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