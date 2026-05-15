/புதுச்சேரி | இனி 100kW மின் இணைப்பு பெற 'நோ விசிட், நோ வெயிட்டிங்' -புதிய அரசாணை வெளியீடு

Electricity Connection Rules in Puducherry: புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க, 100 கிலோவாட் வரையிலான மின் தேவைகளுக்கு அதிகாரிகளின் நேரடி ஆய்வு இன்றி உடனடி இணைப்பு வழங்கும் திட்டத்தை அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது. மீட்டருக்கான வைப்புத்தொகை ரத்து மற்றும் விண்ணப்பித்தவுடன் சேவை போன்ற அம்சங்கள் இதில் அடங்கும்.
Electricity Rules in Puducherry: புதுச்சேரியில் தொழில் தொடங்குவோருக்கும், வணிகர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நற்செய்தி வெளியாகியுள்ளது. சிவப்பு நாடா முறையை ஒழித்து, தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் புதுச்சேரி அரசு ஒரு அதிரடியான அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, இனி 100 கிலோவாட் (kW) வரை மின்சாரம் தேவைப்படும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள், மின் இணைப்பு பெறுவதற்கு அதிகாரிகளின் நேரடி ஆய்விற்காகக் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
முன்பெல்லாம் ஒரு புதிய தொழிற்சாலையோ அல்லது பெரிய வணிக வளாகமோ தொடங்கப்படும்போது, மின் இணைப்பு பெறுவது என்பது குதிரைக்கொம்பாக இருந்தது. விண்ணப்பித்த பிறகு அதிகாரிகள் நேரில் வந்து ஆய்வு செய்து, ஒப்புதல் அளித்த பின்னரே இணைப்பு வழங்கப்படும். இதற்குப் பல வாரங்கள், ஏன் மாதங்கள் கூட ஆகலாம். இந்த காத்திருப்பு காலத்தை (Waiting Period) முற்றிலும் குறைப்பதே இந்த புதிய அரசாணையின் நோக்கம்.
இந்த அறிவிப்பு புதுச்சேரியின் பொருளாதாரச் சூழலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:
|அலைச்சல் குறையும்
|மின்சார வாரிய அலுவலகங்களுக்குப் பலமுறை ஏறி இறங்கும் நிலை இனி இருக்காது.
|ஊழல் தடுப்பு
|அதிகாரிகள் நேரில் வருவதைத் தவிர்ப்பதன் மூலம், தேவையற்ற லஞ்சப் புகார்கள் மற்றும் காலதாமதங்கள் தவிர்க்கப்படும்.
|தொழில் தொடங்க ஏதுவான சூழல் (Ease of Doing Business)
|புதுச்சேரியில் புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், இளைஞர்கள் சுயதொழில் தொடங்கவும் இந்த வெளிப்படையான நடைமுறை உந்துதலாக இருக்கும்.
|உற்பத்தி அதிகரிப்பு
|மின் இணைப்புக்காகக் காத்திருந்த காலம் மிச்சமாவதால், தொழிற்சாலைகள் தங்களின் உற்பத்தியை முன்கூட்டியே தொடங்க முடியும்.
மத்திய அரசின் மின்சார (நுகர்வோர் உரிமைகள்) விதிகள் அடிப்படையில் இந்த சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. புதுச்சேரி மின்சாரத் துறை தற்போது டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு வருவதால், விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனிலேயே சமர்ப்பித்து, அதன் நிலையை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளும் வசதியும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 100 kW-க்கு மேல் தேவைப்படும் உயர் அழுத்த மின் இணைப்புகளுக்கும் (High Tension) நடைமுறைகளை எளிதாக்க அரசு ஆலோசித்து வருகிறது. முதற்கட்டமாக, வணிக மற்றும் சிறு தொழில்துறையினருக்குக் கிடைத்துள்ள இந்த சலுகை புதுச்சேரியை ஒரு 'பிசினஸ் ஹப்'-ஆக மாற்றும் என்பதில் ஐயமில்லை. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.