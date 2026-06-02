/மஞ்சள் ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ₹3 லட்சம் மருத்துவ காப்பீடு -புதுச்சேரி அரசு

Puducherry Ration Card News: புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களின் மருத்துவத் தேவைகளை உத்திரவாதப்படுத்தும் நோக்கில், அரசு பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, புதுச்சேரியில் உள்ள மஞ்சள் நிற ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு (வறுமைக் கோட்டிற்கு மேல் உள்ள தகுதியானவர்கள்) ஆண்டுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான புதிய மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தை மிக விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இதுதொடர்பாக, முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி தலைமையில் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் புதுச்சேரி சட்டசபை வளாகத்தில் உள்ள முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் திட்டத்தை தொய்வின்றி செயல்படுத்துவது மற்றும் மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த சுகாதார உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி முதல்வராக ஐந்தாவது முறையாக என். ரங்கசாமி பதவியேற்றவுடன், ஏழை எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு மிக முக்கியமான 17 கோப்புகளில் உடனடியாக கையெழுத்திட்டார். அதில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கோப்புதான், இந்த மஞ்சள் நிற ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கான ₹3 லட்சம் மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டமாகும்.
தற்போது புதுச்சேரியில் வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள சிவப்பு நிற ரேஷன் அட்டை (BPL) வைத்துள்ள குடும்பங்களுக்கு, மத்திய அரசின் ‘ஆயுஷ்மான் பாரத்’ திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதேநேரம் சிவப்பு அட்டை இல்லாத, ஆனால் பெரிய மருத்துவச் செலவுகளைத் தாங்க முடியாத நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கு இத்தகையதொரு பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருந்தது. இந்த இடைவெளியைக் குறைத்து, அவர்களுக்கும் தரமான மருத்துவக் காப்பீடு கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் இப்புதிய திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சுகாதாரத் துறையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தற்போதைய திட்டங்களின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காகக் கூட்டப்பட்ட இந்த உயர்மட்டக் கூட்டத்தில், பின்வரும் முக்கிய முடிவுகளும் வழிகாட்டுதல்களும் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அரசின் முக்கியப் பிரதிநிதிகள் பலர் கலந்து கொண்டு தங்களது ஆலோசனைகளை வழங்கினர்.
அரசுப் பிரதிநிதியான மல்லாடி கிருஷ்ணராவ், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாஜிம், ஏ.கே.டி. ஆறுமுகம், செந்தில்குமார் ஆகியோர் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர். மேலும், திட்டத்தை அடிமட்ட அளவில் செயல்படுத்தும் பொறுப்பில் உள்ள புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் குளோத்துங்கன், சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் செவ்வேல் மற்றும் பல்வேறு அரசு மருத்துவமனைகளின் மூத்த மருத்துவ அதிகாரிகள், துறைச் செயலாளர்கள் இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு திட்ட வரைவு மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்தனர்.
புதுச்சேரி மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வாழும் லட்சக்கணக்கான நடுத்தரக் குடும்பங்களுக்கு இந்த ₹3 லட்சம் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் மிகப்பெரிய நிம்மதியைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திடீரென ஏற்படும் கடுமையான நோய்கள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகளுக்குத் தனியார் மருத்துவமனைகளை நாட வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் போது, இந்த காப்பீடு அவர்களுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பக்கபலமாக இருக்கும்.
இக்கூட்டத்தின் முடிவில், திட்டத்திற்கான தகுதி வரம்புகள், காப்பீட்டு அட்டைகள் (Insurance Cards) விநியோகம் மற்றும் திட்டத்தில் இணையவுள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் ஆகியவற்றை விரைந்து இறுதி செய்ய அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சில வாரங்களில் இத்திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்குத் தொடக்கி வைக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.
அரசு மருத்துவமனைகளின் தரத்தை உயர்த்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், நடுத்தர மக்களின் மருத்துவச் செலவுகளுக்கும் பொறுப்பேற்கும் புதுச்சேரி அரசின் இந்த நடவடிக்கை, மாநிலத்தின் சுகாதாரக் குறியீட்டை (Health Index) மேலும் உயர்த்தும் என்பதில் ஐயமில்லை.