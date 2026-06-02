மஞ்சள் ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ₹3 லட்சம் மருத்துவ காப்பீடு -புதுச்சேரி அரசு

Yellow Ration Card Latest Updates: புதுச்சேரி சட்டசபை வளாகத்தில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையில் சுகாதாரத்துறை ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், நடுத்தர மக்களின் நலனுக்காக அறிவிக்கப்பட்ட மஞ்சள் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கான ₹3 லட்சம் மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தை விரைவாக நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 02, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 05:17 PM IST
Image Credit: Puducherry ₹3 Lakh Health Insurance Scheme for Yellow Ration Card Holders | Image: File / Zee Media

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

