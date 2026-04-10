புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்: நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 5 முக்கிய நன்மைகள்

Puducherry to Mysuru Vande Bharat Express: புதுச்சேரி 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, புதுச்சேரி - மைசூரு இடையே வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்படும் என பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 16 மணிநேர பயணத்தை 8 மணிநேரமாகக் குறைப்பதுடன், சுற்றுலா மற்றும் ஐடி துறையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 10, 2026, 05:23 PM IST

Puducherry - Mysuru Vande Bharat: தென்னிந்தியாவில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், நேற்று (ஏப்ரல் 9) அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக்கு ஒரே கட்டமாக காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு இரவு 6 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக நடந்து முடிந்தது. குறிப்பாக மொத்தம் 30 தொகுதிகளில் ஒரே கட்டமாக நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில் 91.23% வாக்குகள் பதிவாகி, முதல் முறையாக புதுச்சேரி தேர்தலில் வரலாறு படைக்கப்பட்டது. ஒருபக்கம் தேர்தல் முடிந்துவிட்டாலும், புதுச்சேரி மாநில பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதாவது புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை குறித்த அறிவிப்பு, அம்மாநிலத்தின் பொருளாதார மற்றும் போக்குவரத்து கட்டமைப்பில் ஒரு மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது. புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் ரயில் சிறப்பு குறித்து பார்ப்போம்.

புதுச்சேரியிலிருந்து மைசூரு செல்ல எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

தற்போது புதுச்சேரியிலிருந்து மைசூரு செல்வது என்பது சவாலான காரியமாக உள்ளது. பல்வேறு போக்குவரத்து வசதிகளை ஒப்பிடுகையில் வந்தே பாரத் ரயில் ஒரு சிறந்த மாற்றாக அமையும். வந்தே பாரத் ரயில் மூலம் புதுச்சேரியிலிருந்து மைசூரு செல்ல 8 மணி நேரமாகலாம்.

புதுச்சேரியிலிருந்து மைசூரு செல்ல வந்தே பாரத் ரயில் கட்டணம் எவ்வளவு?

ஏசி சேர் கார் (AC Chair Car) மற்றும் எக்ஸிக்யூடிவ் சேர் காரில் (Executive Chair Car) ரூ.1,200 முதல் ரூ.2,500 வரை கட்டணம் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் கட்டணம்: ரயில், பேருந்து, விமானம் ஒப்பீடு

போக்குவரத்து பயண நேரம் தோராயக்கட்டணம்
தற்போதைய ரயில் 16+ மணிநேரம் ரூ.400 - ரூ.1,600
பேருந்து
 		 9-10 மணிநேரம் ரூ.700 - ரூ.1,200
விமானம் (பெங்களூரு வழியாக) 5-7 மணிநேரம் ரூ.6,000 - ரூ.12,000

வந்தே பாரத் (விரைவில் அறிவிப்பு)

8 மணிநேரம்

ரூ.1,200 - ரூ.2,500

புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் வழித்தடங்கள் பயன்கள்

இந்த அதிவிரைவு ரயிலானது விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை மற்றும் பெங்களூரு வழியாக மைசூருவைச் சென்றடையும்.

புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் சிறப்பு

ஆன்மீகச் சுற்றுலா, மருத்துவச் சுற்றுலா என புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் ரயில் சிறப்பு பெற்றுள்ளது. திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் மற்றும் வேலூர் பொற்கோயில் செல்லும் பக்தர்களுக்கு இது வரப்பிரசாதமாகும். அதேபோல பெங்களூரு ஒரு சர்வதேச ஐடி ஹப் என்பதால், புதுச்சேரி மற்றும் வட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர்களுக்கு வார இறுதிப் பயணங்கள் எளிதாகும். புதுச்சேரி தற்போது மருத்துவச் சிகிச்சைகளுக்கான மையமாக (Medical Tourism Hub) உருவெடுத்து வருவதால், அண்டை மாநிலத்தவர்கள் தடையற்ற பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்.

புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத்: பொருளாதார வளர்ச்சி

வந்தே பாரத் ரயிலின் வருகை வெறும் போக்குவரத்து வசதியோடு நின்றுவிடாமல், பல துறைகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது: பிரெஞ்சு காலனிய நகரமான புதுச்சேரியையும், அரண்மனை நகரமான மைசூருவையும் இணைப்பதன் மூலம் வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை இருமடங்காகும். சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள் (MSME) இந்த வழித்தடத்தில் புதிய முதலீடுகளைப் பெறும். ரயில் நிற்கும் இடைப்பட்ட நிலையங்களான விழுப்புரம், காட்பாடி பகுதிகளில் மக்கள் குடியேற ஆர்வம் காட்டுவார்கள். இதனால் வீட்டுமனை மற்றும் வணிக வளாகங்களின் மதிப்பு உயரும்.

புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் சிறப்பு எப்பொழுது தொடங்கப்படும்?

இந்தத் திட்டத்தின் அமலாக்கம் 2026 புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும்பட்சத்தில், இந்த வாக்குறுதி முன்னுரிமை அடிப்படையில் நிறைவேற்றப்படும் எனத் தெரிகிறது.

புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் ரயில் யாருக்கு பயன்?

சுமார் 600 கிலோமீட்டர் தூரத்தை அதிவேகமாக இணைப்பதன் மூலம், தென்னிந்தியாவின் இரு முக்கிய கலாச்சார மையங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி குறையும். இது புதுச்சேரியின் உள்கட்டமைப்பை அடுத்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும் என்பதில் ஐயமில்லை.

புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் ரயில் சேவை குறித்து மக்கள் கேட்கும் கேள்விகள் (FAQ)

1. புதுச்சேரி - மைசூரு வந்தே பாரத் ரயில் எந்தெந்த ஊர்கள் வழியாகச் செல்லும்?

இந்த ரயில் புதுச்சேரியிலிருந்து புறப்பட்டு விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை மற்றும் பெங்களூரு வழியாக மைசூருவைச் சென்றடையும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2. இந்த ரயிலின் பயண நேரம் எவ்வளவு?

தற்போது ரயிலில் மைசூரு செல்ல 16 மணிநேரத்திற்கு மேல் ஆகிறது. ஆனால் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் பயன்பாட்டிற்கு வந்தால், சுமார் 600 கி.மீ தூரத்தை 8 மணிநேரத்தில் கடக்க முடியும்.

3. இதற்கான தோராயமான டிக்கெட் கட்டணம் எவ்வளவு இருக்கும்?

பயண வகுப்பு மற்றும் வசதிகளைப் பொறுத்து, ஏசி சேர் கார் (AC Chair Car) மற்றும் எக்ஸிக்யூடிவ் சேர் காரில் (Executive Chair Car) ரூ.1,200 முதல் ரூ.2,500 வரை கட்டணம் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

4. விமானப் பயணத்தை விட இது சிறந்ததா?

புதுச்சேரியிலிருந்து மைசூரு செல்ல நேரடி விமான வசதி குறைவு. பெங்களூரு வழியாக மாறிச் செல்வதற்கு 5 முதல் 7 மணிநேரம் ஆகும் மற்றும் கட்டணம் ரூ.6,000-க்கு மேல் இருக்கும். ஆனால், வந்தே பாரத் ரயிலில் குறைந்த செலவில், நகர மையத்திற்கே நேரடியாகச் செல்ல முடியும் என்பதால் இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

5. இந்த ரயிலால் சுற்றுலாத் துறைக்கு என்ன லாபம்?

புதுச்சேரி (கடற்கரை நகரம்) மற்றும் மைசூரு (அரண்மனை நகரம்) ஆகிய இரண்டுமே உலகப்புகழ் பெற்ற சுற்றுலாத் தலங்கள். இந்த அதிவிரைவு ரயில் வார இறுதி நாட்களில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை பன்மடங்கு உயர்த்தும்.

