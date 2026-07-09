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கோடை விடுமுறையை ஈடுகட்ட 7 சனிக்கிழமைகள் பள்ளிகள் செயல்படும் -கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Puducherry School Latest News: அதிக வெயில் காரணமாக வழங்கப்பட்ட ஒரு வார விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், புதுச்சேரியில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் ஜூலை முதல் நவம்பர் வரை ஏழு சனிக்கிழமைகளில் செயல்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 09, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:59 PM IST
கோடை விடுமுறையை ஈடுகட்ட 7 சனிக்கிழமைகள் பள்ளிகள் செயல்படும் -கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: AI Generated | Puducherry Education NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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