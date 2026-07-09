/கோடை விடுமுறையை ஈடுகட்ட 7 சனிக்கிழமைகள் பள்ளிகள் செயல்படும் -கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

புதுச்சேரியில் கோடை காலத்தில் நிலவிய கடும் வெப்பநிலையை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அரசு ஒரு வாரத்திற்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்திருந்தது. தற்போது அந்த விடுமுறையால் ஏற்பட்ட கல்வி நாட்கள் இழப்பை ஈடுகட்டும் வகையில், அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் ஏழு சனிக்கிழமைகளில் செயல்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.
இந்த அறிவிப்பை பள்ளிக்கல்வித்துறை இணை இயக்குநர் சிவகாமி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நடவடிக்கை மூலம் மாணவர்களின் பாடத்திட்டம் திட்டமிட்டபடி நிறைவடைவதுடன், பொதுத்தேர்வு மற்றும் பருவத் தேர்வுகளுக்கான கல்வி அட்டவணையிலும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
2026-27 கல்வியாண்டிற்காக புதுச்சேரியில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டன. ஆனால், ஏப்ரல் மாதத்தில் வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமாக பதிவானதால், மாணவர்களின் உடல்நலத்தை கருத்தில் கொண்டு பள்ளிகளுக்கு ஒரு வாரம் விடுமுறை வழங்கப்பட்டது.
பின்னர் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டாலும், அந்த ஒரு வாரத்தில் இழந்த கல்வி நாட்களை ஈடுசெய்யும் நோக்கில் தற்போது ஏழு சனிக்கிழமைகள் வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கல்வித்துறையின் இந்த நடவடிக்கை மூலம் மாணவர்களுக்கு முழுமையான பாடங்கள் நடத்தப்படுவதுடன், ஆசிரியர்களுக்கும் பாடத்திட்டத்தை காலக்கெடுவிற்குள் நிறைவு செய்ய வசதியாக இருக்கும்.
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சனிக்கிழமை விவரம்
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மாதம்
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முக்கியக் குறிப்பு
|ஜூலை 11, 2026
|ஜூலை
|முதல் ஈடுசெய் வேலை நாள்
|ஆகஸ்ட் 01, 2026
|ஆகஸ்ட்
|வழக்கம் போல் வகுப்புகள்
|ஆகஸ்ட் 22, 2026
|ஆகஸ்ட்
|வாராந்திரப் பாடத் திட்டங்கள்
|செப்டம்பர் 05, 2026
|செப்டம்பர்
|ஆசிரியர் தின சிறப்பு வகுப்புகள்
|அக்டோபர் 10, 2026
|அக்டோபர்
|காலாண்டுத் தேர்வுத் தயாரிப்பு
|நவம்பர் 14, 2026
|நவம்பர்
|குழந்தைகள் தின சிறப்பு வேலை நாள்
|நவம்பர் 28, 2026
|நவம்பர்
|இறுதி ஈடுசெய் வேலை நாள்
கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி,
என அனைத்து பள்ளிகளும் இந்த உத்தரவை கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும்.
பள்ளிகள் இயங்கும் சனிக்கிழமைகளில் வழக்கமான வேலை நாளைப் போலவே வகுப்புகள் நடைபெறும். எனவே,