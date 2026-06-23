/புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2026: இந்தியன் வங்கி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு..

புதுச்சேரியில் அரசு வங்கியில் வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு வந்தாச்சு. புதுச்சேரி இந்தியன் வங்கிக் கிளையில காலியாக உள்ள நகை மதிப்பீட்டாளர் (Jewel Appraiser) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கு. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவங்க உடனே ஆஃப்லைன் (தபால்) மூலமா விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த வேலைவாய்ப்பு பத்தின முழு விவரங்கள், கல்வித் தகுதி, வயது வரம்பு மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை ஆகியவற்றை கீழே தெளிவாக பார்க்கலாம்.
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அம்சம்
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விவரங்கள்
|நிறுவனம்
|இந்தியன் வங்கி (Indian Bank - Puducherry)
|பதவியின் பெயர்
|நகை மதிப்பீட்டாளர் (Jewel Appraiser)
|காலியிடங்கள்
|பல்வேறு (Various)
|காலியிடங்கள்
|பல்வேறு (Various)
|கல்வித் தகுதி
|10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி + நகை மதிப்பீட்டாளர் படிப்பு
|பணி அனுபவம்
|குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள்
|சம்பளம்
|மாதம் ரூ. 15,000 முதல் ரூ. 30,000 வரை (அரசு விதிகளின்படி)
|பணியிடம்
|புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு
|விண்ணப்பக் கட்டணம்
|கட்டணம் ஏதுமில்லை (No Fee)
தகுதி வரம்புகள் (Eligibility Criteria)
விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் பின்வரும் முறைகளின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்:
Indian Bank,
Regional Office,
NO 66/4A East Coast Road,
Pakkamudayanpet,
Puducherry - 605008.