/“விஜய் என்ன கடவுளா?” சட்டசபையில் தவெக எம்.எல்.ஏ-வை கண்டித்த சபாநாயகர்!

Is Vijay God : புதுச்சேரியின் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள், கடந்த 4ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் என்.ஆர் காங்கிரஸ் தலைவரான ரங்கசாமி வெற்றி பெற்றதையடுத்து, முதல்வராக பதவியேற்றார். இதையடுத்து, அம்மாநிலத்தின் எம்.எல்.ஏக்கள் இன்று பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அப்போது தவெக எம்.எல்.ஏ ஒருவர் செய்த செயலால் தற்காலிக சபாநாயகர் டென்ஷனானார்.
Is Vijay God : நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. பாஜக 4 தொகுதிகளில், அதிமுக 1 தொகுதியிலும், லஜக 1 தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்றிருந்தது. இந்த என்டிஏ கூட்டணிதான் தற்போது புதுச்சேரியில் ஆட்சியமைத்துள்ளது. திமுக 5 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் 1 தொகுதியிலும், தவெக கூட்டணி 3 தொகுதியிலும், சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் 3 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
புதுசேரியின் தற்காலிக சபாநாயகராக அன்பழகன் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். கடந்த 18ஆம் தேதியன்று, தற்காலிக சபாநாயகரான அன்பழகனுக்கு கவர்னர் மாளிகையில் நடத்தப்பட்ட விழாவில் கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
மே 20ஆம் தேதியான இன்று, முதல் அமைச்சர் ரங்கசாமி உள்பட 28 எம்.எல்.ஏக்களின் பதவியேற்க சட்டசபை இன்று கூடியது. இதில், காலை 9.37 மணிக்கு தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் குரலை வாசித்து சபையை தொடங்கினார். இதைத்தொடர்ந்து, சட்டமன்ற செயலாளர் தயாளன் கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் தற்காலிக சபாநாயகராக அன்பழகனை நியமித்த உத்தரவை வாசித்திருந்தார். இதற்கு பின்னர், தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், உறுப்பினர்கள் பதவியேற்கும் நடைமுறைகளை விளக்கினார்.
முதலில், முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம், மல்லாடி கிருஷ்ணன், எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜவேலு, நாஜிம், சிவகொழுந்து, ஜான்குமார், நேரு, ஆறுமுகம், கார்த்திகேயன், செந்தில்குமார், மீனாட்சி சுந்தரம், ராஜசேகர், கார்த்திகேயன், ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின், அழகானந்தம், அசோக் குமார், ராமு ரவி குமார், டாக்டர் நாராயணசாமி, டாக்டர் விக்னேஷ்வரன், விக்னேஷ்கண்ணன், செந்தில் கவுண்டர், ரவிகுமார் உள்ளிட்ட எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களின் வரிசைபடி பதவியெற்றுக்கொண்டனர். இவர்களுக்கு தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
தவெக கட்சி, புதுச்சேரியில் 28 இடங்களிலும் அக்கட்சியின் கூட்டணி கட்சியான நேயம் மக்கள் கழகம் கட்சியும் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டன. தவெக வேட்பாளர் ராமு தான் போட்டியிட்ட மணவெளி தொகுதியில் 13,822 வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து இன்று அவருக்கு தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கயில், தவெக எம்.எல்.ஏ ராமு, உறுதிமொழி எடுக்கையில், விஜய்யின் போட்டோவை எடுத்து காண்பித்தார். இதை பார்த்த தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், ‘அதையெல்லாம் காட்டக்கூடாது. விஜய் என்ன கடவுளா? இங்கே ஏற்கனவே நிறைய கடவுள்கள் இருக்கின்றனர்” என்று அவரை கண்டித்தார். இதையடுத்து, அவையில் சிறுதி நேரம் சலசலப்பு நிலவியது.
திமுகவை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ செந்தில், பிரெஞ்ச் மொழியில் பதவியேற்க விருப்பம் தெரிவித்தார். ஆனால், அதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளால் மட்டுமே பதவியேற்க முடியும் என தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் தெரிவித்தார். இதையடுத்து அவர் மலையாள மொழியில் பதவியேற்றுக்கொண்டார். இதையடுத்து, மொழி திணிப்பு ஏற்படுகிறதா என்று அரசியல் பிரதிநிதிகள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். புதுச்சேரி எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பில் இப்படி பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நடந்துள்ளது. எம்.எல்.ஏ நேரு, உறுதிமொழியை வாசித்தபோது அதில் இல்லாத ஒரு வரியை குறிப்பிட்டு பேசியதால் இதனை தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் சபை குறிப்பில் இருந்து நீக்கினார்.
