/காரைக்கால் நெடுங்காடு குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து: 4 மணிநேரம் போராட்டம்.. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

காரைக்கால் மாவட்டம் நெடுங்காடு பகுதியில் உள்ள பழைய பொருட்கள் சேமிப்பு குடோனில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீவிபத்து அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. பல மணி நேரம் கொழுந்துவிட்டு எரிந்த தீயை அணைக்க காரைக்கால் மற்றும் தமிழக தீயணைப்பு வீரர்கள் இணைந்து போராடினர். தீ விபத்தால் மின் விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டதுடன், கும்பகோணம் சாலையில் போக்குவரத்தும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது
காரைக்காலை அடுத்த நெடுங்காடு பிரதான சாலையில் உள்ள அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் செல்வம் என்பவருக்கு சொந்தமான பழைய பொருட்கள் சேமிப்பு குடோன் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த குடோனில் மறுசுழற்சிக்காக சேகரிக்கப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், இரும்புக் கழிவுகள், கணினி உதிரிபாகங்கள், காலியான எண்ணெய் பேரல்கள் மற்றும் பல்வேறு பழைய பொருட்கள் அதிகளவில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன. இவை அனைத்தும் மற்றொரு இடத்திற்கு அனுப்ப தயாராக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், மதியம் திடீரென குடோனில் தீப்பிடித்தது. பிளாஸ்டிக் மற்றும் எரிவூட்டும் தன்மை கொண்ட பொருட்கள் அதிகமாக இருந்ததால், சில நிமிடங்களிலேயே தீ வேகமாக பரவி வானளாவிய கரும்புகை எழுந்தது.
விபத்து குறித்துத் தகவல் அறிந்ததும், காரைக்கால் மற்றும் தமிழகப் பகுதிகளில் இருந்து 10-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்களில் வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். 10-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் ஏராளமான வீரர்கள் இணைந்து தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். பிளாஸ்டிக், எண்ணெய் பேரல்கள் மற்றும் உலோகக் கழிவுகள் எரிந்ததால் தீயின் வெப்பமும் புகையும் அதிகரித்து, தீயணைப்பு பணியில் பெரும் சவால் ஏற்பட்டது. சுமார் 4 மணி நேரத்திற்கும் மேலாகத் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீவிரமாகப் போராடி, தீயை முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அணைத்தனர்.
தீ விபத்து காரணமாக காரைக்கால் - கும்பகோணம் இடையேயான பிரதான சாலையில் போக்குவரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது. வாகனங்கள் மாற்றுப் பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டன.
குடோனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அடர்ந்த புகைமூட்டம் காரணமாக மாணவர்களின் உடல்நலனை பாதிக்கக்கூடும் என்பதால், தீ விபத்து நடந்த பகுதியைச் சுற்றியுள்ள சில பள்ளிகளுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.
தீவிபத்து நடந்த இடத்திற்கு புதுச்சேரி அமைச்சர் ராஜசேகரன், மாவட்ட ஆட்சியர் (Collector) இஷிதா ரதி, மற்றும் உள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் (MLA) விக்னேஸ்வரன் ஆகியோர் அரசு அதிகாரிகளுடன் நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர். பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்த அவர்கள், மீட்புப் பணிகளை முடுக்கிவிட்டதுடன், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினர்.
முதற்கட்ட தகவலின்படி, அருகிலுள்ள வயல்வெளியில் காய்ந்த செடிகளை எரித்தபோது ஏற்பட்ட நெருப்பு காற்றின் வேகத்தில் பறந்து வந்து பழைய பொருட்கள் சேமிப்பு குடோனில் விழுந்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து நெடுங்காடு காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தீ விபத்துக்கான உண்மையான காரணம் குறித்து நெடுங்காடு காவல்துறையினர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதிகாரப்பூர்வ விசாரணை முடிவுக்குப் பிறகே காரணம் உறுதி செய்யப்படும்.