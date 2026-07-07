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காரைக்கால் நெடுங்காடு குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து: 4 மணிநேரம் போராட்டம்.. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

Karaikal Fire Accident News: காரைக்கால் அருகே நெடுங்காட்டில் உள்ள பழைய பொருட்கள் சேமிப்பு குடோனில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பிளாஸ்டிக், இரும்பு மற்றும் எண்ணெய் பேரல்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் எரிந்ததால் அடர்ந்த புகை பரவியது. தீயை அணைக்க 10-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்கள் ஈடுபட்டன. 4 மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 07, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:26 PM IST
காரைக்கால் நெடுங்காடு குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து: 4 மணிநேரம் போராட்டம்.. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
Image Credit: AI Generated | Karaikal Nedungadu Godown Fire AccidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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