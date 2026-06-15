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விஜய்யைப் பார்த்து கத்துக்கோங்க -புதுச்சேரி அரசியலில் நாராயணசாமி கொளுத்திப் போட்ட வெடி

Puducherry News In Tamil: புதுச்சேரியில் கடந்த ஒரு மாதமாக முழுமையான அமைச்சரவை இல்லாததால் நிர்வாகம் முடங்கியுள்ளது. தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் 700 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடி, ஊழலுக்கு எதிராக எடுத்த நடவடிக்கைகளை, நெருங்கிய நண்பரான முதல்வர் ரங்கசாமியும் புதுச்சேரியில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 15, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:08 PM IST
விஜய்யைப் பார்த்து கத்துக்கோங்க -புதுச்சேரி அரசியலில் நாராயணசாமி கொளுத்திப் போட்ட வெடி
Image Credit: @VNarayanasami (X) | Puducherry Former Chief Minister V. Narayanasamy

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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விஜய்யைப் பார்த்து கத்துக்கோங்க -புதுச்சேரி அரசியலில் நாராயணசாமி போட்ட வெடி
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