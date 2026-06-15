/விஜய்யைப் பார்த்து கத்துக்கோங்க -புதுச்சேரி அரசியலில் நாராயணசாமி கொளுத்திப் போட்ட வெடி

புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான வி. நாராயணசாமி திங்கள்கிழமை (ஜூன் 15, 2026) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது புதுச்சேரி அரசு நிர்வாகத்தில் நிலவும் குளறுபடிகள், மதுக்கடை விவகாரங்கள் மற்றும் அமைச்சரவை அமைப்பதில் ஏற்படும் தாமதம் குறித்து முதல்வர் என். ரங்கசாமியை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார். அவரது பேட்டியின் முக்கிய விவரங்கள் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்த விவரங்கள்.
அண்மையில் தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய், ஊழலுக்கு எதிராகவும் மதுவிலக்கு குறித்தும் எடுத்துள்ள அதிரடி முடிவுகளை புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நாராயணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் முதல்வர் ரங்கசாமி நெருங்கிய நட்பில் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், அண்மையில் தமிழக அமைச்சர் என். ஆனந்த், ரங்கசாமியை நேரில் சந்தித்ததையும் நினைவுகூர்ந்தார்.
"தமிழக முதல்வர் தனது பதவியேற்பு விழாவின் போதே ஊழலை சகித்துக் கொள்ள மாட்டேன் என்று உறுதியளித்தார். அதேபோல புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியும் தனது அமைச்சரவையின் கீழ் ஊழலை அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று பகிரங்கமாக அறிவிக்க வேண்டும். யூனியன் பிரதேசத்தில் இருந்து ஊழலை ஒழிக்க அவர் எடுக்கும் அத்தகைய பொது அறிவிப்பை நாங்கள் அனைவரும் பாராட்டுவோம்"
- வி. நாராயணசாமி, காங்கிரஸ் தலைவர்
தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் பதவியேற்ற பிறகு, மக்கள் குடியிருப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகில் இருந்த சுமார் 700 டாஸ்மாக் (TASMAC) மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கையை புதுச்சேரியிலும் அமல்படுத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பள்ளிகள், கல்லூரிகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு அருகில் இயங்கி வந்த 700 கடைகள் அதிரடியாக மூடல். ஊழல் புகாரில் சிக்கிய அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான கடுமையான நடவடிக்கைகள்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் புதுச்சேரியில் ரெஸ்டோ பார்கள் (Resto Bars) மற்றும் மதுக்கடைகளின் எண்ணிக்கை கட்டுக்கடங்காமல் அதிகரித்துள்ளது.
குடியிருப்புப் பகுதிகளில் இயங்கும் ரெஸ்டோ பார்களால் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதாகவும், பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார்களை அளித்து வருவதாகவும் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அண்மையில் மதுபான நிறுவனம் ஒன்றின் விலை நிர்ணயத்தில் கலால் துறையில் (Excise Department) பெரிய ஊழல் வெளிச்சத்திற்கு வந்தும், அதன் மீது புதுச்சேரி அரசு இதுவரை எந்தவொரு மேல்நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என சாடினார்.
என்.ஆர்.காங்கிரஸ் நிறுவனர் ரங்கசாமிக்கு, அமைச்சரவையை அமைப்பதிலும், அமைச்சர்களுக்கு துறைகளை ஒதுக்குவதிலும் "விளையாட்டுத் தனமான தாமதம்" செய்யும் பழக்கம் இருப்பதாக நாராயணசாமி சாடினார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரப் பட்டியல்.
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தற்போதைய / கடந்தகால நிர்வாகக் குளறுபடிகள்
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நாராயணசாமி முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள்
|பதவியேற்று ஒரு மாதம் நிறைவு
|ரங்கசாமி முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்று ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் இன்னும் முழுமையான அமைச்சரவை அமைக்கப்படவில்லை.
|துறைகள் ஒதுக்கீட்டில் முந்தைய சாதனை
|கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், ஒரு அமைச்சருக்கு பதவியேற்று 138 நாட்களுக்குப் பிறகுதான் துறையே ஒதுக்கப்பட்டது.
|துறை இல்லாத அமைச்சர்கள்
|கடந்த முறை மற்றொரு அமைச்சர் தனது ஐந்தாண்டு காலப் பதவிக்காலம் முழுவதையும் எந்தவொரு துறையும் ஒதுக்கப்படாமலேயே முடித்தார்.
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ஜூன் 17 பதவியேற்பு வதந்திகள்
|வரும் ஜூன் 17-ஆம் தேதி மேலும் 3 புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்க உள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அவர்களுக்கு உடனடியாகத் துறைகளை ஒதுக்க வேண்டும்.
கடந்த ஒரு மாத காலமாக முழுமையான அமைச்சரவை இல்லாததால், புதுச்சேரியின் ஒட்டுமொத்த அரசு நிர்வாகமும், ஆளுகையும் முற்றிலும் முடங்கிக் கிடப்பதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டுகிறது.
பொதுமக்களின் நிம்மதியைக் கெடுக்கும் வகையில் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் உள்ள மதுக்கடைகளை உடனடியாக மூட முதல்வர் ரங்கசாமி உத்தரவிட வேண்டும் என்றும், தமிழகத்தைப் போல ஊழல் அதிகாரிகள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அரசியல் வட்டாரங்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.