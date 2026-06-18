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புதுச்சேரியில் மினி லாரி வாடகை உயர்வு: விரைவில் அமல்.. சாமானிய மக்கள் மீது தாக்கம் ஏற்படுமா?

Puducherry Mini Lorry Rent Hike: டீசல், டயர் மற்றும் உதிரிபாகங்களின் விலை உயர்வு காரணமாக புதுச்சேரியில் மினி லாரி வாடகை திங்கட்கிழமை முதல் 15% உயர்த்தப்படுகிறது. இதனால் காய்கறி, பழங்களின் விலை சற்று உயர வாய்ப்புள்ளது. மேலும், பட்டானூர் டோல்கேட்டை அகற்றக் கோரி போராட்டம் நடத்தவும் சங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:31 PM IST
புதுச்சேரியில் மினி லாரி வாடகை உயர்வு: விரைவில் அமல்.. சாமானிய மக்கள் மீது தாக்கம் ஏற்படுமா?
Image Credit: AI Generated | Puducherry Mini Lorry Rental Fares Increased

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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புதுச்சேரியில் மினி லாரி வாடகை உயர்வு சாமானிய மக்கள் மீது தாக்கம் ஏற்படுமா?
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