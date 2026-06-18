/புதுச்சேரியில் மினி லாரி வாடகை உயர்வு: விரைவில் அமல்.. சாமானிய மக்கள் மீது தாக்கம் ஏற்படுமா?

புதுச்சேரியில் நீண்ட நாட்களாக உயர்த்தப்படாமல் இருந்த மினி லாரி வாடகையை, 15 சதவீதம் உயர்த்த மினி லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் முகவர்கள் சங்கம் அதிரடியாக முடிவு செய்துள்ளது. இந்த புதிய கட்டண உயர்வு வரும் திங்கட்கிழமை (22 ஜூன் 2026) முதல் அமலுக்கு வருகிறது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
மேட்டுப்பாளையம் கனரக வாகன மையத்தில், மாநிலத் தலைவர் எம். முருகசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முருகசாமி, லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்கள் சந்தித்து வரும் கடும் நிதி நெருக்கடியே இந்த முடிவுக்குக் காரணம் என்று விளக்கினார்.
தமிழக மாநில லாரி உரிமையாளர்கள் சம்மேளனம் ஏற்கனவே 25 சதவீதம் வாடகை உயர்வை அறிவித்துள்ள சூழலில், புதுச்சேரி சங்கம் தனது உறுப்பினர்களின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு, சுமையைச் சற்று குறைக்கும் விதமாக 15 சதவீத உயர்வை மட்டும் அமல்படுத்த முன்வந்துள்ளது.
இந்த வாடகை உயர்வு நேரடியாக சரக்கு போக்குவரத்து செலவை அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் இதர அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையில் சிறிய அளவில் தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக உரிமையாளர் சங்கமே ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இது நுகர்வோர் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மினி லாரி உரிமையாளர்களின் மற்றுமொரு முக்கியப் பிரச்சனையாக இருப்பது டோல்கேட்டுகள். குறிப்பாக புதுச்சேரியைச் சுற்றியுள்ள டோல்கேட்டுகள் ஓட்டுநர்களுக்கு பெரும் தலைவலியாக இருப்பதாக முருகசாமி குற்றம் சாட்டினார். குறிப்பாக பட்டானூர் டோல்கேட்டை அகற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ள அவர், அரசின் கட்டண உயர்வு முடிவுகளை எதிர்த்து விரைவில் போராட்டக் களத்தில் இறங்கப்போவதாகவும் எச்சரித்துள்ளார்.
தொழில் நடத்த முடியாத சூழல் ஒருபுறம் இருந்தாலும், மறுபுறம் இந்த கட்டண உயர்வு அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையேற்றத்திற்கு வழிவகுக்குமா என்ற அச்சம் மக்களிடையே எழுந்துள்ளது. வரும் திங்கட்கிழமை முதல் இந்த கட்டண உயர்வு நடைமுறைக்கு வரும் நிலையில், சந்தையில் இதன் தாக்கம் எவ்வளவு இருக்கும் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.