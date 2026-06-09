/Puducherry Cabinet | நீண்ட காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி.. புதுச்சேரி அரசியலில் திடீர் மாற்றம்!

புதுச்சேரி: யூனியன் பிரதேசம் (Union Territory) புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக கூட்டணி அரசு அமைந்துள்ள நிலையில், அமைச்சரவையை விரிவாக்கம் செய்ய மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தற்போது பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது. இது தொடர்பான விரிவான தகவலை பார்ப்போம்.
புதுச்சேரி அரசியலில் கடந்த சில வாரங்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தற்போது ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் காலியாக உள்ள இடங்களை நிரப்ப மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து, புதிய அமைச்சர்கள் பட்டியலும் வெளியாகியுள்ளது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலின்படி, கீழ்க்கண்ட மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்க உள்ளனர்:
கடந்த மே 13-ஆம் தேதி புதுச்சேரியின் முதலமைச்சராக என். ரங்கசாமி ஐந்தாவது முறையாகப் பதவியேற்றார். அவருடன் என்.ஆர். காங்கிரஸைச் சேர்ந்த மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் மற்றும் பாஜகவைச் சேர்ந்த ஏ. நமச்சிவாயம் ஆகிய இருவர் மட்டுமே அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்.
இதன் காரணமா மீதமுள்ள இடங்களை நிரப்புவது குறித்து கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வந்தன.
இந்த நிலையில், ஜூன் 3-ஆம் தேதி துணை நிலை ஆளுநர் கே. கைலாசநாதனை சந்தித்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, புதிய அமைச்சர்கள் பட்டியலை வழங்கினார். இந்தப் பட்டியலுக்கு குடியரசுத் தலைவர் தற்போது ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
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நிகழ்வு
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தேதி/பலம்
|ரங்கசாமி முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றது
|மே 13, 2026
|ஆளுநரிடம் பட்டியல் வழங்கப்பட்ட நாள்
|ஜூன் 03, 2026
|புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்கும் நாள்
|ஜூன் 17, 2026
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கூட்டணி பலம்
|என்.ஆர். காங்கிரஸ் (12), பாஜக (4)
புதிய அமைச்சர்களுக்கான பதவியேற்பு விழா வருகிற ஜூன் 17-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. துணை நிலை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் இந்த எளிய விழாவில், ஆளுநர் புதிய அமைச்சர்களுக்குப் பதவிப் பிரமாணமும், ரகசியக் காப்புப் பிரமாணமும் செய்து வைக்க உள்ளார்.
இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம் புதுச்சேரி அமைச்சரவை முழுமை பெறுகிறது. குறிப்பாக பாஜக சார்பில் ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் அமைச்சரவையில் இணைவது கூட்டணியைப் பலப்படுத்தும் நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.