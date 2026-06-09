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Puducherry Cabinet | நீண்ட காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி.. புதுச்சேரி அரசியலில் திடீர் மாற்றம்!

Puducherry Cabinet Latest News: புதுச்சேரியில் மே 13 அன்று என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி அரசு பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து, தற்போது அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்படி ஜூன் 17-ல் புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்க உள்ளனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 09, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:46 AM IST
Puducherry Cabinet | நீண்ட காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி.. புதுச்சேரி அரசியலில் திடீர் மாற்றம்!
Image Credit: Puducherry Govt | Union Government approves Puducherry Cabinet Expansion

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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