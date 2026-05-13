/சிங்கப்பூராக மாறும் புதுச்சேரி! என். ரங்கசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்பு.. பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

Puducherry Swearing-in Ceremony 2026: ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில் ரங்கசாமி மற்றும் இரண்டு அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர். பிரதமர் மோடி தனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ள நிலையில், புதுச்சேரியை உலகத்தரம் வாய்ந்த சிங்கப்பூராக மாற்றுவதே தனது இலக்கு என முதல்வர் ரங்கசாமி பிரகடனம் செய்துள்ளார்.
Puducherry New CM Swearing-in Ceremony: புதுச்சேரி அரசியலில் "மக்கள் முதல்வர்" என்று அழைக்கப்படும் என். ரங்கசாமி அவர்கள், சமீபத்திய சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் புதுச்சேரியின் முதலமைச்சராக இன்று முறைப்படி பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற எளிமையான அதேசமயம் கம்பீரமான விழாவில், துணைநிலை ஆளுநர் கே. கைலாசநாதன் அவர்கள் 75 வயதான ரங்கசாமி அவர்களுக்கு பதவிப்பிரமாணமும், ரகசியக் காப்புப் பிரமாணமும் செய்து வைத்தார். இந்த விழாவில் பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நபீன் மற்றும் பல முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.
அவரோடு சேர்த்து இரண்டு முக்கிய அமைச்சர்களும் இன்று பதவியேற்றனர்
முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கு தனது எக்ஸ் (X) தளத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரங்கசாமியின் அனுபவத்தையும் நிர்வாகத் திறமையையும் வெகுவாகப் புகழ்ந்துள்ளார்.
"திரு. என். ரங்கசாமி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். சிறந்த நிர்வாகத் திறமையால் புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிப் பாதையில் அழியாத முத்திரையைப் பதித்தவர் அவர். புதுச்சேரி மக்களின் நலனுக்காகவும், வளர்ச்சிக் கனவுகளை நனவாக்கவும் அவருடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலோடு காத்திருக்கிறேன்," என பிரதமர் பதிவிட்டுள்ளார்.
புதுச்சேரி முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுள்ள திரு என். ரங்கசாமி அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள். புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிப் பயணத்தை வலுப்படுத்தியுள்ள அனுபவம் வாய்ந்த, திறமையான நிர்வாகியாக அவர் முத்திரை பதித்துள்ளார். மக்களின் நலனுக்காக அவருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதை ஆவலுடன் எதிர்நோக்குகிறேன்.…— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2026
பதவியேற்ற கையோடு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, தனது அடுத்தகட்ட திட்டங்கள் குறித்து மிகத் தெளிவாகப் பேசினார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) மீண்டும் ஒருமுறை தனது பலத்தை நிரூபித்துள்ளது. 30 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில்,
என்.ஆர். காங்கிரஸ்: போட்டியிட்ட 16 இடங்களில் 12-ல் வெற்றி பெற்று 'பிக் பிரதராக' உருவெடுத்துள்ளது.
பாஜக: 4 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கூட்டணி பலம்: அதிமுக மற்றும் லட்சிய ஜனநாய கட்சி தலா ஒரு இடத்தைப் பிடிக்க, கூட்டணியின் மொத்த பலம் 18 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மறுபுறம் எதிர்க்கட்சியான திமுக 5 இடங்களையும், காங்கிரஸ் வெறும் ஒரு இடத்தையும் மட்டுமே பிடிக்க முடிந்தது. தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK), புதுச்சேரியிலும் கால்பதித்து 2 இடங்களைக் கைப்பற்றி ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.
மே 4-ம் தேதி வெளியான தேர்தல் முடிவுகளில், என்.ஆர். காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது. ரங்கசாமியின் அனுபவமும், மத்திய அரசின் ஆதரவும் இணைந்திருப்பதால், வரும் காலங்களில் புதுச்சேரி ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைச் சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.