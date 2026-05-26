/புதுவையில் சோலார் பேனல் அமைக்க (ரூ.78000 + ரூ.30000) இரட்டை மானியம் பெறுவது எப்படி?

Solar Subsidy in Puducherry: புதுவையில் 'பிரதம மந்திரி சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டத்தின்' கீழ் சோலார் பேனல் அமைக்கும் பொதுமக்களுக்கு, மத்திய அரசின் ரூ.78,000 மானியத்துடன், புதுவை அரசு கூடுதலாக ரூ.30,000 மானியம் வழங்குகிறது. இதன் மூலம் அதிகபட்சமாக ரூ.1,08,000 நிதியுதவி பெற்று, மாதம் 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
Puducherry Solar Rooftop Subsidy: புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு முக்கியமான நற்செய்தி வெளியாகி உள்ளது. தற்போதைய கோடைகாலத்தில் மின்சாரக் கட்டணம் எகிறி வரும் வேளையில், அதற்கு நிரந்தர முற்றுப்புள்ளி வைக்க புதுவை அரசு அதிரடியான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
வீடுகளின் மேற்கூரையில் (Rooftop) சோலார் பேனல் அமைக்கும் பொதுமக்களுக்கு, மத்திய அரசின் மானியத்துடன் சேர்த்து, மாநில அரசின் சார்பில் கூடுதலாக ரூ.30000 வரை கூடுதல் மானியம் வழங்கப்படும் என்று புதுச்சேரி மின்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கும் மொத்த மானியத் தொகை எவ்வளவு, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது, என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
மத்திய அரசின் மிக முக்கிய திட்டமான 'பிரதம மந்திரி சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டத்தின்' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) கீழ், வீடுகளில் சோலார் பேனல்கள் அமைப்பதற்கு ஏற்கனவே மத்திய அரசு தரப்பில் அதிகபட்சமாக ரூ.78,000 வரை மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது இந்த திட்டத்தை புதுவையில் மேலும் ஊக்குவிக்கும் வகையில், புதுச்சேரி மாநில அரசு தன் பங்கிற்கு கூடுதலாக ரூ.30,000 வரை மானியம் வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து புதுவை மின்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர் கனியமுதன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், இந்த அதிரடி அறிவிப்பின் மூலம் புதுச்சேரி பொதுமக்கள் இனி மிகக் குறைந்த செலவில் தங்கள் வீடுகளில் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி கட்டமைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் அமைக்கும் சோலார் பேனலின் அளவைப் பொறுத்து (KW - கிலோவாட்) மானியத் தொகை மாறுபடும். மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் ஒருங்கிணைந்த மானிய விபரங்களை கீழே உள்ள அட்டவணையில் விரிவாகக் காணலாம்:
|
சோலார் பேனல் திறன் (Capacity)
|
மத்திய அரசு மானியம் (PM Surya Ghar)
|
புதுச்சேரி அரசு கூடுதல் மானியம்
|
மொத்த மானியத் தொகை (Total Subsidy)
|1 KW (கிலோவாட்)
|ரூ. 30,000
|ரூ. 10,000 வரை
|ரூ. 40,000 வரை
|2 KW (கிலோவாட்)
|ரூ. 60,000
|ரூ. 20,000 வரை
|ரூ. 80,000 வரை
|3 KW மற்றும் அதற்கு மேல்
|ரூ. 78,000
|ரூ. 30,000
|ரூ. 1,08,000 (அதிகபட்சம்)
(கவனிக்க : இத்திட்டத்தின் மூலம் புதுச்சேரி மக்கள் அதிகபட்சமாக ரூ.1,08,000 வரை நேரடி நிதியுதவி பெற்று, தங்களின் வாழ்நாள் மின்சாரக் கட்டணத்தை முற்றிலுமாக சேமிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.)
மாநில அரசின் கூடுதல் மானியத் தொகையான ரூ.30,000 வரை பெற விரும்பும் பயனாளிகள் கீழே உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
கூடுதல் மானியத்திற்கான விண்ணப்பத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்களின் நகல்களை (Xerox) இணைக்க வேண்டும் என மின்துறை அறிவித்துள்ளது:
இதுவரை இத்திட்டத்தில் இணையாத புதிய பயனாளிகள், மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் மிக எளிதாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
வழிமுறை: இணையதளத்திற்குச் சென்று, உங்கள் மாநிலம் (புதுச்சேரி), மின் விநியோக நிறுவனம் (Electricity Department Puducherry), மற்றும் உங்களது நுகர்வோர் எண் (Consumer Number) ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து, பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
புதுச்சேரி அரசின் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உடனே உங்கள் வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைத்து, ரூ.1.08 லட்சம் வரையிலான இரட்டை மானிய பலன்களைப் பெறுங்கள்! மேலும் விபரங்களுக்கு உங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட மின்துறை அலுவலகத்தை அணுகலாம்.