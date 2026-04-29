புதுச்சேரி எக்சிட் போல் 2026: ஆட்சியை பிடிக்கப்போவது யார்? விஜய்யின் நிலை இதுதான்

Puducherry Exit Poll 2026: புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளது. கருத்துக்கணிப்பின் புதுச்சேரியில் ஆட்சியை பிடிக்கப்போவது யார்? என்பது குறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 29, 2026, 07:05 PM IST
Trending Photos

சித்திரை 16 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 16 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
IPL தொடரில் 10 அணிகளின் குறைந்த ஸ்கோர்... லிஸ்டில் RCB தான் டாப்!
camera icon10
IPL
IPL தொடரில் 10 அணிகளின் குறைந்த ஸ்கோர்... லிஸ்டில் RCB தான் டாப்!
சுக்கிர - குரு இணைவால் உருவாகும் கஜலட்சுமி யோகம்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கெல்லாம் ஜாக்பாட்?
camera icon14
Jupiter
சுக்கிர - குரு இணைவால் உருவாகும் கஜலட்சுமி யோகம்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கெல்லாம் ஜாக்பாட்?
IPL: அதிக முறை 3 விக்கெட்டை.. டாப் 10 &#039;பிஸ்தா&#039; பாஸ்ட் பௌலர்கள் லிஸ்ட்
camera icon10
IPL
IPL: அதிக முறை 3 விக்கெட்டை.. டாப் 10 'பிஸ்தா' பாஸ்ட் பௌலர்கள் லிஸ்ட்
Puducherry Exit Poll 2026: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியல் ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவடைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம், கேரளா ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ளன.  தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாகவும், கேரளா, அசாம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியும், மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியும், இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி நடந்து முடிந்துள்ளது.

ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், ஐந்து மாநில தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளது.  

புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தல்

யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது.  30 தொகுதிகள் கொண்ட புதுச்சேரிக்கு ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடந்தது. தற்போது என்.ஆர்.காங்கிரஸ் ஆட்சியில் உள்ளது. இந்த தேர்தலில் புதுச்சேரியில் மும்முனைப் போட்டி நிலவி வருகிறது.  

என்டிஏ கூட்டணி -  புதுச்சேரியில் தற்போது ஆளுங்கட்சியாக என்.ஆர்.காங்கிரஸ் இருக்கிறது. முதல்வராக ரங்கசாமி உள்ளார். ரங்கசாமியின் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையில் பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் களம் காண்கிறது.  2011ஆம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கிறது. தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் ரங்கசாமி தலைமையிலான ஆட்சி நடந்து வருகிறது. 

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி - புதுச்சேரியில திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்து தேத்தல் சந்தித்துள்ளது. இழந்த ஆட்சியை மீட்டெடுக்க வேண்டும்  என்ற முயற்சியில் இந்தியா கூட்டணி முனைப்புடன் இருக்கிறது.  இருந்தாலும், புதுச்சேரியில் திமுக, காங்கிரஸ் இடையே சில மோதல்களும் ஏற்பட்டுள்ளன. 

தவெக - புதுச்சேரியில்  விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து புதுச்சேரியில் களம் காண்கிறது. இவர்கள் பெரிய அளவில் வாக்குகளை பிரிக்க வாய்ப்புள்ளது தான கூறப்படுகிறது. 

புதுச்சேரி வாக்குப்பதிவு

புதுச்சேரியில் மொத்தம் 30 தொதிகள் உள்ளன. புதுச்சேரியில் மொத்தம் 9.50 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நடந்த தேர்தலின்படி, புதுச்சேரியில் 90.46 சதவீதம் வாக்குகளும், காரைக்காலில் 86.77 சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகி உள்ளது. இதில் பதிவான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

புதுச்சேரி தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள்

புதுச்சேரிக்கான தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளது. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பின்படி, புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியை பிடிக்கும் என zee கருத்துக் கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, என்டிஏ கூட்டணி (என்ஆர் காங்கிரஸ், பாஜக, அதிமுக, எல்ஜேகே) 14 முதல் 18 தொகுதிகளில் கைப்பற்றும் என கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி 7 முதல் 11 தொகுதிகளை கைப்பற்றும் என ஜீ கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி 2 முதல் 4 தொகுதிகளை பெறலாம் என ஜீ கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  வாக்கு சதவீதத்தை பொறுத்தவரை என்டிஏ கூட்டணி 36 முதல் 40 சதவீதம் பெறும் எனவும், திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி 30 முதல் 33 சதவீதம் பெறும்  எனவும், தவெக 16 முதல் 18 சதவீதம் பெறும் கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுயேட்சையாக 2 முதல் 4 தொகுதிகளை கைப்பற்றும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்சி ரீதியாக பார்க்கும்போது, என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 9 முதல் 11 தொகுதிகளை கைப்பற்றும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  23 முதல் 25 சதவீதம் வாக்கு சதவீதத்தை பெறும் என கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  பாஜக 5 முதல் 7 தொகுதிகளை கைப்பற்றும் எனவும் 11 முதல் 13 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என ஜீ கருத்துக் கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் 2 முதல் 4 தொகுதிகளையும், திமுக 4 முதல் 6 தொகுதிகளையும், அதிமுக  0 - 1 தொகுதிளையும் கைப்பற்றும் என ஜீ கருத்துக் கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2 முதல் 4 தொகுதிகளை கைப்பற்றும் எனவும் வாக்கு சதவீதம் 16 முதல் 18 சதவீதம் பெறும் என ஜீ கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சியும் 2 முதல் 4 தொகுதிகளை கைப்பற்றும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வாக்கு சதவீதத்தை பொறுத்தவரை, பாஜக 11 - 13 சதவீதம்,  காங்கிரஸ் 13 - 15 சதவீதம்,  திமுக 16 - 18 சதவீதம், அதிமுக 3 - 4 சதவீதம் பெறும் என ஜீ கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக பார்க்கும்போது புதுச்சேரியில் 2026ஆம் ஆண்டும் மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணி  பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என ஜீ கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2021 புதுச்சேரி தேர்தல் முடிவுகள்

புதுச்சேரி 2021 தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் பெரும்பாலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை பிடிக்கும் என்றே கூறின. தேர்வு முடிவுகள் அப்படியே இருந்தன. அதன்படி,  2021 தேர்தலில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 10 தொகுதிகளிலும் , பாஜக 6 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது.  சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் 6 பேர் பெற்றி பெற்றனர். மேலும், காங்கிரஸ் 2 தொகுதிகளிலும், திமுக 6 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.  

பொறுப்பு துறப்பு: இவை தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளே ஆகும். மாதிரி ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இவை கணிக்கப்படுவதால், சில நேரங்களில் முடிவுகள் சரியாக இருக்கலாம் அல்லது தவறாகவும் போகலாம். இறுதி முடிவுகளுக்குத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை காத்திருக்கவும்.

மேலும் படிக்க: இளைஞர்களின் ஆதரவு தவெகவிற்குதான்! முன்னாள் முதல்வர் சொன்ன முக்கியமான பாய்ண்ட்..

மேலும் படிக்க: Puducherry Election | புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

மேலும் படிக்க: இளைஞர்களுக்கு ரூ.3,000... மகளிருக்கு இலவச பேருந்து - புதுச்சேரியில் ராகுல் காந்தி அறிவிப்பு!

 

 

