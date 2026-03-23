30 வேட்பாளர்களை அறிவித்த விஜய்.. லிஸ்டில் மாஜி எம்எல்ஏக்கள்... புதுச்சேரி களநிலவரம் இதோ!

TVK Vijay Puducherry Election 2026: புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி அன்று சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 30 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 23, 2026, 10:51 AM IST

TVK Vijay Puducherry Election 2026:  தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பாக, ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.  புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 17 நாட்களே உள்ளது. இதனால், புதுச்சேரியில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.  புதுச்சேரரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமயிலான கூட்டணி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் (தனித்து) என மூன்று முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. புதுச்சேரியில் இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி நாளாக உள்ள நிலையில், நேற்று (மார்ச் 22) நள்ளரிவில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய 30 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார். 

தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு

தவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கையில், 30 வேட்பாளர்களில் 2 பெண் வேட்பாளர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளார். அதன்படி,   காரைக்கால் தெற்கில் கே.ஏ.யு.அசனா, கதிர்காமம் தெழகுதியில் ஆர்.ஜெயந்தி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் சாமிநாதன், நெட்டப்பாக்கம்  (தனி) தொகுதியில் பெரியசாமி, திருபுவனை (தனி) தொகுதியில் சரவணன் குமார், முத்தியால்பேட்டை தொகுதியில் பிரகாஷ் குமார், பாகூர் தொகுதியில் தனவேலு, ராஜ்பவன் தொகுதியில் சந்திரன், உப்பளம் தொகுதியில் சிவா, உழவர்கரை  சசிபாலன்,  அரியாங்குப்பம், குமரவேலு, மணவெளி ராமு, வில்லியனூர் ரமேஷ், முதலியார்பேட்டை தொகுதியில் மணிபாலன், மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் பாரதிதாசன், உருளையன்பேட்டை மரிய பிரான்சிஸ் போட்டியிடுகின்றனர். 

மேலும், மங்கலம் தொகுதியில்  சத்யா, காமராஜ் நகர் சுமன், நெல்லித்தோப்பு விக்னேஷ்வரன், காலாப்பட்டு சசிக்குமார், இந்திரா நகர் முருகன், ஊசுடு (தனி) சரகணபவா, தட்டாஞ்சாவடி பன்னீர்செல்வம்,  ஏம்பலம் (தனி) தமிழ்ச்செல்வன், நெடுங்காடு (தனி) காமராஜ், திருநள்ளாறு தொகுதியில் ராஜா முஹம்மது, காரரைக்கால் வடக்கு வெங்கடேஷ்,  டி.ஆர்.பட்டினம் தொகுதியில் கணேஷ், மாகே தொகுதியில் பிரிசேஷ், ஏனாம் தொகுதியில் தோட்டா ராஜு ஆகியோர் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர்.  விஜய் அறிவித்த தவெக வேட்பாளர்களில் 2 சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கள், 4 மாஜி எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர்.  தனவேலு,  அசனா, சாமிநாதன்,  சரவணன் குமார், பெரியசாமி ஆகியோர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி கள நிலவரம்

புதுச்சேரியில் மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளில மொத்தம் 9.48 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். பெண் வாக்காளர்கள் 5.03 லட்சம பேரும், ஆண் வாக்காளர்கள் 4.45 லட்சம் பேரும் என உள்ளனர்.  புதுச்சேரியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமையில் பாஜக, அதிமுக, லட்சிய ஜனநாயக கட்சிகள் உள்ளனர். மேலும்,  காங்கிரஸ் தலைமையில் திமுக, சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக ஆகிய கட்சிகளும உள்ளன.  மேலும், 30 தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்தும் களம் காண்கிறது. 

இதனால், புதுச்சேரிசில் 2026ஆம் ஆண்டு மூன்று முனைப்போட்டி இருக்கிறது. புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை  கடந்த 2021 தேர்தல்களில்  என்.ஆர். காங்கிரஸ் 10 தொகுதிகளிலும, பாஜக 6 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.  மேலும், திமுக 6 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. எனவே, வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற என்டிஏ கூட்டணி முனைப்பு காட்டி வரும் நிலையில், எப்படியாவது இந்த முறை ஆட்சியை பிடிக்க திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வியூகம் அமைத்து வருகிறது. இதற்கிடையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் இளைஞர்கள், பெண்களின் வாக்குகளை விஜய் எடுப்பார் என அரசியல் வல்லுநகர்கள் கூறுகின்றனர். 

கூட்டணியில் இழுபறி

தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருப்பதால், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் பாஜக, திமுக காங்கிரஸ் இடையே கூட்டணிகள் இறுதியானது. இருந்தாலும், இரண்டு கூட்டணி கட்சிகளும் இன்னும் வேட்பாளர்களை பட்டியலை அறிவிக்கவில்லை.  எந்த தொகுதியில் யார் போட்டியிடுவது இதுவரை இறுதியாகவில்லை. அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.  என்டிஏ கூட்டணியில்  என்ஆர் காங்கிரஸ் 16 தொகுதிகளிலும், பாஜக 10 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறது. 

இது ஒருபுறம் இருக்க திமுக காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி பங்கீட்டில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது. தமிழகத்தை தொடர்ந்து, புதுச்சேரியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இழுபறியாக இருக்கிறது.  தற்போதைய நிலவரப்படி, காங்கிரஸ் 16, திமுக 12  தொகுதியில் போட்டியிட முடிவு எட்டப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம் கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதியை கொடுக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இன்றுக்குள் தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு, அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றுடன் வேட்பு மனு தாக்கல் நிறைவடைந்தாலும், வரும் 26ஆம் தேதி வரை  வேட்பு மனு திரும்ப பெறுவற்கான அவகாசம் உள்ளது. அதற்குள் எந்த தொகுதியில் யாருக்கு என உறுதியாகிவிட்டால், மற்ற வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனுவை   திரும்ப பெற திட்டமிட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

