வெளியானது திமுக அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர் பட்டியல் - யார் எங்கு போட்டி?

தமிழகத்தை தாண்டி புதுச்சேரியிலும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பரபரப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே உள்ளன. புதுச்சேரியில் மொத்தம் 30 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது; தேர்தல் முடிவுகள் மே 4ம் தேதி வெளியாக உள்ளன. தமிழகத்தில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், புதுச்சேரியிலும் இது மிக வேகமாக நடைபெற்று வந்தது. தற்போது இந்த தொகுதி பங்கீடுகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை வீழ்த்தும் முனைப்புடன் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக இணைந்து புதுச்சேரியில் களமிறங்க உள்ளன.
புதுச்சேரியில் யாருக்கு எத்தனை இடங்கள்?
புதுச்சேரியில் நீண்ட ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் கட்சியும், என்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சியும்தான் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் மற்றும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இணைந்து தங்களது கூட்டணியை உறுதி செய்துள்ளன. இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது யார் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. அதன்படி, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 16 தொகுதிகளும், திமுகவிற்கு 14 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளையும் இந்த இரண்டு கட்சிகள் மட்டுமே பிரித்துக்கொண்டுள்ளன. இந்த கூட்டணியில் உள்ள இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளுக்கு ஒரு இடம் கூட ஒதுக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த தொகுதி பங்கீட்டிற்கு முன்பே அதன் வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்புமனுக்களை தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.
திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு
தொகுதி பங்கீடு முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது திமுக சார்பில் யார் யாரெல்லாம் வேட்பாளர்கள் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. புதுச்சேரியில் திமுகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 14 தொகுதிகளில், 13 இடங்களில் திமுகவை சேர்ந்த வேட்பாளர்களும், ஒரு இடத்தில் கூட்டணி கட்சியான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த வேட்பாளரும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டியிட உள்ளனர்.
DMK has 8 winning candidates in Puducherry #PuducherryElection2026 pic.twitter.com/2VJ9CnTX3R
— niche (@NicheBrain) March 24, 2026
புதுச்சேரி 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் பட்டியல்
1. வில்லியனூர் - இரா.சிவா
2. மங்கலம் - எஸ்.எஸ்.ரங்கன்
3. திருபுவனை - பி.அங்காளன்
4. பாகூர் - ஆர்.ஆர். செந்தில்குமார்
5. முதலியாபேட்டை - லீ. சம்பத்
6. உப்பளம் - வி.அனிபால்கென்னடி
7. உருளையன்பேட்டை - எஸ்.கோபால்
8. நெல்லித்தோப்பு - வே.கார்த்திகேயன்
9. ராஜ்பவன் - விக்னேஷ் கண்ணன்
10. காலாப்பட்டு - ஏ. செந்தில் (எ) ரமேஷ்
11. கதிர்காமம் - ப.வடிவேலு
12. காரைக்கால் தெற்கு - ஏ.எம்.எச்.நாஜிம்
13. நிரவி டி.ஆர். பட்டினம் - எம். நாகதியாகராஜன்
கூட்டணி கட்சி
14. உழவர்கரை - விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி
தனித்து களமிறங்கும் விஜய்
தமிழகத்தை தாண்டிப் புதுச்சேரியிலும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த முறை போட்டியிட உள்ளது. மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளிலும் தவெக தனித்து போட்டியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. சமீபத்தில் தான், இந்த 30 தொகுதிகளுக்குமான தங்களது முழுமையான வேட்பாளர் பட்டியலைத் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது. ஆனால் கடைசி நிமிடத்தில் நேயம் மக்கள் கழகம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி வைப்பதாக அறிவித்தது. அதனை தொடர்ந்து அவர்களுக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி, என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி மற்றும் தனித்து களமிறங்கும் தவெக எனப் புதுச்சேரி அரசியல் களம் தற்போது மூன்று முனை போட்டியை சந்திக்க தயாராகியுள்ளது.
தலைமை நிலையச் செயலக அறிவிப்பு
புதுச்சேரி மாநிலச் சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி உடன்படிக்கை
அனைவருக்கும் வணக்கம்.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.…
