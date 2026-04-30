தமிழ்நாட்டை விடுங்க! புதுச்சேரியில் யார் ஆட்சி? கருத்து கணிப்புகள் இதோ!

தமிழகம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தலில் முடிவடைந்துள்ளது. இதனை அடுத்து நேற்று மாலை கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாக தொடங்கியது. இதில் தமிழகத்தில் வெளியான கருத்துக்கணிப்புகள் பல்வேறு குளறுபடிகளையும் ஏற்படுத்தி உள்ளன. ஒரு சில கணிப்புகள் திமுக ஆட்சிக்கு வரும் என்றும், ஒரு சில கணிப்புகள் அதிமுக ஆட்சிக்கு வரும் என்றும், ஒரு சில கணிப்புகள் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வரும் என்றும் மாறி மாறி தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் தமிழகத்தில் மீண்டும் யார் ஆட்சிக்கு வருவார்கள் என்ற குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. இந்த குழப்பம் தமிழகத்தை தாண்டி புதுச்சேரியிலும் ஏற்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கான சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 9ம் முதல் தேதி நடைபெற்றது. மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளில் வரலாறு காணாத வகையில் 91.23 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு பதிவானது.
இது புதுச்சேரி வரலாற்றிலேயே அதிகப்படியான வாக்கு பதிவு ஆகும். தேர்தல் முடிவுகள் மே நான்காம் தேதி வர உள்ள நிலையில் புதுச்சேரியிலும் பல்வேறு ஏஜென்சிகள் வெளியிட்ட கருத்து கணிப்பு விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தற்போது ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்க வாய்ப்புள்ளதாக கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. முதலமைச்சராக ரங்கசாமி மீண்டும் முதல்வராக பொறுப்பேற்க வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது.
பல்வேறு ஏஜென்சிகளின் கணிப்புகள்
ஆக்சிஸ் மை இந்தியா கருத்து கணிப்பின்படி, என்டிஏ 16 முதல் 20 இடங்கள் வரை கைப்பற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காங்கிரஸ்-திமுக இணைந்த இந்தியா கூட்டணி 6 முதல் 8 இடங்கள் வரை பெறலாம். தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2 முதல் 4 இடங்கள் வரை வெல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. வாக்கு சதவீத அடிப்படையில் என்டிஏ சுமார் 40 சதவீதமும், காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணி 30 சதவீதமும் பெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
பீப்பிள்ஸ் பல்ஸ் கணிப்பில் என்டிஏ 16-19 இடங்களை பிடிக்கும், இந்தியா கூட்டணி 10-12 இடங்கள், தவெக 0 இடங்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற கட்சிகள் 1-2 இடங்கள் வரை பெறலாம்.
ஜேவிசி டைம்ஸ் நவ் கணிப்பின்படி என்டிஏ 15-17 இடங்கள், இந்தியா கூட்டணி 11-13 இடங்கள், மற்றவர்கள் 1-3 இடங்கள் என்ற அளவில் உள்ளது.
என்டிடிவி கணிப்பு என்டிஏவுக்கு 19 இடங்களையும், இந்தியா கூட்டணிக்கு 8 இடங்களையும், மற்ற கட்சிகளுக்கு 3 இடங்களையும் ஒதுக்கியுள்ளது. இந்த கணிப்புகள் அனைத்தும் என்டிஏ ஆட்சியை தக்கவைக்கும் சாத்தியக்கூறை வலியுறுத்துகின்றன. என்றாலும், தவெகவின் வருகை இந்த தேர்தலை முக்கோண போட்டியாக மாற்றியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பங்கு
விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தை தாண்டி புதுச்சேரியிலும் இந்த முறை போட்டியிட்டது. அங்கு உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போட்டியிட்டது. இரண்டு இடங்களில் மட்டும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கியது. இளைஞர்களின் வாக்கு மற்றும் பெண்கள் வாக்கு அங்கும் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு கணிசமாக சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சில கணிப்புகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இரண்டு முதல் ஆறு இடங்களை மட்டுமே பெறலாம் என்று கூறப்பட்டாலும், தமிழகத்தைப் போன்ற அங்கும் தேர்தல் முடிவுகள் குழப்பமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
புதுச்சேரி அரசியலில் சிறப்பம்சங்கள்
புதுச்சேரியில் மொத்தமே 30 சட்டமன்ற தொகுதிகள் கொண்டதாக உள்ளது. இதனால் ஒரு சில தொகுதிகள் மொத்த வெற்றி வாய்ப்பையும் மாற்றக் கூடியதாக உள்ளது. மேலும் பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மீண்டும் வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் ரங்கசாமியின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு இந்த வெற்றிக்கு காரணமாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியும் ஒரு சில இடங்களில் கைப்பற்ற வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகையால் அங்கும் தொங்கு சட்டமன்றம் அமையுமா என்ற கேள்வியும் அரசியல் விமர்சகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 91% பதிவான வாக்குகள் மக்களின் அரசியல் ஆர்வம் அதிகரித்து இருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்த முறை பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் அதிக அளவில் வாக்களித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த வாக்குகள் எதிர்க்கட்சிக்கு சாதகமாக அமையுமா? அல்லது ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக அமையுமா என்ற விவாதங்களும் எழுந்து வருகிறது. இருப்பினும் மே நான்காம் தேதிக்கு பிறகு தான் உண்மையான முடிவுகள் தெரிய வரும். கருத்துக்கணிப்புகள் குறைந்த அளவிலான மக்களிடமே கேட்கப்படுவதால் அது சரியான முடிவை தருமா என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்து வருகிறது. ஒருவேளை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை தக்கவைத்தால் ரங்கசாமி மீண்டும் முதல்வராக பதவியேற்பார், இல்லை காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி அதிக இடங்களை பிடித்தால் அங்கு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படலாம். அல்லது ஒரு வேலை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூடுதலான இடங்களை வென்றால் அங்கும் பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலை இருக்கலாம். புதுச்சேரி அரசியல் எப்போதுமே எதிர்பாராத திருப்பங்களால் நிறைந்தது. மேலும் இந்த முறை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகை என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தப் போகிறது என்பதை மே நான்காம் தேதி பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு எக்ஸிட்போல் 2026: மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கப்போவது யார்? முழு விவரம் இங்கே
மேலும் படிக்க: மேற்கு வங்க தேர்தல் 2026: எக்ஸிட் போலில் யாருக்கு சாதகம்? மம்தா கோட்டையை தகர்க்குமா பாஜக?
