  • புதுச்சேரியில் மாறும் களம்.. விசிக தனித்து போட்டி... அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்ட திருமா!

புதுச்சேரியில் மாறும் களம்.. விசிக தனித்து போட்டி... அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்ட திருமா!

VCK Puducherry Assembly Election: புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 3 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட உள்ளதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார். உசுடு, நெட்டப்பாக்கம், உழவர்கரை தொகுதிகளில் விசிக தனித்து போட்டியிடுவதாக தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 24, 2026, 11:57 AM IST
  • விசிக தனித்து போட்டி
  • 3 தொகுதிகளில் போட்டி
  • என்ன காரணம்?

குரு பகவானின் &#039;டபுள் தமாக்கா&#039;: 5 மாதங்களுக்கு கஜகேசரி ராஜயோகம், 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்
camera icon8
Jupiter transit 2026
குரு பகவானின் 'டபுள் தமாக்கா': 5 மாதங்களுக்கு கஜகேசரி ராஜயோகம், 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்
2026 பெஸ்ட் கேமரா போன்கள்: ரூ.25,000 - ரூ.30,000 விலையில் எது பெஸ்ட்?
camera icon8
Best Camera Smartphones
2026 பெஸ்ட் கேமரா போன்கள்: ரூ.25,000 - ரூ.30,000 விலையில் எது பெஸ்ட்?
கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
camera icon7
Ketu
கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கம்-பேக் கொடுக்கும் அனுஷ்கா சர்மா! யார் படத்தில் நடிக்கிறார்?
camera icon7
Anushka Sharma
8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கம்-பேக் கொடுக்கும் அனுஷ்கா சர்மா! யார் படத்தில் நடிக்கிறார்?
புதுச்சேரியில் மாறும் களம்.. விசிக தனித்து போட்டி... அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்ட திருமா!

VCK Puducherry Assembly Election:  புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் நேற்றுடன் (மார்ச் 23) நிறைவு பெற்றது. புதுச்சேரியில் 30 தொகுதிகளில் உள்ளன. அந்த மாநிலத்தில் என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைமையில் கூட்டணி, காங்கிரஸ் தலைமையில் கூட்டணி போட்டியிடுகிறது. இதில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் 16 தொகுதிகளிலும், பாஜக 14 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவது முடிவு  செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் பிளவு 

தொகுதி பங்கீடு முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக கட்சிகள் தங்கள் வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்துவிட்டன. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருக்கும் நிலையில்,  புதுச்சேரியில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்படாமல் இழுபறியில் இருந்தது.  தொகுதி பங்கீடு முடிவு செய்யப்படவில்லை. திமுக, காங்கிரஸ் இரு கட்சிகளுக்கு இடையே பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது.

வேட்புமனு தாக்கல் முடிவடைந்த நிலையில், இரு கட்சிகளும் அதிக தொகுதிகளுக்கு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். மனு தாக்கள் பரிசீலனை இன்று (மார்ச் 25) நடக்கிறது.  நாளை (மார்ச் 25)  மனுக்கள் வாபஸ் பெறப்பட்டு, இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.  இந்த நிலையில், புதுச்சேரியில் தனித்து போட்டியிடுவதாக விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து திருமாவளவன் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 3 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட உள்ளதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார்.

விசிக தனித்து போட்டி

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி கடந்த பல ஆண்டுகளாக அங்கம் வகித்து சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களை சந்தித்து வருகிறது. 2001ஆம் ஆண்டு இரண்டு தொகுதிகளில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் போட்டியிட்டோம். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் உழவர்கரை பொதுத் தொகுதியை மட்டுமே காங்கிரஸ் ஒதுக்கியது. கூட்டணிக்கு நெருக்கடி வரக்கூடாது என்ற வகையில் அப்போது அதனை ஏற்றுக்கொண்டு போட்டியிட்டோம்.

ஆனால், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கவில்லை. எனினும், சுமார் 6 ஆயிரம் வாக்குகளுக்கு மேலாக பெற்றோம். தற்போது நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி 3 தொகுதிகளைக் கோரியிருந்தது. நீண்ட இழுபறிக்குப் பின்னர் வேட்புமனுத் தாக்கல் முடிந்த பிறகே காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் திமுகவுக்கும் இடையிலான தொகுதி எண்ணிக்கை முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கூட்டணியில் அதிக இடங்களில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் கட்சி மற்ற கூட்டணிக் கட்சிகளுக்குத் தொகுதிகளை ஒதுக்க முன் வரவில்லை.

3 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டி

திமுக தரப்பிலிருந்து ஒரு தொகுதியை விசிக'வுக்கு ஒதுக்க முன்வந்துள்ளது. இருந்த போதிலும் வேட்பு மனு தாக்கல் முடிந்த பிறகும் கூட அது எந்தத் தொகுதி என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை.  விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, சிபிஐ வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ள தொகுதிகள் அனைத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சியும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளது. விசிக'வுக்கு இதுவரை எந்தத் தொகுதி என்பதே தெரியாத நிலையில் எமது கட்சி நிர்வாகிகள் தேவையற்ற மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். 

எனவே, விசிக சார்பில் தற்போது வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்துள்ள ஊசுடு, நெட்டப்பாக்கம் மற்றும் உழவர்கரை ஆகிய மூன்று தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளோம். நாங்கள் போட்டியிடாத மற்ற தொகுதிகளில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கப்படும்  என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். விசிக தனித்து போட்டியிடும் நிலையில், வாக்கு சதவீதம் பயங்கரமாக பிரியும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். திமுக, என்.ஆர்.காங்கிரஸ் ஓட்டுகளை பிரிக்கலாம். இதனால், புதுச்சேரியில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி, என்ஆர் காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில், காங்கிரஸ் 14 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 6 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. அதேவேளையில், அதன் கூட்டணிக் கட்சியான திமுக 13 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. மேலும், விசிக ஒரு தொகுதியில் போட்டியில்,அந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது. உழவர்கரை தொகுதியில் விசிக சார்பில் அங்காளன் போட்டியிட்டு சுமார் 6,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

இந்த நிலையில், திமுக  கூட்டணி மீது அப்செட்டில் இருக்கும் விசிக, தனித்து போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், யாருக்கு சாதகம் பாதகம் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். இதற்கிடையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்,  நேற்று தான் புதுச்சேரியில் போட்டியிடும் 30 வேட்பாளர்களை அறிவித்தார்.  இந்த வேட்பாளர்கள் பட்டியிலில் முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் இருந்தனர் குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: விஜய் தவெக கூட்டணியில் இணைந்த புதிய கட்சி! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க: 30 வேட்பாளர்களை அறிவித்த விஜய்.. லிஸ்டில் மாஜி எம்எல்ஏக்கள்... புதுச்சேரி களநிலவரம் இதோ!

மேலும் படிக்க:  Election 2026: யார் அந்த 14 பேர்? பாஜக வேட்பாளர்கள் யார்? இறுதி செய்யும் டெல்லி!

