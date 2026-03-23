விஜய் தவெக கூட்டணியில் இணைந்த புதிய கட்சி! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக தேர்தல் வேலைகளை செய்து வருகின்றன. குறிப்பாக, அடுத்த ஒரு மாத காலம் அரசியல் களம் அனல் பறக்கும் பிரச்சாரங்களால் அதிர உள்ளது. தமிழகத்தை தாண்டிப் புதுச்சேரியிலும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதியும், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9ம் தேதியும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனால் திமுக, அதிமுக, பாஜக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போன்ற கட்சிகள் தற்போது புதுச்சேரியை மையம்கொண்டு தீவிர பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி!
குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் யாருடனும் கூட்டணி இல்லை என்று அறிவித்திருந்த நிலையில், புதுச்சேரியிலும் தனித்து போட்டியிடுவதாக அறிவித்திருந்தது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் நேற்று வெளியானது. இதில் சில முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.-க்களும், தவெக நிர்வாகிகளும் இடம் பெற்றிருந்தனர். இவர்கள் அனைவரையும் தவெக தலைவர் விஜய் நேரடியாக சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகே வேட்பாளர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர் என்றும் கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், கடைசி நிமிடத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் ஒரு புதிய கட்சி கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தலைமை நிலையச் செயலக அறிவிப்பு
புதுச்சேரி மாநிலச் சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி உடன்படிக்கை
அனைவருக்கும் வணக்கம்.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.…
— TVK Party HQ (@TVKPartyHQ) March 23, 2026
கூட்டணியில் இணைந்த நேயம் மக்கள் கழகம்
புதுச்சேரியில் உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தவெக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. புதுச்சேரியில் உள்ள நேயம் மக்கள் கழகம் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கடைசி நிமிடத்தில் கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. அந்த கட்சிக்கு இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒதுக்கியுள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தவெக பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த் வெளியிட்டுள்ளார்.
"தலைமை நிலையச் செயலக அறிவிப்பு. புதுச்சேரி மாநிலச் சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி உடன்படிக்கை. அனைவருக்கும் வணக்கம். புதுச்சேரி மாநிலத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சியைக் கருத்தில் கொண்டு, "நேயம் மக்கள் கழகம்" நிறுவனத் தலைவர் திரு. G.நேரு (எ) குப்புசாமி MLA அவர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் இணைந்து பணியாற்ற விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். அதன் அடிப்படையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் "உருளையன்பேட்டை" மற்றும் "தட்டாஞ்சாவடி" ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகள், கூட்டணியில் சேர்ந்துள்ள நேயம் மக்கள் கழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை வெற்றித் தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதலோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்" என்று என். ஆனந்த் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் தவெக வேட்பாளர்கள் யார்?
புதுச்சேரியில் வாக்குப்பதிவு முடிந்தவுடன், தமிழகம் முழுவதும் தவெக தலைவர் விஜய் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 234 தொகுதிகளிலும் யாரெல்லாம் வேட்பாளர்கள் என்பதை விஜய் இறுதி செய்து வருவதாகவும், விரைவில் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த வாரம் முதல் கட்டமாக 50 வேட்பாளர்கள் பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் விஜய்யை நேர்காணலில் சந்தித்தனர். அதனை தொடர்ந்து அடுத்தகட்டமாக மேலும் 100 வேட்பாளர்களை தலைமை அலுவலகத்தில் விஜய் சந்திக்க உள்ளார் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன.
விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டி?
இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் எந்தத் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் உள்ள பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் விஜய் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. சென்னையில் தவெக-விற்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பதால், விஜய் சென்னையில் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனினும், கடைசி நிமிடத்தில் இந்த முடிவு மாறலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மற்ற கட்சிகளும் தீவிரம்
தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. புதுச்சேரியிலும் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்கிறது; ஆனாலும், அங்குத் தொகுதிப் பங்கீடு இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அனைத்துக் கட்சிகளும் தங்களின் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடுவதில் தீவிரம் காட்டி வருவதால், தேர்தல் களம் தற்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
