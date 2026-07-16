/இலங்கைக்கு கடத்த திட்டமா? ரூ.6 கோடி மதிப்பிலான போலி மருந்துகள் பறிமுதல் -பின்னணியில் யார்?

புதுச்சேரி க்ரைம்: புதுச்சேரி அருகே செயல்பட்டு வந்த போலி மருந்து உற்பத்தி தொழிற்சாலை ஒன்று அதிகாரிகளின் சோதனையில் சிக்கியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையில் ரூ.6 கோடி மதிப்பிலான போலி மருந்துகள், மருந்து தயாரிப்பு மூலப்பொருட்கள் மற்றும் லட்சக்கணக்கான மருந்து அட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. தொழிற்சாலை உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் மருந்துத் துறையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையைச் சேர்ந்த மருந்து விற்பனையாளர் ராஜ்குமார் நிறுவனத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி போலி மருந்துகள் தயாரிக்கப்பட்டு இலங்கைக்கு கடத்த முயற்சி செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியது. இதையடுத்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அந்த மருந்துகள் புதுச்சேரி குருமாம்பேட்டில் உள்ள மெடினோக் ஹெல்த் கேர் (Medinoc Health Care) தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து மேட்டுப்பாளையம் காவல்துறையினர் தொழிற்சாலையில் திடீர் சோதனை நடத்தினர். அப்போது சுமார் ரூ.3 லட்சம் மதிப்பிலான போலி மருந்துகள் கைப்பற்றப்பட்டன. மேலும் தொழிற்சாலை உரிமையாளர் பிரபாகரன் கைது செய்யப்பட்டதுடன், தொழிற்சாலைக்கும் அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.
விசாரணை தொடர்ந்தபோது, இந்த தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான குடோன் தமிழகத்தின் பூத்துறையில் செயல்பட்டு வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஆரோவில் காவல்துறையினர் இணைந்து அங்கு சோதனை நடத்தினர்.
அந்த சோதனையில், ஒன்றரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான மருந்து அட்டைகள், 37 வகையான மாத்திரைகள், பெருமளவிலான மருந்து தயாரிப்பு மூலப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அதிகாரிகள் கைப்பற்றிய மருந்துகள் மற்றும் மூலப்பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ.6 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த போலி மருந்து வலையமைப்பின் பின்னணியில் மேலும் யார் யார் உள்ளனர் என்பது குறித்து அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
போலி மருந்துகள் உயிருக்கு ஆபத்தானவை என்பதால், பொதுமக்கள் உரிமம் பெற்ற மருந்தகங்களில் மட்டுமே மருந்துகளை வாங்க வேண்டும் என்றும், சந்தேகத்திற்கிடமான மருந்துகள் குறித்து உடனடியாக அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அரசியல் கட்சிகளும் கேள்வி எழுப்பத் தொடங்கியுள்ளன. புதுச்சேரியில் ஏற்கனவே போலி மருந்து உற்பத்தி தொடர்பாக சர்ச்சைகள் எழுந்த நிலையில், மீண்டும் இதுபோன்ற சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருப்பது சுகாதாரத் துறையின் கண்காணிப்பு குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போலி மருந்துகள் தொடர்பான இந்த விவகாரம் பொதுமக்களின் உயிர் பாதுகாப்புடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. எனவே இதில் தொடர்புடைய அனைவரையும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவதுடன், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் கடுமையான கண்காணிப்பு மற்றும் நடவடிக்கைகள் அவசியம் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றன.