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இலங்கைக்கு கடத்த திட்டமா? ரூ.6 கோடி மதிப்பிலான போலி மருந்துகள் பறிமுதல் -பின்னணியில் யார்?

Puducherry Crime News: புதுச்சேரி குருமாம்பேட்டில் செயல்பட்டு வந்த போலி மருந்து உற்பத்தி தொழிற்சாலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தொழிற்சாலை உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டதுடன், தமிழகத்திலும் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ரூ.6 கோடி மதிப்பிலான போலி மருந்துகள் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்கில் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 16, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:02 PM IST
இலங்கைக்கு கடத்த திட்டமா? ரூ.6 கோடி மதிப்பிலான போலி மருந்துகள் பறிமுதல் -பின்னணியில் யார்?
Image Credit: AI Generated | ₹6 Crore Worth Fake Medicines Seized in Puducherry; Factory Owner ArrestedSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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