Election 2026: யார் அந்த 14 பேர்? பாஜக வேட்பாளர்கள் யார்? இறுதி செய்யும் டெல்லி!

புதுச்சேரியில் திங்கட்கிழமை முதல் வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், பாஜக தங்களது வேட்பாளர்களை இறுதி செய்து வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 17, 2026, 09:16 AM IST
  • யார் அந்த 14 பேர்?
  • புதுச்சேரியில் மெகா பிளான்.
  • டெல்லி விரைகிறார்கள் தலைவர்கள்!

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் தேதிகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதில் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே நான்காம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதால் புதுச்சேரியில் தேர்தல் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. நேற்று முதல் வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ளது. இந்த முறை தமிழக வெற்றிக் கழகமும் புதுச்சேரியில் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளது. மேலும் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருக்கும் என்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளும் தங்களது வேட்பாளர்களை இறுதி செய்யும் வேலையில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர். புதுச்சேரியில் பாஜக சார்பில் யார் யார் போட்டியிட உள்ளனர் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது. புதுச்சேரி பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்வதற்காக முக்கிய தலைவர்கள் டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. புதுச்சேரி மாநில பாஜக தலைவர் ஆன வி.பி. ராமலிங்கம் இது குறித்து பல்வேறு தகவல்களையும் தெரிவித்துள்ளார். 

வேட்பாளர்கள் தேர்வில் தீவிரம்! 

புதுச்சேரியில் திங்கட்கிழமை முதல் வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், பாஜக தங்களது வேட்பாளர்களை இறுதி செய்து வருகிறது. "தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே இருப்பதால் வேட்பாளர்களை இறுதி செய்யும் வேலைகளில் பாஜக தலைமை இறங்கி உள்ளது. தேசிய தலைமை அழைப்பின் பேரில், புதுச்சேரியில் உள்ள பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்கள் டெல்லி செல்ல இருக்கிறோம். அங்குள்ள உயர் மட்ட குழுவுடன் தீவிர ஆலோசனைக்கு பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்படுவார்கள்" என்று வி.பி. ராமலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார். 

மூன்று வேட்பாளர்கள் தேர்வு!

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தை பொருத்தவரை மொத்தம் அங்கு 30 தொகுதியில் உள்ளன. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜகவிற்கு 14 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து பேசிய விபி ராமலிங்கம், "பாஜக கூட்டணியில் இந்த 14 தொகுதிகளுக்கு ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் மூன்று வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த பட்டியலை டெல்லிக்கு அனுப்பி உள்ளோம். அங்கு தகுதியான மற்றும் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ள ஒரு வேட்பாளரை தலைமை தேர்வு செய்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும்" என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இது மட்டுமின்றி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி உள்ள மற்ற சிறிய கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்றும், இலட்சிய ஜனநாயக கட்சி இந்த கூட்டணியில் இருக்குமா என்பதையும் தலைமை தான் முடிவு செய்யும் என்றும் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார். 

புதுச்சேரியில் மெகா திட்டம்!

புதுச்சேரி மாநில பாஜக பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான மன்சுக் மாண்டவியா புதுச்சேரிக்கு வரவுள்ளார் என்றும், அவர் அங்குள்ள கள நிலவரம் மற்றும் வெற்றி வாய்ப்பை எப்படி உறுதி செய்வது என்பதை பற்றியும் ஆலோசனையில் ஈடுபட உள்ளார். புதுச்சேரி முழுவதும் பிரச்சாரத் திட்டங்களையும் பாஜக வகுத்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. "வேட்பு மனு தாக்கல் முடிந்த பிறகு மக்களை சந்தித்து பிரச்சாரம் செய்வதற்கு இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே அவகாசம் உள்ளது. எனவே அதற்குள் புதுச்சேரியில் பிரம்மாண்டமாக ரோடு ஷோ நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளோம். இந்த பேரணியில் பிரதமர், உள்துறை அமைச்சர், பாஜக தலைவர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். இதற்கான தேதிகளும் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்" என்றும் வி.பி இராமலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார். 

புதுச்சேரிக்கான தேர்தல் அறிக்கை 

தமிழகத்தில் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜக இன்னும் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடவில்லை. இருப்பினும் அதிமுக சார்பில் ஒரு சில தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் புதுச்சேரிக்காண தேர்தல் வாக்குறுதிகளை பாஜக தலைமை தயார் செய்து வருவதாகவும், அடுத்த சில நாட்களில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. புதுச்சேரியில் தங்களது ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொள்ள பாஜக அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கிடையில் லட்சிய ஜனநாயக கட்சியை கூட்டணியில் சேர்க்கக்கூடாது என்ற குழப்பமும் நிலவி வருகிறது. மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து, லட்சிய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் ஜோஸ் சார்லஸ் கூட்டணியை உறுதி செய்து இருந்தார். இருப்பினும் தற்போது இந்த கூட்டணியில் குழப்பங்கள் நீடித்து வருகின்றன. அமித்ஷா இது குறித்த முக்கிய முடிவு எடுப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

தமிழக பாஜக வேட்பாளர்கள் யார்?

தமிழகத்தில் இன்னும் பாஜக சார்பில் யார் யார் போட்டியிட உள்ளனர் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாக வில்லை. இன்னும் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்ற முடிவுகளும் எட்டப்படவில்லை. பாஜக மற்றும் அதிமுக உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இணையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாகவும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அதிமுக மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்க பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகிறது. பாஜகவும் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்து வருகிறது. இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் இந்த கூட்டணி தொடர்பான முடிவு வெளியிடப்படும் என்றும், தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை முடிவு செய்யப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதிமுக குறைந்தது 150 தொகுதிகளில் போட்டியிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

