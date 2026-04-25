  • இளைஞர்களின் ஆதரவு தவெகவிற்குதான்! முன்னாள் முதல்வர் சொன்ன முக்கியமான பாய்ண்ட்..

இளைஞர்களின் ஆதரவு தவெகவிற்குதான்! முன்னாள் முதல்வர் சொன்ன முக்கியமான பாய்ண்ட்..

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வினோதமான தேர்தல், இளைய சமுதாயத்தினரின் ஆதரவு தமிழக வெற்றி கழகம் பக்கம் இருக்கிறது என்று புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி பேட்டியளித்துள்ளார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 25, 2026, 04:46 PM IST
அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..
புதன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் 30 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு வேலையில் சிக்கல்கள் வரலாம்! கவனமாக இருங்கள்!
இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 24 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
புதாதித்ய ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு மே முதல் கோடீஸ்வர யோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி
இளைஞர்களின் ஆதரவு தவெகவிற்குதான்! முன்னாள் முதல்வர் சொன்ன முக்கியமான பாய்ண்ட்..

மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொண்ட புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

இந்தியா கூட்டணிக்குதான் வெற்றி!

புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக இன்று வருகை புரிந்து கோவிலில் சுவாமி மற்றும் அம்மன் சன்னதியில் சாமி தரிசனம் செய்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், “திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சிறப்பான ஆட்சியை ஐந்து ஆண்டுகாலம் இந்த நமது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிறது. நல்ல திட்டங்களை நிறைவேற்றி இருக்கிறது. மகளிருக்கான திட்டங்கள், இளைஞர்களுக்கான திட்டங்கள், விவசாயிகளுக்கான திட்டங்கள், தொழிலாளர்களுக்கான திட்டங்கள் நிறைவேற்றுவது மட்டுமல்லாமல் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறது. நிறைய தொழிற்சாலைகளைக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு வளர்ச்சியிலே முதன்மை மாநிலமாக இருக்கிற நிலையை, இந்த இந்தியா கூட்டணியிலே, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துடைய தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையிலே, தமிழ்நாட்டிலே வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே, இந்தியா கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும்” என்றார். 

இளைஞர்கள் தவெகவின் பக்கம்:

தொடர்ந்து, “நிறைய கணிப்புகள் வருகின்றன. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரைக்கும், விஜய் அவர்களுடைய கட்சி நிறைய ஓட்டு பிரிப்பார்கள் அப்படின்ற கணக்கு உள்ளது. இது கூர்ந்துப்பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏனென்றால், இளைய சமுதாயம் ஒரு சிலர் அந்தப் பக்கம் திரும்பி இருக்காங்க. அதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அப்படி இருந்தாலும் கூட, இந்தியா கூட்டணிக்கு பாதிப்பு இருக்காது. வாக்கு சதவீதம் அதிகரிச்சு இருக்கு, விஜய் வந்து இப்பதான் களத்துல இறங்கி இருக்கிறார்.  திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கும் கட்டமைப்பு இருக்கு. ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பூத்துல இருந்தும், ஒவ்வொரு கிராமத்தில இருந்தும், ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தொகுதியில இருந்தும் அவங்களுக்கு கட்டமைப்பு இருக்கு. ஆனா, இவங்களுக்கு அந்த கட்டமைப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. அதனால வந்து அவர்கள் வெற்றி பெறுவது என்பது உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது” என்றும் கூறினார்.

இந்தியா கூட்டணி..

”இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. இதனை வந்து கண்டிப்பா நிறைய ஊடகங்கள் கணித்துக் கூறி இருக்கின்றன. ஆனா அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைப் பொருத்தவரைக்கும்,  பாரதிய ஜனதாவுடன் சேர்ந்ததுனாலதான் தோல்வி .  தனியாக நின்றிருந்தாலே சில தொகுதிகள் அதிகமாக வந்து பெற்றுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாரதிய ஜனதாவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இதே நிலைதான் புதுச்சேரியில. புதுச்சேரியில, ஐந்து ஆண்டுகாலம் பாரதிய ஜனதா கூட்டணியோட சேர்ந்து என்.ஆர்.கட்சி ஆட்சி புரிஞ்சாங்க. ஒரு மிக மோசமான ஆட்சி, மக்கள் விரோத ஆட்சி. அது மட்டும் இல்ல, ஊழல் நிறைந்த ஆட்சி, புதுச்சேரியில நடந்திருக்கு. இதுனால வந்து பாதிக்கப்பட்ட புதுச்சேரி மாநில மக்கள் அதை உணர்ந்து இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்றக் கூட்டணி சில சலசலப்பு வந்துச்சு ஆனால்  அது சரி ஆயிடுச்சு” என்றும் தெரிவித்தார்.

”எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல அதே போல அவங்க கூட்டணியில இருந்தது. பாரதிய ஜனதாவும், என்.ஆர். கட்சிக்கும் அதுலயும் சில சில பேர் இருந்தது. இந்தத் தேர்தல் வந்து ஒரு வினோதமான தேர்தல். யாரும் கணிக்க முடியாத ஒரு தேர்தல். ஆனால், தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரைக்கும், இந்தியா கூட்டணி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர், தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில கண்டிப்பா ஆட்சி அமைக்கும் தமிழ்நாட்டுல. புதுச்சேரி மாநிலத்துல இந்தியா கூட்டணி காங்கிரஸ் தலைமையில ஆட்சி அமைக்கும்” என்று தீர்க்கமாக கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஆத்மி எம்பிக்கள்  பாஜக வில் சேர்ந்து இருக்காங்க?  பாஜகவினுடைய வேலையே, நேரடியாகத் தேர்தல் நின்று வெற்றி பெறுவது கிடையாது. பல மாநிலங்களை குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துல, உத்தவ் தாக்கரே அவர்களுடைய ஆட்சியை கவிழ்த்தது, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கி. அதேபோல, பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்திய பிரதேசத்துல காங்கிரஸ் ஆட்சியை கலைச்சது, சட்டமன்ற உறுப்பினர் விலைக்கு வாங்கி. இப்படி சட்டமன்ற உறுப்பினர் விலைக்கு வாங்கி தான் அவங்க வந்து ஆட்சி அமைச்சுக்கிறாங்களே தவிர, பாரதிய ஜனதா கட்சி நேரடி தேர்தல்ல வெற்றி பெறறது கிடையாது” என்றார்.

காங்கிரஸ் தலமையில் ஆட்சி!

”பாரதிய ஜனதா கட்சியோட பொதுச் செயலாளர் யாரெண்டால்  வருமான வரித்துறை, அமலாக்கப் பிரிவு துறை, சிபிஐ. இவங்கள வச்சு மிரட்ட வேண்டியது. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை, அமைச்சர்களை மிரட்டி அந்த கட்சியில சேர்க்க வேண்டியது. இதுதான் வந்து பாரதிய ஜனதாவுடைய கைவந்த கலை.  இது ரொம்ப காலம் நீடிக்காது. பாரதிய ஜனதாவுக்கு அழிவு காலம் வரும். இவர்கள் எந்த வேலையைச் செய்றாங்களோ, அதை மாற்று ஆட்சி வந்தா, இதைவிட அவங்களுக்கு மோசமா செய்வாங்க. , முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும். காலம் வரும் மாற்றம் ஏற்படும். நாட்டுல வந்து கண்டிப்பா தலைவர் ராகுல் காந்தி பிரதமரா வருவாரு. காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைமையில் மத்தியில் ஆட்சி அமையும்” என்று கூறினார்.

