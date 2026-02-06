English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Puducherry
  • இனி குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,500.. திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்!

இனி குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,500.. திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்!

Puducherry Monthly Financial Assistance Scheme: புதுச்சேரி மாநிலத்தில் குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூ. 1000 வழங்கி வந்த நிலையில், தற்போது அதனை உயர்த்தி ரூ. 2,500 வழங்கும் திட்டத்தை அம்மாநில முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தொடங்கி வைத்தார்.     

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:38 PM IST
  • குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூ. 2,500
  • புதுச்சேரி அரசு தொடங்கி வைப்பு
  • முழு விவரம்

இனி குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,500.. திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்!

ஒவ்வொரு மாநில அரசும் பெண்களுக்கென பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. தமிழகத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் பெண்களுக்கு மாதம்தோறும் ரூ. 1000, அவர்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம் என திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், முதல்வர் என். ரங்கசாமி தலைமையிலான புதுச்சேரி அரசும் பெண்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,500

இந்த நிலையில், நேற்று (பிப்ரவரி 06) முதலமைச்சர் ரங்கசாமி குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,500 வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளார். இந்த திட்டத்தில் அம்மாநிலத்தில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள சிறப்பு நிற குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்ப தலைவிகள் பயன்பெறுவர். முன்னதாக ரூ. 1000 ஆக வழங்கப்பட்ட இந்த நிதி தற்போது ரூ. 2,500 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

ரூ. 1,500 உயர்வு 

குடும்ப தலைவிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்கும் திட்டம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் தொடங்கப்பட்டது. அப்போது சுமார் 13 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு மாதம் ரூ. 1000 அளித்து தொடங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது கிட்டத்தட்ட 70 ஆயிரம் குடும்ப தலைவிகள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். முதலில், ரூ. 1000 வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது ரூ. 1500 அதிகமாக்கி ரூ.  2,500 வழங்கப்பட்ட உள்ளது. இதற்க்காக புதுச்சேரி அரசு ரூ. 17.5 கோடி செலவு செய்கிறது. 

இத்திட்டம் தொடர்பான நிகழ்ச்சி நேற்று (பிப்ரவரி 05) வில்லியனூர் அருகே உள்ள திருக்காஞ்சியில் நடைபெற்றது. அங்கு இத்தொடத்தை தொடங்கி வைத்த புதுச்சேரி மாநில முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி, இனி மாதம்தோறும் 10ஆம் தேதி இந்த உயர்த்தப்பட்ட நிதியுதவி கிடைக்கும் என அறிவித்தார். 

முதியோர் ஓய்வூதியமும் உயர்வு 

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் முதியோர் ஓய்வூதிய தொகையாக ரூ. 2500 வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், அதனை ரூ. 500 உயர்த்தி மாதம் ரூ. 3,000 ஆக வழங்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் 60-79 வயதுடைய முதியோர்கள் பயனடைவர். (55-59 வயதுடையோருக்கு ரூ. 2,000). இந்த திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 2 லட்சம் பேர் பயனடைகின்றனர். இத்திட்டத்திற்காக இதுவரை ரூ. 546.36 கோடி செலவிட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 660 கோடி செலவிடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

