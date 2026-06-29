/புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் அதிரடி உத்தரவு!

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் நீண்ட காலமாக நிலவி வரும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை சரிசெய்யும் நோக்கில் துணை நிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் முக்கியமான மற்றும் அதிரடியான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். புதுச்சேரி பள்ளிகளில் கற்பித்தல் பணியை விட்டு அமைச்சர்களின் அலுவலகங்கள், பிற அரசுத் துறைகள் மற்றும் நிர்வாகப் பொறுப்புகளில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் உடனடியாக மீண்டும் பள்ளிகளுக்குத் திரும்பப் பணியமர்த்த அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த நடவடிக்கை, அரசுப் பள்ளிகளில் கல்வித் தரத்தை மேம்படுத்தும் முயற்சியாகக் கருதப்படுகிறது. கல்வி வட்டாரங்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் இந்த முடிவை வரவேற்றுள்ள நிலையில், பல ஆண்டுகளாக அலுவலகப் பணிகளில் இருந்த ஆசிரியர்கள் மத்தியில் இந்த உத்தரவு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அரசு சார்பில் ஆரம்பப் பள்ளிகள், நடுநிலைப் பள்ளிகள், உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் என மொத்தம் 456 அரசு பள்ளிகளில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.
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விவரம்
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எண்ணிக்கை
|மொத்த அரசுப்பள்ளிகள்
|456
|மாணவர்கள்
|70,000+
|அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொத்த பணியிடங்கள்
|6,766
ஓய்வு, பதவி உயர்வு, இடமாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தற்போது ஆசிரியர் பணியிடங்களில் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை காலியாக உள்ளதாக கல்வித்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அரசுப் பள்ளிகளின் நிர்வாகம் மற்றும் கற்பித்தல் பணிகளுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள பணியிடங்களின் விரிவான புள்ளிவிவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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வரிசை எண்
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பணியின் பெயர்
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள்
|1.
|ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர்கள்
|2,457
|2.
|பயிற்சி பெற்ற பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்
|2,215
|3.
|விரிவுரையாளர்கள்
|588
|4.
|பாலசேவிகா
|245
|5.
|நடத்துநர்கள் (Conductors)
|233
|6.
|உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்
|199
|7.
|தலைமை ஆசிரியர் நிலை
|2,184
|8.
|ஆரம்பப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள்
|185
|9.
|பள்ளி நூலகர்கள்
|122
|10.
|தலைமை ஆசிரியர் நிலை
|1,73
|11.
|பாலபவன் பயிற்றுநர்கள்
|51
|12.
|துணை முதல்வர்கள்
|48
|13.
|விரிவுரையாளர்கள் (உடற்கல்வி)
|45
|14.
|முதல்வர்கள் (Principals)
|35
|15.
|பயிற்றுநர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்
|64
|மொத்தம்
|அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒட்டுமொத்த பணியிடங்கள்
|6,766
ஓய்வு, பதவி உயர்வு, இடமாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தற்போது ஆசிரியர் பணியிடங்களில் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை காலியாக உள்ளதாக கல்வித்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் விளைவாக,
போன்ற பிரச்சினைகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
கல்வித்துறையில் பணியாற்ற வேண்டிய சில ஆசிரியர்கள்,
போன்ற நிர்வாகப் பொறுப்புகளில் நீண்ட காலமாக பணியாற்றி வந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை மேலும் மோசமடைந்துள்ளதாக கல்வியாளர்கள் குற்றம்சாட்டி வந்தனர்.
சமீபத்தில் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நமச்சிவாயம், தவளக்குப்பம் அரசு கல்லூரியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஒருவரை தனது தனிச் செயலாளராக நியமிக்க அனுமதி கோரி ஆளுநருக்கு கோப்பு அனுப்பியிருந்தார்.
அந்த கோப்பை ஆய்வு செய்த ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன்,
இந்த சம்பவமே பின்னர் ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் பள்ளிகளுக்கு திரும்ப அழைக்கும் நடவடிக்கைக்கு காரணமாக அமைந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, அரசுச் செயலாளர்களுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனையில் ஆளுநர் வழங்கிய முக்கிய உத்தரவுகள்.
அமைச்சர்கள் மற்றும் பிற அரசுத் துறைகளில் பணிபுரியும் அனைத்து ஆசிரியர்களையும் மீண்டும் பள்ளிகளில் பணியமர்த்த வேண்டும்.
அரசுத் துறைகளில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களை கட்டாயமாக இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும்.
ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை குறைக்கும் வகையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பும் நடவடிக்கைகளையும் விரைவுபடுத்த அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பல ஆண்டுகளாக அரசுப் பள்ளிகளில் நிலவி வந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறைக்கு இந்த உத்தரவு ஒரு முக்கிய தீர்வாக அமையும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதேநேரம் ஆளுநரின் இந்த அதிரடி உத்தரவால், பள்ளிகளுக்குச் செல்லாமல் இதர எல்.டி.சி., யு.டி.சி. மற்றும் அமைச்சர்களின் அலுவலகப் பணிகளில் சுகம் கண்டு வந்த ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.