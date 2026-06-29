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புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் அதிரடி உத்தரவு!

புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளிகளில் 70 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி பயிலும் நிலையில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை அதிகரித்துள்ளது. இதனால் அமைச்சர்கள் அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற துறைகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் உடனடியாக மீண்டும் பள்ளிகளுக்கு அனுப்ப ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 29, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:16 PM IST
புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் அதிரடி உத்தரவு!
Image Credit: AI Generated | Puducherry Governor KailashnathanSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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