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புதுச்சேரிக்கு நாளை அரசு விடுமுறை! மொஹரம் பண்டிகைக்காக முக்கிய அறிவிப்பு

Puducherry Muharram Holiday 2026: மொஹரம் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையில், விடுமுறைக்குப் பதிலாக ஜூலை 4 வேலை நாளாக கடைபிடிக்கப்படும் என நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 25, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:34 PM IST
புதுச்சேரிக்கு நாளை அரசு விடுமுறை! மொஹரம் பண்டிகைக்காக முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: AI Generated | Puducherry Declares Holiday for Muharram. July 4 to be Working DaySource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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