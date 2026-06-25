/புதுச்சேரிக்கு நாளை அரசு விடுமுறை! மொஹரம் பண்டிகைக்காக முக்கிய அறிவிப்பு

புதுச்சேரி மாநில அரசு, இஸ்லாமியர்களின் முக்கியமான மத நிகழ்வான மொஹரம் (Muharram) பண்டிகையை முன்னிட்டு நாளை அரசு விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. இந்த விடுமுறை புதுச்சேரி மட்டுமல்லாமல், யூனியன் பிரதேசத்தின் கீழ் உள்ள காரைக்கால், மாஹி மற்றும் ஏனாம் பகுதிகளுக்கும் பொருந்தும் என அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மொஹரம் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு அலுவலகங்கள், அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசு சார்ந்த சேவைகள் நாளை செயல்படாது. அதேநேரம் அத்தியாவசிய சேவைகள் வழக்கம்போல இயங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில் ஜூலை 4 ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அரசு பணிகளில் ஏற்படக்கூடிய தாமதங்களை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மொஹரம் என்பது இஸ்லாமிய ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியின் முதல் மாதமாகும். இந்த மாதத்தின் 10-ஆம் நாள் ஆஷூரா (Ashura) என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில், நபிகள் நாயகம் முஹம்மதின் பேரனான இமாம் ஹுசைன் கர்பலா போரில் வீரமரணம் அடைந்ததை நினைவுகூர்ந்து உலகம் முழுவதும் முஸ்லிம்கள் அஞ்சலி செலுத்துகின்றனர்.
மொஹரம் ஒரு கொண்டாட்ட பண்டிகையாக இல்லாமல், தியாகம், நீதி மற்றும் மனிதநேயத்தின் அடையாளமாக கடைப்பிடிக்கப்படும் முக்கியமான மத நிகழ்வாகும்.
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விவரம்
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தகவல்
|விடுமுறை காரணம்
|மொஹரம் பண்டிகை
|விடுமுறை தேதி
|நாளை (ஜூன் 26)
|விடுமுறை பொருந்தும் பகுதிகள்
|புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹி, ஏனாம்
|அரசு அலுவலகங்கள்
|மூடப்படும்
|கல்வி நிறுவனங்கள்
|விடுமுறை
|விடுமுறை ஈடு செய்யும் வேலை நாள்
|ஜூலை 4
|அத்தியாவசிய சேவைகள்
|வழக்கம்போல் இயங்கும்