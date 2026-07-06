/54 நாட்களாகியும் தீராத சிக்கல்.. புதுச்சேரியில் நீடிக்கும் இழுபறி.. இலாக்கா ஒதுக்கீடு vs சபாநாயகர் தேர்வு

புதுச்சேரியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA) ஆட்சி அமைந்து 54 நாட்களைக் கடந்தும், அரசு இன்னும் முழுமையான செயல்பாட்டுக்கு வராத நிலை நீடித்து வருகிறது. அமைச்சர்களுக்கு இலாக்கா ஒதுக்கப்படாதது, சபாநாயகர் தேர்வில் இழுபறி, நியமன எம்.எல்.ஏ.க்கள் நியமனம் தாமதம் மற்றும் கூட்டணிக்குள் அதிகாரப் பகிர்வு தொடர்பான கருத்து வேறுபாடுகள் ஆகியவை நிர்வாக செயல்பாட்டையே பாதித்துள்ளன என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. புதுச்சேரியில் என்ன தான் நடக்கிறது?, புதுச்சேரி அரசியல் முடக்கம் மற்றும் அதற்கான பின்னணி குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மே 13: என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றார். அவருடன் நமச்சிவாயம் (பாஜக), மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் (என்.ஆர்.காங்கிரஸ்) ஆகிய இருவர் மட்டும் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்.
மே 18: தற்காலிக சபாநாயகராக அன்பழகன் பதவியேற்றார்.
மே 20: அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் (MLA) பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டது.
ஜூன் 3: ஒரு மாத கால இழுபறிக்குப் பின், அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்காக பாஜகவின் ராஜசேகர், என்.ஆர்.காங்கிரஸின் சிவகொழுந்து, ராஜவீடு ஆகியோரது பெயர்களைத் துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதனிடம் முதலமைச்சர் பரிந்துரைத்தார்.
ஜூன் 8: மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வழியாக ஜனாதிபதியின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, கூடுதல் அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
தற்போதைய நிலை: அமைச்சர்கள் பதவியேற்று நாட்களாகியும் இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்படவில்லை. அனைத்து அரசுத் துறைகளும் முதலமைச்சரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டிலேயே உள்ளன.
அமைச்சர்களுக்கு இலாக்கா ஒதுக்கப்படாதது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, "அரசு நிர்வாகத்தில் எந்த தேக்கமும் இல்லை. தினமும் 20-க்கும் மேற்பட்ட கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டு வருகிறேன். நிர்வாகத் தேக்கம் எதுவும் இல்லை" என்று விளக்கம் விளக்கமளித்தாலும், நடைமுறையில் அரசுப் பணிகள் முடங்கிக் கிடப்பதாகவே அரசியல் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
|
தேதி
|
நிகழ்வு
|மே 13
|முதலமைச்சராக ரங்கசாமி பதவியேற்பு
|மே 13
|நமச்சிவாயம், மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு
|மே 18
|தற்காலிக சபாநாயகராக அன்பழகன் பதவியேற்பு
|மே 20
|அனைத்து எம்.எல்.ஏ.க்களும் பதவிப்பிரமாணம்
|ஜூன் 3
|மேலும் 4 அமைச்சர்களுக்கான பரிந்துரை ஆளுநரிடம் வழங்கப்பட்டது
|ஜூன் 8
|குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல்
|-
|பின்னர் 4 அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு
|-
|தற்போது இலாக்கா ஒதுக்கீடு இன்னும் இல்லை
|
சிக்கல்
|
முக்கியப் பிரச்சனை
|
தற்போதைய நிலவரம் / பின்னணி
|1.
|இலாக்கா ஒதுக்கீடு,அமைச்சர்களுக்கு இன்னும் துறைகள் ஒதுக்கப்படவில்லை.
|பாஜக வெறும் 4 இடங்களைப் பெற்றிருந்தாலும், முக்கிய இலாக்காக்களைக் கேட்டு அழுத்தம் கொடுப்பதே தாமதத்திற்குக் காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.
|2.
|சபாநாயகர் தேர்வு
|நிரந்தர சபாநாயகர் இன்னும் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை.,"தற்காலிக சபாநாயகரான அதிமுக எம்.எல்.ஏ அன்பழகனையே நிரந்தர சபாநாயகராக்க ரங்கசாமி விரும்புகிறார். ஆனால், பாஜக இதை எதிர்த்து, தங்களுக்கு அல்லது என்.ஆர்.காங்கிரஸுக்கே இப்பதவி வேண்டும் என்கிறது
|3.
|நியமன எம்.எல்.ஏக்கள்
|3 நியமன எம்.எல்.ஏ-க்கள் தேர்வு நிலுவையில் உள்ளது.,"மூன்று இடங்களையும் தங்களுக்கு மட்டுமே ஒதுக்க வேண்டும் என பாஜக கூறுகிறது. ஆனால், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தங்களுக்கு 1 இடமும், பாஜகவுக்கு 2 இடங்களும் தரலாம் என முட்டுக்கட்டை போடுகிறது.
|4.
|சிறுபான்மையினர் அதிருப்தி -ஜான்குமார் மற்றும் ஜோஸ் மார்ட்டின் ஆகியோரின் எதிர்ப்பு.
|லட்சிய ஜனநாயக கட்சி எம்.எல்.ஏ ஜோஸ் மார்ட்டின் மற்றும் ஜான்குமார் ஆகியோர் சிறுபான்மையினருக்கு அமைச்சரவையில் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என முதலமைச்சருக்கு நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரியில் குறைந்த இடங்களை வைத்திருந்தாலும், சபாநாயகர் பதவி மற்றும் மிக முக்கியமான இலாக்காக்களைக் கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதில் பாஜக உறுதியாக உள்ளது. இதுகுறித்து தேசிய மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, "புதுச்சேரியில் பாஜக மைனாரிட்டிதான். சபாநாயகர் தேர்தல் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு இலாக்கா ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டிய முழுப் பொறுப்பும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்குத்தான் உள்ளது" எனக் கூறி மழுப்பலாகக் கடந்து சென்றார். இருப்பினும், திரைமறைவில் பாஜக கொடுக்கும் அழுத்தமே இந்தத் தாமதத்திற்குக் காரணம் என்பது அரசியல் வட்டாரங்களின் கணிப்பு.
வருகிற ஜூலை 16 அல்லது 17-ஆம் தேதி புதுச்சேரி சட்டமன்றம் கூட இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அப்போது பட்ஜெட் தாக்கல் உள்ளிட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் நடைபெற வேண்டும். அதற்கு முன்னதாக, சபாநாயகராக வர விரும்பும் அதிமுக எம்.எல்.ஏ அன்பழகன் டெல்லி சென்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் பாஜக தலைவர்களைச் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார்.
அவர் புதுச்சேரி திரும்பியதும் சபாநாயகர் மற்றும் இலாக்கா ஒதுக்கீடு குறித்த இறுதி முடிவு தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்னும் சில நாட்களே எஞ்சியுள்ள நிலையில், இந்த 4 முனை சிக்கல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு, புதுச்சேரி அரசு முழுமையாகச் செயல்படத் தொடங்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.