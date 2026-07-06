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54 நாட்களாகியும் தீராத சிக்கல்.. புதுச்சேரியில் நீடிக்கும் இழுபறி.. இலாக்கா ஒதுக்கீடு vs சபாநாயகர் தேர்வு

புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு பதவியேற்று 54 நாட்களைக் கடந்தும் அமைச்சர்களுக்கு இலாக்கா ஒதுக்கப்படவில்லை. சபாநாயகர் தேர்விலும் கூட்டணிக்குள் கருத்து வேறுபாடு நீடிக்கிறது. மூன்று நியமன எம்.எல்.ஏ.க்கள் நியமனம், கூட்டணி கட்சிகளின் அதிருப்தி உள்ளிட்ட காரணங்களால் அரசு முழுமையான செயல்பாட்டுக்கு வராத நிலை உருவாகியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 06, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:46 PM IST
54 நாட்களாகியும் தீராத சிக்கல்.. புதுச்சேரியில் நீடிக்கும் இழுபறி.. இலாக்கா ஒதுக்கீடு vs சபாநாயகர் தேர்வு
Image Credit: AI Generated | 54 Days of Paralyzed Governance: What’s Stopping the Puducherry Cabinet?Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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