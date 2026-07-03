/புதுச்சேரி அரசு வேலைக்கு காத்திருப்போருக்கு குட் நியூஸ்.. ரங்கசாமி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு துறைகளில் நீண்ட காலமாக காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் என்று முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உறுதியளித்துள்ளார். அதேசமயம் அரசு துறைகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தன்னாட்சி அமைப்புகள் விதிமுறைகளை மீறி பணியாளர்களை நியமித்தால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என புதுச்சேரி அரசு சுற்றறிக்கை மூலம் எச்சரித்துள்ளது. இந்த இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளும் அரசு வேலைவாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
புதுச்சேரி ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை (DRDA) சார்பில், மத்திய அரசின் புதிய மெகா திட்டமான "விக்சித் பாரத் ரோஜ்கார் மற்றும் ஆஜீவிகா மிஷன் உத்தரவாதம் (VB-G RAM G) திட்டத்தின் கீழ், 125 நாள் வேலை வழங்கும் திட்டத்தின் தொடக்க விழா வில்லியனூரில் உள்ள ஒரு தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
இவ்விழாவிற்குச் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்ட முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி, குத்துவிளக்கேற்றி இப்புதிய திட்டத்தைத் துவக்கி வைத்தார். அதனைத்தொடர்ந்து, மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு (SHGs) வங்கிக் கடன் உதவிகளையும் அவர் வழங்கினார்.
மத்திய அரசால் நாடு முழுவதும் கடந்த ஜூலை 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இப்புதிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் குறித்து முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மேடையில் விளக்கிப் பேசினார்.
கிராமப்புற மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்யும் நோக்கில், இதற்கு முன் இருந்த 100 நாள் வேலைத் திட்டம் தற்போது 125 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் உழைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு தினசரி ஊதியமாக ₹347 வழங்கப்படும். இதன் மூலம் தனிநபரின் பொருளாதார வருமானம் கணிசமாக உயரும்.
ஏரி, குளம், வாய்க்கால் போன்ற நீர்நிலைகளைத் தூர்வாரும் பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். இது மழைக்காலங்களில் தண்ணீரைச் சேமித்து நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்த உறுதுணையாக இருக்கும்.
இப்புதிய திட்டத்திற்காக மொத்தம் ₹40 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய அரசின் பங்கு போக, மாநில அரசின் நிதியாக ₹14 கோடி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி ஒரு சிறிய யூனியன் பிரதேசம் என்பதால் இங்கு வருவாய் ஆதாரங்கள் குறைவு. எனவே, இத்திட்டத்திற்கான 100 சதவீத நிதியையும் மத்திய அரசே ஏற்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரை நேரில் சந்திக்கும்போது வலியுறுத்துவேன் என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் மத்திய அரசின் முழு ஒத்துழைப்போடு பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தடையின்றி செயல்படுத்தப்பட்டதை நினைவுகூர்ந்த முதலமைச்சர், சுமார் 5,000 இளைஞர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்கப்பட்டதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.
அதேபோல் தற்போதைய நிதியாண்டிலும் (2026) புதுச்சேரி அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பத் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. சமீபத்தில் புதுச்சேரி தேர்வு முகமை (PEA) மூலம் குரூப்-பி மற்றும் குரூப்-சி பிரிவுகளில் சுமார் 388 காலிப் பணியிடங்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி அளவிலான (CGL 2026) தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு, நடைமுறைகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒருபுறம் முறையான வேலைவாய்ப்புகள் அறிவிக்கப்படும் நிலையில், மறுபுறம் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தன்னாட்சி அமைப்புகளில் (Autonomous Bodies) நடைபெறும் தற்காலிக அல்லது விதிகளை மீறிய முறையற்ற நியமனங்களுக்குப் புதுச்சேரி அரசு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
புதுச்சேரி அரசின் நிர்வாக சீர்திருத்தத் துறை (Administrative Reforms Wing) அனைத்துத் துறைகளுக்கும் அனுப்பியுள்ள அவசர சுற்றறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
|
கட்டுப்பாட்டு அம்சங்கள்
|
அரசாணையின் அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதல்கள்
|சட்டப்பூர்வ நியமனம்
|அனைத்துப் பொதுப்பணி மற்றும் அரசு நியமனங்களும் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் படியும், நடைமுறையில் உள்ள பணி விதிகளின்படியும் மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும்.
|
சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு
|தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களின் வேலைவாய்ப்பு உரிமையைப் பாதிக்கும் வகையில், விதிகளை மீறி மேற்கொள்ளப்படும் எந்தவொரு 'கொல்லைப்புற நியமனங்களையும்' (Backdoor Entries) அல்லது அவர்களை நிரந்தரமாக்குவதையோ நீதிமன்றம் ஏற்காது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கண்டிப்புடன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
|பணியிட வரம்பு
|அரசுப் பணிக்கான நியமனங்கள் அனைத்தும் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட, வழக்கமான காலிப் பணியிடங்களுக்கு (Regular Vacancies) மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
|அதிகாரிகளின் பொறுப்பு
|பணி நியமனக் கோப்புகளைக் கையாளும் உயர் அதிகாரிகள், அரசாங்க நடைமுறைகள் மற்றும் இடஒதுக்கீடு விதிகள் சரியாகப் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை 100% உறுதி செய்ய வேண்டும்.
|கடும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை
|முறையற்ற நியமனங்களில் ஈடுபடுவது, உண்மைகளை மறைப்பது அல்லது விதிகளை மீறிச் செயல்படுவது கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் மீது உடனடியாகக் கடுமையான குற்றவியல் மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாயும்.
புதுச்சேரியில் பல்வேறு அரசு துறைகளில் நீண்டகாலமாக காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து எழுந்து வந்த நிலையில், முதலமைச்சர் ரங்கசாமியின் இந்த அறிவிப்பு வேலைவாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதே நேரத்தில் அரசு நியமனங்களில் வெளிப்படைத்தன்மை, சட்டபூர்வ நடைமுறை மற்றும் தகுதியின் அடிப்படையில் மட்டுமே ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற அரசின் புதிய உத்தரவு, எதிர்கால நியமன செயல்முறைகளில் மேலும் ஒழுங்கை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வில்லியனூரில் நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், அமைச்சர்கள் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ், வி.பி. சிவக்கொழுந்து, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சாய் சரவணகுமார், ரவிகுமார், மோகன்தாஸ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். மேலும் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அரசுச் செயலர் கிருஷ்ணன் மோகன் உப்பு, ஊரக வளர்ச்சித் திட்ட இயக்குநர் மாணிக்க தீபன் உள்ளிட்ட பல அரசு உயர் அதிகாரிகளும், பெருந்திரளான மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினரும் கலந்து கொண்டனர்.