/11-ம் வகுப்பு சேர்க்கை: புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. கடைசி தேதி இதுதான்!

Puducherry 11th Admission: புதுச்சேரி பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் 11-ம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான 2-ம் கட்ட அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுவரை விண்ணப்பிக்காத அரசு பள்ளி CBSE மாணவர்கள், தனியார் மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளி மாணவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்கள் நேற்று முதல் விநியோகிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களைச் சமர்ப்பிக்க வருகிற 27-ம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
Puducherry Govt School 11th Admission 2026: புதுச்சேரியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான 11-ம் வகுப்பு மாணவர் சேர்க்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதற்கட்ட சேர்க்கை முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது 2-ம் கட்ட மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது.
பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி, தங்களுக்குப் பிடித்தமான பாடப்பிரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க மாணவர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கும் இந்த வேளையில், புதுச்சேரி பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்த முழுமையான விவரங்கள், முக்கிய தேதிகள் மற்றும் தகுதிகளை இந்த கட்டுரையில் விரிவாகக் காண்போம்.
புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால், மாஹே, ஏனாம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 11-ம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கு பெரும் வரவேற்பு இருந்து வருகிறது. வழக்கமாக மாநில பாடத்திட்ட (State Board) மாணவர்கள் முதற்கட்டமாக சேர்க்கப்படுவார்கள்.
தற்போது மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE) பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து, இதுவரை 11-ம் வகுப்பிற்கு விண்ணப்பிக்காத மாணவர்களுக்காக இந்த 2-ம் கட்ட சேர்க்கை செயல்முறை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தகுதியுள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அரசுப் பள்ளிகளில் பயில சம வாய்ப்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது.
பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, பின்வரும் மாணவர்கள் இந்த 2-ம் கட்ட சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள்.
புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளிகளில் சி.பி.எஸ்.இ. பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படித்து, 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, இதுவரை 11-ம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்காத மாணவர்கள்.
தனியார் பள்ளிகள் அல்லது அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பிற பாடத்திட்டங்களின் (State Board, ICSE, etc.) கீழ் படித்து 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று, மேல்நிலைக் கல்வியை அரசுப் பள்ளிகளில் தொடர விரும்பும் மாணவ-மாணவிகள்.
மாணவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான பாடப்பிரிவுகள் (Science, Commerce, Arts, Vocational) உள்ள ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளிலும் விண்ணப்பங்களைப் பெற்று சமர்ப்பிக்கலாம்.
மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் காலக்கெடுவைத் தவறவிடாமல் இருக்க, பள்ளிக்கல்வித் துறை அறிவித்துள்ள முக்கிய தேதிகள் கீழே அட்டவணையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது:
|
நிகழ்வு
|
விவரங்கள்
|அறிவிப்பு வெளியீடு
|புதுச்சேரி பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்
|விண்ணப்ப விநியோகம் தொடக்கம்
|21 மே 2026 முதல் (வியாழக்கிழமை)
|விண்ணப்பம் கிடைக்கும் இடம்
|புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகள்
|விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்
|மே 27-ம் தேதி
|
விண்ணப்பிக்கும் முறை
|நேரடியாக (Offline) அந்தந்த பள்ளிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்
மாணவர்கள் தாங்கள் சேர விரும்பும் பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு நேரடியாகச் சென்று 11-ம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
ஒரு மாணவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளில் சேர விரும்பினால், அந்தந்தப் பள்ளிகளில் தனித்தனியாக விண்ணப்பங்களைப் பெற்று பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள மாணவரின் பெயர், பெற்றோர் பெயர், மதிப்பெண் விவரங்கள், தங்குமிடம் மற்றும் விருப்பமான பாடப்பிரிவு (Group Selection) ஆகியவற்றைத் துல்லியமாக நிரப்ப வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை (Xerox) இணைக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை, விண்ணப்பம் பெற்ற சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிகளிலேயே வருகிற 27-ம் தேதிக்குள் நேரில் சென்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது, பின்வரும் ஆவணங்களின் நகல்களைத் தயாராக வைத்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்:
கடைசி நேரப் பதற்றத்தைத் தவிர்க்கவும்: 27-ம் தேதி கடைசி நாள் என்பதால், இறுதி நாள் வரை காத்திருக்காமல், உடனடியாக விண்ணப்பங்களைப் பெற்று பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிப்பது நல்லது.
பாடப்பிரிவு தேர்வு (Group Selection): 10-ம் வகுப்பில் நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் உங்களின் எதிர்கால லட்சியத்திற்கு (Engineering, Medical, CA, Civil Services) உகந்த பாடப்பிரிவை கவனமாகத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
மதிப்பெண் முன்னுரிமை: அரசுப் பள்ளிகளில் இடங்கள், மாணவர்கள் 10-ம் வகுப்பில் பெற்றுள்ள மதிப்பெண்கள் மற்றும் இடஒதுக்கீடு விதிகளின் அடிப்படையிலேயே ஒதுக்கப்படும்.
புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளிகளில் சிறந்த உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தகுதியான ஆசிரியர்கள் உள்ளதால், இந்த 2-ம் கட்ட சேர்க்கை வாய்ப்பை தகுதியுள்ள மாணவ-மாணவிகள் நல்வழியில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலதிக விவரங்களுக்கு அந்தந்தப் பகுதி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரையோ அல்லது கல்வித் துறை அலுவலகத்தையோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.